Wem gebührt der Titel „Retter der Stadt Iserlohn“?

Wolf Seltmanns Wunsch hat sich leider nicht erfüllt. In den zwölf Jahren seit dem Erscheinen der Studie des pensionierten Geschichtslehrers und passionierten Lokalhistorikers zum Kriegsende in Iserlohn am 16. April vor 75 Jahren sind keine neuen Dokumente zur Frage aufgetaucht, wem die damalige Rettung der Stadt letztendlich zu verdanken ist.

Eine unbestrittene historische Tatsache ist, dass Hauptmann Albert Ernst an dem Tag um 14 Uhr die Stadt auf dem Schillerplatz offiziell an die Amerikaner übergeben hat, weil letztlich auch er als Kommandeur der letzten Panzerabteilung dazu nur in der Lage war. Und unstrittig ist auch, dass die knapp 40.000 Iserlohner und die geschätzten 60.000 weiteren Menschen, die sich in der Stadt aufhielten, froh waren, dass nach dem fast dreitägigen Artilleriebeschuss dieser Teil des ehemaligen Ruhrkessels ohne weiteres Blutvergießen übergeben wurde. Aus vielen Dokumenten und Augenzeugenberichten lässt sich der Eindruck gewinnen, dass der Einmarsch der Amerikaner in Iserlohn im Allgemeinen durchweg positiv aufgenommen, ja als Befreiung empfunden wurde.

Zivilbevölkerung hatte mit dem Schlimmsten gerechnet

Am selben Tag wurde auch die damals selbstständige Gemeinde Hennen von den Amerikanern besetzt. Auch dort war die Erleichterung groß, keine Repressalien sind gegenüber der Zivilbevölkerung bekannt, die nach der Propaganda der Nationalsozialisten mit dem Schlimmsten gerechnet hatte.

„Ich war persönlich da und beobachtete den Vorgang. Ich saß in meinem Jeep, den ich am Rinnstein geparkt hatte, und möchte sagen, daß ungefähr 1.000 Zivilisten, zum größten Teil Frauen und Kinder, ebenfalls zusahen.“ So schildert Generalmajor Walter E. Lauer, Chef des 394. Infanterie-Regiments der 99. US-Division, die Übergabe der Stadt auf dem Schillerplatz. Drei seiner Bataillone hatten sich bis zum Abend des 15. April im Westen Iserlohns bis zur Bremke, im Norden bis zur Hindenburgstraße, im Osten bis Wermingsen und im Süden bis an den Stadtwald vorgeschoben. Am Morgen des 16. April dauerte der Artillerieangriff noch einmal etwa zweieinhalb Stunden, ehe Lauer um 8.30 Uhr den Befehl gab, die Waffen zunächst schweigen zu lassen, „in der Erwartung, daß sich sämtliche Truppen ergeben würden.“

Über den Verlauf des Vorabends, vor allem aber des Vormittags und der Übergabe-Verhandlungen im (heutigen Alten) Rathaus, von der wohl kein Protokoll erstellt wurde, gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Versionen. Ob Albert Ernst aus eigenem Antrieb handelte, wie der 1986 Verstorbene es zeit seines Lebens immer gesagt hat, oder ob er dazu überredet werden musste, wie andere Beteiligte der damaligen Ereignisse es nach dem Krieg geschildert haben, konnte und kann bis heute nicht abschließend geklärt werden. Damit sich die Leser selber aufgrund der beiden bekanntesten Quellen ein eigenes Bild machen können, druckt die Heimatzeitung heute noch mal die Schilderungen sowohl von Albert Ernst als auch von Polizeimajor Otto Perl ab (siehe unten).

Als gesichert gilt, dass Letzterer in jenen Stunden ebenfalls den Kontakt zu den Verantwortlichen auf amerikanischer Seite gesucht hatte, um die Zerstörung der Stadt zu verhindern und dabei von den Pfarrern Heinrich Ditz und Bruno Linde sowie dem Arzt Dr. Paul Möckel unterstützt wurde. Allerdings hatte es Perl in den letzten Kriegstagen zugelassen, dass ein Fahnenflüchtiger im Gewahrsam der Iserlohner Polizei erschossen wurde. Dafür wurde er später zu einer Haftstrafe verurteilt, wodurch er seine Pensionsansprüche verlor. Sein Antrag auf Ehrensold löste 1951 bei der Stadtverwaltung vierjährige Nachforschungen aus, in denen die Beteiligten befragt wurden, die teilweise bereits zuvor ihre Beobachtungen geschildert hatten. Das waren nur einige der Quellen, mit denen sich Wolf Seltmann ab 2005 fast drei Jahre lang für seine Studie „The Bubble Burst“ intensiv beschäftigte, in der er auch auf den Werdegang, den Charakter und die Beweggründe der Beteiligten eingeht.

