Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Digitaler Iserlohner Gesundheitstag 21- Vorhofflimmern

Dr. Axel Bünemann, Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Diabetologie am St.-Elisabeth-Hospital Iserlohn informiert über das "elektrische Gewitter" im Herzen und wie das Vorhofflimmern behandelt werden kann. Wenn Sie dazu oder auch sonst zu seinen Fachgebieten eine Frage haben, können Sie sie gerne bis zum 12. November um 20 Uhr an redaktion@ikz-online.de schicken. Sie wird dann im Laufe der Online-Veranstaltung am Samstag, 13. November, ab 16 Uhr beantwortet. Und es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Fragen dann auch direkt live per Chat zu stellen.