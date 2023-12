Welt-Aids-Tag: Märkischer Kreis berät anonym

Iserlohn/Kreis Die Aids-Beratung des Märkischen Kreises weist zum Welt-Aids-Tag auf das Angebot zu Prävention und Beratung hin. Tests sind in Iserlohn möglich.

Zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember hat das statistische Landesamt IT NRW mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr eine Person im Märkischen Kreis an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben ist. Landesweit gab es 60 Todesfälle in Verbindung mit Aids, sieben mehr als im Vorjahr. Mit allein fünf HIV-Toten war der Märkische Kreis im Jahr 2021 noch ein absoluter Ausreißer gewesen.

„Der Welt-Aids-Tag erinnert an unsere Solidarität mit HIV-Infizierten und an die an Aids verstorbenen Menschen. Eine rechtzeitig erkannte und behandelte HIV-Infektion kann Aids verhindern“, sagt Rudolf Mann von der Aids-Beratung des Märkischen Kreises. HIV und Aids stellen aber – obwohl hervorragende therapeutische Optionen bestehen – immer noch ein Risiko dar, vor dem man sich gut schützen kann.

Beratungs- und Testangebot in Iserlohn und Lüdenscheid

Mehr als ein Drittel der HIV-Neudiagnosen in Nordrhein-Westfalen erfolgen erst dann, wenn das Immunsystem der betroffenen Menschen bereits schwer geschädigt ist oder eine Aids-Erkrankung vorliegt. „Ein rechtzeitiger HIV-Test kann dies verhindern“, sagt Rudolf Mann und verweist auf das Beratungs- und Testangebot zu HIV im Fachbereich Gesundheit und Soziales in Lüdenscheid und Iserlohn.

Im Jahr 2022 wurden in Nordrhein-Westfalen schätzungsweise 540 HIV-Neudiagnosen gestellt. Ein Teil dieser Menschen wiesen zum Zeitpunkt der Diagnose bereits einen fortgeschrittenen Immundefekt auf. „Wir möchten daher alle ermuntern, die Fragen zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen haben, die kostenlose, anonyme und vertrauliche Aids-Beratung im Märkischen Kreis in Anspruch zu nehmen“, sagt Rudolf Mann. Eine frühzeitige Behandlung schütze das Immunsystem und senke das Risiko deutlich, an Aids zu erkranken. Menschen mit HIV haben heute eine nahezu normale Lebenserwartung. Sie können mit einer speziellen Therapie gefahrlos gesunde Kinder zeugen. HIV-positive Frauen können HIV-negative Kinder bekommen.

Kostenlos, anonym und vertraulich

Die Aids-Beratung des Märkischen Kreises ist kostenlos, anonym und vertraulich. Sie ist unter Telefon 02351 966 6666 und per E-Mail unter r.mann@maerkischerkreis.de zu erreichen. Das Beratungsangebot im Gesundheitsamt bietet einen kostenlosen HIV-Antikörpertest in Lüdenscheid und in Iserlohn an.

