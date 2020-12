Wenigstens ein paar Hütten

Sehnsuchtsvoll geht der Blick nach Düsseldorf. Dort betreibt die Tochter von Valentin Mikli eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt – auch in diesem Jahr. Der Weihnachtsmarkt dort sei nicht so aufgebaut wie in den vergangenen Jahren, sagt Mikli, und auch dort herrsche striktes Alkoholverbot. Die Stadt habe aber frühzeitig eine dezentrale Lösung auf den Weg gebracht, habe das möglich gemacht, was nach den Verordnungen möglich sei. Das Riesenrad wurde aufgebaut und sorgt, obwohl es still steht, für Weihnachtsmarkt-Optik. „Und da stehen bestimmt 150 Buden“, sagt Mikli. „Es funktioniert.“

Schockstarre nach der Absage

Seit über 50 Jahren gehört die Familie Mikli zu den Schaustellern, die auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt, in welcher Ausprägung es ihn im letzten halben Jahrhundert auch immer gegeben hat, mit Essen und Trinken versorgen. Nun sehen sie sich ihrer Existenzgrundlage beraubt. Dass der Markt komplett abgesagt wurde, habe ihn und andere Schausteller in eine Art Schockstarre versetzt. Seit März habe man versucht, eine Lösung zu finden. Es seien auch in Iserlohn Konzepte für eine kleinere dezentrale Bestückung mit Fressbuden angeregt worden. Dass selbst das am Ende nicht möglich gemacht wurde, ist für Valentin Mikli einfach nur enttäuschend. „Es fehlt hier offensichtlich der Wille.“

Nun heißt es retten, was zu retten ist. Auf eigene Initiative versuchen die Schausteller wenigstens noch einige Buden aufzustellen. Unterstützung gibt es dafür von der Werbegemeinschaft. Der Vorsitzende Volker Hellhake ist gestern mit Valentin Mikli durch die Fußgenängerzone gegangen, um mögliche Stadtorte zu prüfen. Den Alten Rathausplatz – sonst Treffpunkt in der Adventszeit – möchte man nicht antasten. Die Beleuchtung und Aufteilung dort sei sehr gelungen, so das einhellige Urteil. In den Fokus rückt daher vor allem die Unnaer Straße. Fünf Hütten haben die beiden im Auge. Mit dem Ordnungsamt sei man bereits in gutem Kontakt, so Hellhake. Auch die politischen Parteien sähen solche Pläne positiv. Wenn auch Feuerwehr und Polizei grünes Licht gegen, hoffen die beiden, dass sie zum dritten Adventswochenende Mitte Dezember die Hütten öffnen und dann auch etwas länger bis in den Januar hinein stehen lassen können.

Auch Kunsthandwerker, die sonst in Barendorf oder am Haus Letmathe vertreten sind, würde man gerne noch ansprechen. „Das kann die Innenstadt doch nur weiter beleben“, nennt Volker Hellhake sein Hauptziel.

Um die Fußgängerzone im Advent weiter aufzuwerten, hatte die Werbegemeinschaft am vergangenen Freitag noch einmal rund 500 Euro investiert und alle Tannenbäume in der City mit rund 1200 Kugeln geschmückt – ein ziemlicher Aufwand, für den zwei Leute den Tag über gut beschäftigt waren. Gehalten hat der Schmuck aber nur bis in die Abendstunden. Schon am Freitag, so Hellhake, müssen die Vandalen zugeschlagen und angefangen haben, die Kugeln wieder aus den Bäumen zu rupfen und zu zertreten. Über das Wochenende mussten dann fast alle dran glauben. Nur noch wenige Bäume an der unteren Unnaer Straße waren gestern mit Kugeln geschmückt.

„Ich wäre froh, wenn diejenigen, die so etwas beobachten, sofort die Polizei rufen würden“, bittet Hellhake um Unterstützung. Das Verständnis für einen solchen Vandalismus fehlt ihm ohnehin. Und ob es sich lohnt, die Bäume noch einmal zu schmücken, sei auch fraglich.