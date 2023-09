Weltkindertag Iserlohn: Das machte das Fest so erfolgreich

Iserlohn. In Iserlohn wurde der Weltkindertag gefeiert. Die Besucher waren begeistert von dem umfangreichen Angebot. Es ging nicht nur um eine gute Zeit.

„Wir wollen vorstellen, was möglich ist und etwas für die Kinder tun“, sagt Kirstine Adebahr vom Kinder- und Jugendbüro in Iserlohn und daher fand am Samstag erneut in Kooperation mit der Kinderlobby eine Veranstaltung zum Weltkindertag auf dem Alten Rathausplatz statt. Die viele Laufkundschaft sollte dafür sorgen, dass die zahlreichen Stände und Mitmachaktionen von möglichst vielen wahrgenommen werden. In den ersten sechs Klassen an den jeweiligen Schulen in Iserlohn wurden außerdem im Vorfeld Flyer verteilt, um auf die diesjährige Veranstaltung aufmerksam zu machen. Das klappte richtig gut.

Familienfest zum Weltkindertag auf dem Alten Rathausplatz Iserlohn Foto: Dennis Echtermann

„Wir können viel erreichen, auch in der Politik. Mitbestimmen, uns beteiligen, darum geht es an diesem Tag und es ist schön, dass so viele gekommen sind“, freut sich Madeleine Wohlfromm vom Kinder- und Jugendrat, die gemeinsam mit Celine Unegbu durch die Veranstaltung führte. Sie ergänzt: „Es ist ein extra Tag nur für die Kinder. Er zeigt, dass an uns und sie gedacht wird.“ Für die beiden ist klar, der Nachwuchs hat die Zukunft selbst in der Hand und nur durch aktives Handeln können Ideen und Wünsche auch in die Tat umgesetzt werden.

Weltkindertag setzt sich für die Zukunft der Jugend ein

Der diesjährige Weltkindertag, der am 20. September war, steht unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft!“. UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk fordern mit diesem Motto ein stärkeres politisches Engagement für eine gerechte und lebenswerte Zukunft junger Menschen. Bürgermeister Michael Joithe erklärte in seiner Eröffnungsrede, wie wichtig es sei, dass mehr Anstrengungen und Investitionen in die Bildung der Kinder gelegt werden. „Mir erscheint es vor allem wichtig, dass es nach dem gescheiterten Anlauf im Juni 2021 möglichst rasch dazu kommt, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.“ Dies wäre ein historischer Schritt, um die Weichen für ein noch kinderfreundlicheres Deutschland zu legen und ein Signal an alle, die ebenfalls noch diesen Schritt gehen müssten.

Neben verschiedenen Kreativangeboten gab es einige besondere Attraktionen. Die Iserlohn Roosters und auch die Young Roosters waren erstmalig mit einer kleinen (künstlichen) Eisfläche und einer Fotowand vertreten, um unter anderem Kindern den Club näher zu bringen. Beim DLRG wurde es nass, denn in zwei Planschbecken wurden Wasserspiele veranstaltet und das Evangelische Jugendcafé Checkpoint Iserlohn baute einen Soccer Court auf und hielt auch ein Videospiele-Angebot vor. „Das muss man ausnutzen. Eine Playstation 5 habe ich zuhause nicht. Aber hier ist so vieles und es macht Spaß. Ich bin selbst vor drei Jahren über diese Veranstaltung zum Hockey gekommen“, erklärt der 12-jährige Niklas.

Iserlohner Vereine und Organisationen präsentieren sich Kindern

Bei der IBSV-Jugend konnten die Festgäste einen Laserschießstand ausprobieren und zum ersten Mal eine große aufblasbare Dartscheibe nutzen. Die Kinderlobby Iserlohn ermöglichte es, kleine Zirkusübungen einzustudieren und das Projekt „Sprache verbindet“ war ebenso wie viele andere Vereine und Institutionen vertreten.

Mattis (7) hat sich direkt über die Bastelangebote hergemacht, ebenso wie sein vier Jahre älterer Bruder Jakob. „Es ist eine coole Idee, dass hier etwas für Kinder gemacht wird. Vielleicht lässt sich das beim nächstes Mal mit Spenden für ärmere Kinder und geflüchtete Kinder aus der Ukraine verbinden“, gab er trotz seines jungen Alters direkt eine gute Idee mit auf den Weg. Auch die Mama war hellauf begeistert. „Es ist super wichtig, gerade in der Stadt so eine Veranstaltung zu haben, weil hier alle Kinder zusammenkommen.“

Auch wenn die einzelnen Vereine und Organisationen später keine Resonanz an die Organisatoren geben, so zeigt sich für Kirstine Adebahr der Erfolg jedes Jahr aufs Neue, denn die Kinder kommen gerne wieder. Sie erklärt: „Deswegen gibt es jedes Jahr diese Veranstaltung. Es lohnt sich präsent zu sein. Wir wollen, dass die Kids teilhaben und ihre bunte Zukunft gestalten.“

