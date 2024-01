Weniger Pakete in Iserlohn als im Vorjahr: Das ist der Grund

Foto: Michael May / Michael May IKZ

Iserlohn Die Deutsche Post DHL hat eine Jahresbilanz für die Zustellbasis in Iserlohn vorgelegt. Die Werte aus dem Vorjahr wurden nicht ganz erreicht.

Auch im Jahr 2023 hat sich die Zahl der bearbeiteten Pakete in der Mechanisierten Zustellbasis der DHL Group in Iserlohn auf einem sehr hohen Niveau bewegt: Mehr als 2,1 Millionen Pakete sind im vergangenen Jahr dort bearbeitet worden. Das entspricht einem Schnitt von mehr als 7500 Sendungen an jedem Arbeitstag und dennoch einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

2022 waren 2,2 Millionen Sendungen über die DHL-Basis in Sümmern ausgeliefert worden. Damals war die Zustellbasis für mehrere Tage aber auch der Startpunkt für das Zustellteam aus Altena, das infolge des Hochwassers nicht an seinem ursprünglichen Standort arbeiten konnte.

Traditionell steigen die Paketzahlen im sogenannten Starkverkehr vor Weihnachten, der mit der „Black Week“ Ende November beginnt, noch einmal an: So war der stärkste Tag im Jahr 2023 der 20. Dezember, als fast 11.800 Sendungen in Iserlohn gezählt worden sind.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Der Iserlohner Zustellbasenleiter Torsten Sondermann ist stolz auf die Leistung seines rund 80-köpfigen Teams: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zustellbasis sorgen dafür, dass die Pakete zu unseren Kundinnen und Kunden gelangen.“ Die Zustellbasis in Iserlohn bezieht die Sendungen aus dem Paketzentrum in Hagen, das wiederum mit den anderen 37 Paketzentren in Deutschland verknüpft ist. Seit dem März sind nur noch E-Fahrzeuge im Einsatz. „Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist zu jeder Zeit Verlass. Für ihre Arbeit, auch und insbesondere für die schweren Wochen rund um Weihnachten, wo die Sendungsmengen steigen und steigen, sage ich Danke im Namen des ganzen Konzerns.“

Und einen Tipp (und zugleich eine Bitte) hat Torsten Sondermann für die Kundinnen und Kunden parat: „Mit der richtigen Verpackung können sie zu einem unkomplizierten und sicheren Transport ihrer Pakete beitragen.“