Beinahe zu spät zur Einsicht gekommen

Vor Seltmann hatte sich bekanntlich nur der viel zu früh verstorbene Dr. Hans-Jürgen Burgard, hauptberuflich Lehrer am Gymnasium An der Stenner, mit wissenschaftlichem Anspruch mit dem Kriegsende in Iserlohn befasst und anlässlich des 50. Jahrestages 1995 die „Streitsache Kriegsende – Der 16. April 1945 – eine Dokumentation zur Übergabe der Stadt“ herausgegeben. Burgards dort und zuvor auch bereits in anderen Publikationen vertretene Meinung, dass es letztlich gleichgültig sei, dass Ernst weniger auf eigenes Zutun, sondern auf Grund massiven Drucks kapituliert und dass nur er den Mut dazu aufgebracht habe, dies zu tun, ist für Wolf Seltmann nach seinem damaligen Studium weiterer Quellen aber nicht haltbar: „Richtiger wäre es zu sagen, dass Albert Ernst schließlich – beinahe zu spät – doch zu der Einsicht gekommen ist, dass die nationaldeutsche Alternative ,Sieg oder Untergang’ sinnlos ist.“

Seltmann hätte sich gefreut, wenn durch seine auch als Diskussionsgrundlage dienende Studie weitere Dokumente aufgetaucht wären, die sein Ergebnis erhärten – oder auch korrigieren. Was aber eben bislang abgesehen von einem Brief aus dem Nachlass von Pfarrer Linde, der die Darstellung aber nur in Nuancen betreffe, leider nicht der Fall gewesen sei.

„Werde unverzüglich die Stadt Iserlohn selbst übergeben!“

Bericht von Albert Ernst, den er im Juni 1948 dem Stadtarchiv übergab:

Hauptmann Albert Ernst Foto: Stadtarchiv Iserlohn

„Meine Männer haben meinen Spähwagen mit weißen Tüchern bedeckt. Ich besteige den Wagen und setze mich außerhalb auf das Vorderteil des Wagens. (...) Ich erreiche die amerikanischen Linien und werde zum Divisionskommandeur (...) geführt. Dieser ist mit den Angriffsvorbereitungen auf Iserlohn stark beschäftigt. (...) Ich erkläre ihm, daß ich als Parlamentär (...) komme und um Waffenruhe bitte. Der Kommandeur lehnt ab, weil man sein Angebot von Hemer aus abgeschlagen hat. Man will mich in Gefangenschaft führen. Entrüstet nehme ich hiergegen Stellung und frage, ob er es auf sein Gewissen nehmen will, einen wehrlosen deutschen Offizier, der zu ihm als Parlamentär kommt, in Gefangenschaft abzuführen. Der Kommandeur wechselt mit mir die Blicke, dann fragt er: ,Sind Sie Herr Ernst?’ Ich antworte: ,Jawohl, der bin ich.’ ,Ihnen gebe ich die Waffenruhe.’ (...) Ich muss mich zum Schillerplatz zurückziehen. Die Waffenruhe tritt sofort in Kraft. Ablauf (...) 12 Uhr. Letzte Verhandlung im Rathausgebäude. Ich verpflichte mich, einen General zu holen, der den Kessel übergibt. (...) Mein Weg führt mich zum Oberbefehlshaber in die Iserlohner Heide. Er ist bereits ein Gefangener. (...) ,Was macht Iserlohn?’ fragt der Oberbefehlshaber. ,Iserlohn steht’, ist meine Antwort. ,Ich bitte um Befehle.’ ,Ich habe Ihnen keine Befehle mehr zu geben, ich bin ein gefangener General!’ ,So werde ich unverzüglich die Stadt Iserlohn selbst übergeben!’ ,Tun Sie es bitte!’ (...)

Leutnant R., mein Kompanie-Truppführer und der Dolmetscher, ein verwundeter Offizier, der am Stock geht, fahren zum Rathaus. Der amerikanische Divisionskommandeur ist mit seinem Stabe bereits anwesend. Einige Herren der Bürgerschaft, ein Polizeimajor und einige Polizeibeamte stehen abseits. Wir wechseln keine Worte, denn ich weiß, das Kommende trage ich allein. Die Übergabeverhandlung beginnt. Wir nehmen Platz am Konferenztisch. Mir gegenüber, an der Stirnseite des Tisches, sitzt der amerikanische Divisionskommandeur. An der Längsseite sitzen die Dolmetscher. Links neben steht mein Kompanieoffizier, rechts von mir mein Kompanie-Truppführer. Ich lasse durch meinen Dolmetscher übersetzen, daß der verantwortliche General der Stadt geflohen und der Oberbefehlshaber des Kessels bereits in Gefangenschaft ist. Man befragt mich nach der Kampfstärke. Die Zahl kann ich nicht angeben, schätze sie aber auf etwa 20.000 Mann. Im weiteren Verlauf treten folgende Punkte besonders hervor:

1. Die Stadt Iserlohn hat kapituliert.

2. Alle Soldaten, außer meiner Einheit, legen sofort die Waffen nieder und gehen in Gefangenschaft.

3. Zur Beruhigung und zum Schutz der Bevölkerung gegen Übergriffe bleibe ich mit meiner Einheit unter Waffen, bis daß die amerikanischen Truppen die Stadt restlos übernommen haben. (...)

4. Nach Übernahme der Stadt soll ich mich mit meiner Einheit öffentlich in Ehren auf dem Schillerplatz ergeben. (...) Ich gebe mein Wort, daß ich zu dem Vertrag stehe.“

„Ich habe den Panzeroffizier gebeten, Schluss zu machen“

In einem Brief an den Entnazifizierungsausschuss schilderte Otto Perl am 4. Juli 1946 seine Version:

Polizeimajor Otto Perl Foto: Stadtarchiv Iserlohn

Am Montag (...) war zwischen den kämpfenden Truppen eine Waffenruhe von 10 - 12 Uhr zustande gekommen. Ich benutzte diese Kampfpause, eine Kommission bestehend aus den Herren Pfarrer Tietz [gemeint ist Ditz], Pfarrer Linde und Dr. Möckel, zum deutschen Kampfkommandanten in die Flakkaserne zu schicken, um diesen unter Schilderung der trostlosen Lage der Stadt zu veranlassen, die Verteidigung der Stadt aufzugeben und die Kampftruppe aus Iserlohn herauszuziehen. Gleichzeitig kam der damalige Polizeiwachtmeister d. Res. Potthoff aus amerikanischer Gefangenschaft zurück und berichtete mir, daß mich der amerikanische Kampfkommandant, Friedrichstraße, zu sprechen wünsche. (...) Auch der amerikanische Kampfkommandant des Abschnittes Nord, Baarstraße, hatte mich zu seinem Befehlsstand beordert. Ich ging mit Potthoff zunächst zur Baarstraße, traf den Kampfkommandanten aber nicht an. (...) Mit einem Pkw der Stadtverwaltung (...) bin ich zusammen mit Potthoff in die Friedrichstraße gefahren und habe mich bei dem dortigen Kampfkommandanten gemeldet. Ich habe unter Schilderung der schwierigen Lage der Iserlohner Bevölkerung um Einstellung der Beschießung der Stadt gebeten. Als Voraussetzung zur Einstellung der Artilleriebeschießung verlangte der Kampfkommandant die Zurückziehung der Widerstand leistenden deutschen Panzer. Ich sollte die Panzerführer zu dem amerikanischen Kampfkommandanten führen. Ich erklärte zu meinem Bedauern, nicht in der Lage dazu zu sein, weil ich kein militärischer, sondern nur Polizeiführer wäre. Auf die Frage des amerikanischen Offiziers, ob er es wagen könnte, mit in die Stadt zu fahren, sagte ich ihm, daß ich mich für seine Sicherheit verbürgen würde. (...)

Auf dem Rathausplatz angekommen, habe ich die beiden Panzerführer der (...) mit Schießrichtung zur Wermingser Straße und zur Mühlenstraße aufgeführten Panzer aufgefordert, zwecks Verhandlungen mit zur Polizeiwache zu kommen. Die beiden (...) erklärten auf die Aufforderung des amerikanischen Offiziers, den Widerstand aufzugeben, dazu nicht bevollmächtigt zu sein, da sie einem Oberleutnant unterstellt seien (...). Mit Zustimmung des amerikanischen Offiziers habe ich den deutschen Panzeroffizier holen lassen. (...) Nachdem der amerikanische Oberstleutnant dem deutschen Panzeroffizier die Bedingungen für eine Einstellung der Artilleriebeschießung der Stadt bekannt gab, zögerte der deutsche Panzeroffizier zunächst noch zu kapitulieren, weil nach seiner Angabe auch Verhandlungen zwecks Einstellung der Kampfhandlungen bei der Heeresgruppe geführt würden. Ich habe daraufhin den deutschen Panzeroffizier gebeten, unter allen Umständen Schluss zu machen, ohne Rücksicht ob höheren Orts noch Verhandlungen stattfänden oder nicht. Diese Bitte habe ich im Laufe der Verhandlungen wiederholt (...). Schließlich erklärte sich der deutsche Panzeroffizier bereit, seinen Widerstand aufzugeben.“