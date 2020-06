WEKA-Katastrophe: Ruine soll noch 2020 zurückgebaut werden

Elf Jahre sind vergangen, seit sich am Heckenkamp in Sümmern das größte Brandereignis in der Waldstadt seit Jahrzehnten ereignet hatte. Zumindest augenscheinlich hat sich wenig getan, die Ruine mit der zerstörten Gewerbeimmobilie WEKA Destillation GmbH vegetiert weiter vor sich hin und erinnert so an jenen fatalen Tag im Jahre 2009. Rechtliche Aspekte mit den vormaligen Betreibern mussten geklärt werden. Im November 2016 erwarb die Stadt das Grundstück, das nun unter Federführung des Verbands für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) in Zusammenarbeit mit Bezirksregierung und unter Beteiligung des Märkischen Kreises saniert werden soll.

Grundstück und Schutt mit Schadstoffen belastet

Wie aus einem aktuellen Sachstandsbericht für den Umweltausschuss hervorgeht, plant die Verwaltung mit dem Beginn der Rückbauarbeiten der Gebäudereste für die zweite Jahreshälfte. Knackpunkt ist demnach allerdings noch die Klärung des Entsorgungswegs. „Erst anschließend können die Sanierungsun­tersuchungen für die Bodenbelastungen beginnen. Parallel hierzu sind tiefere Grundwas­sermessstellen geplant, die Aufschluss über eine eventuelle Ausbreitung des PFC (perfluorier­te Kohlenwasserstoffe) über die Grundstücksgrenzen hinaus geben sollen, heißt es in der Drucksache.

Das Grundstück selbst und dortiger Schutt sind erheblich mit Schadstoffen belastet. Für Materialien, die mit PFC kontaminiert sind, gebe es laut Drucksache demnach der­zeit ein Entsorgungsproblem. Es seien zurzeit landesweit nur sehr schwer Deponien zu finden, die sich bereit erklären, PFC-belasteten Bauschutt anzunehmen, weil diese Schadstoffe einer gesonderte Sickerwasserbehandlung bedürfen. Verschiedene Möglichkeiten hierzu wurden abgefragt. „Bisher hat sich nur eine Deponie bereit erklärt, Bauschutt mit den gegebenen Belastungen anzunehmen. Verschiedene andere Optionen, wie hochthermische Verbrennung, werden zurzeit geprüft“, heißt es. Das Rückbaukonzept und die Ausschreibungsunterlagen zum Gebäuderückbau wurden er­stellt. Anfang 2019 war die Gebäudesubstanz „beprobt“ worden. Hierbei hätten sich zum Teil sehr hohe Be­lastungen der Gebäudereste mit PFC gezeigt, heißt es in der Drucksache.

Untersuchungen und Filterwechsel notwendig

Die WEKA Destillations GmbH hatte bis zum Brand 2009 industrieverwertbare organische Lösemittel und Schlämme aus verunreinigten Lösemitteln und Lösemittelgemischen zurückgewonnen. Als Rückstände fielen sogenannte halogenierte und nicht halogenierte wässrige Gemische, Öle und Schlämme an. Das Grundstück ist vor allem mit Schadstoffen aus Lösemitteln belastet. Durch den Einsatz von Lösch­schaum sind die verbliebenen Reste der Bausubstanz und das Grundwasser mit perfluorier­ten Kohlenwasserstoffen belastet.

Die im Rahmen der Vorarbeiten errichteten Tief- und Drai­nagebrunnen werden monatlich untersucht. Das gefasste Wasser wird über zwei Aktivkoh­lefilter gereinigt. Alle fünf bis sechs Monate muss ein Filterwechsel aufgrund von belasteter Aktivkohle erfolgen.