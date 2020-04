Weiterführende Schulen vor dem Start

Iserlohn. An den weiterführenden in Iserlohn laufen die Vorbereitungen für den Wiederbeginn des Unterrichts. Den Anfang machen die Abschlussklassen.

Nach fünf Wochen Stillstand – zumindest, was stationären Unterricht anbelangt – soll in der kommenden Woche der Schulbetrieb teilweise wieder angefahren werden. Ab Montag haben Schulleitungen, Kollegien und weitere Mitarbeiter zunächst drei Tage Gelegenheit, den Unterrichtsbeginn unter den Corona-Gegebenheiten vorzubereiten. Aber auch in den vergangenen Tagen – Vorboten für das, was jetzt kommt, waren ja zu vernehmen – gab es an den meisten Schulen schon vorbereitende Aktivitäten. Ab dem kommenden Donnerstag sollen dann die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen wieder zum Unterricht kommen, vorläufig aber noch ziemlich weit entfernt vom „Normalmodus“.

An der Gesamtschule Iserlohn am Nußberg haben die Vorbereitungen bereits begonnen, wie der stellvertretende Schulleiter Wilfried Pieper im Gespräch erläutert. Pieper hätte sich gerne noch konkretere Hinweise zum geplanten Unterrichtsbeginn gewünscht, einiges sei hier aber auch noch angekündigt, beispielsweise was zusätzliche Hygienemaßnahmen anbelangt. Und die Stadt Iserlohn habe bereits angekündigt, dass noch zusätzliche Seifenspender und Papiertücher geliefert werden sollen.

Es gibt Überlegungen,Schutzmasken zu empfehlen

Abschlussklassen – das umfasst an der Gesamtschule die Klassen 10 und 13. Lerngruppen, die in der Regel aus 24 bis 30 Schülern bestehen, sollen zunächst geteilt werden, wie Pieper berichtet. Für jede Lerngruppe soll daher ein zusätzlicher Raum und eine zusätzliche Lehrkraft bereitgestellt werden, so dass maximal 15 Schüler gemeinsam Unterricht haben. Bei den Abiturienten soll sich der Unterricht zunächst auf die Abiturfächer und hier auf eine gezielte Vorbereitung zu den Prüfungen konzentrieren, die am 12. Mai beginnen werden. Abiturienten können sich auf Wunsch aber auch vom Unterricht abmelden, wenn sie sich zu Hause vorbereiten wollen.

Wilfried Pieper rät den Schülern dazu, Masken zu tragen, insbesondere im Schulbus, auf dem Schulhof oder in den Fluren. Im Unterricht könnten die Masken dann auch abgenommen werden, sofern der Abstand zwischen den Schülern groß genug ist. Nachgedacht werde über versetzte Pausenzeiten und zusätzliche Aufsichten. Genug Lehrer, so Pieper, würden ja zur Verfügung stehen. Ab dem 4. Mai, wenn dann auch wieder weitere Klassen zum Unterricht kommen, werde es natürlich schwieriger, zusätzliche Lehrer für Lerngruppen oder besondere Aufgaben bereitzustellen. Überlegt werde noch, inwieweit es möglich ist, auch einen Mensabetrieb anbieten zu können.

Auch an den Haupt- und Realschulen sollen ab kommenden Donnerstag die Abschlussklassen unterrichtet werden. Ute Neugebauer, Leiterin der Realschule am Hemberg, macht hier sogleich auf eine weitere Besonderheit aufmerksam. Die zentrale Prüfung (ZP 10) ist abgesagt worden, stattdessen soll es für die 10. Klassen eine Klassenarbeit geben, die von der jeweiligen Schule auf Basis des tatsächlich erteilten Unterrichts konzipiert werden soll. Auch Ute Neugebauer wünscht sich in den kommenden Tagen noch konkretere Vorgaben und Informationen. Zu fragen sei ja, welche Lehrer überhaupt zur Verfügung stehen. „Was ist mit Lehrern über 60 und Lehrern, die Vorerkrankungen haben?“, fragt Neugebauer. Da auch noch Klassen der aufgelösten Realschule Bömberg dabei sind, gibt es immerhin sieben 10. Klassen, die auf die mittlere Reife zusteuern. Je nach Größe sollen die Klassen mindestens halbiert, möglicherweise sogar gedrittelt werden, um kleinere Lerngruppen zu bekommen. Ein entsprechendes Raumkonzept werde erarbeitet.

Am Märkischen Gymnasium sollen die Abiturienten ebenfalls in Lerngruppen von zehn bis maximal 15 Schülern unterrichtet werden, bis auf eventuelle Ausnahmen ist hier nach derzeitigem Stand der Start aber erst für den 27. April geplant. Denn der 23. und 24. April, so Schulleiterin Dr. Rita Köhler, soll für das Nachschreiben der Klausuren zum Vorabitur genutzt werden. Die Lerngruppen sollen so zugeschnitten werden, dass in den Unterrichtsräumen zwischen den Schülern ein Mindestabstand von möglichst zwei Metern besteht.

Alle Räume seien grundgereinigt, mit Unterrichtsbeginn sollen alle Kontaktflächen täglich gereinigt werden, sagt Dr. Köhler. Am Montag soll entschieden werden, ob eine Empfehlung für Schutzmasken ausgesprochen wird. Ab dem 4. Mai soll dann auch die Stufe Q1 starten. Diese Schüler machen 2021 Abitur.

Thilo Hilbert, kommissarischer Leiter des Berufskollegs an der Hansaallee, berichtet, dass die Zeit bis zum Donnerstag intensiv dazu genutzt werde, den Unterrichtsstart zu organisieren. Betroffen ist das berufliche Gymnasium.

Unterrichtet werden dann die Abschlussklassen zur Fachhochschul- und zur Allgemeinen Hochschulreife. Was ist mit Risikogruppen, wie können welche Räume genutzt werden und wie sind die Abläufe? All das, so Hilbert, soll nun geklärt werden.

Stadt führt Gespräche zum Thema Schulbusse

Die Stadt Iserlohn ist dabei, im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs das Thema Schülerbeförderung zu klären. Dazu finden Gespräche mit der MVG und der Westfalenbus GmbH statt. Insbesondere steht dabei die Frage der infektionsschutzrechtlich zulässigen Benutzung der Busse im Vordergrund.

Grundschulen bleiben zunächst noch geschlossen. Sollten die Infektionsraten es zulassen, dann sollen sie schrittweise ab dem 4. Mai geöffnet werden – vorrangig für Schüler der Klasse 4, um diese Kinder auf den Wechsel auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten.