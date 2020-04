Wenn die Infektions-Angst der Sieger ist...

Die Klinikärzte vom Agaplesion Ev. Krankenhaus Bethanien Iserlohn beobachten in diesen Tagen mit großer Sorge, dass Patienten mit ernsten und teils lebensbedrohlichen Erkrankungen immer häufiger dringend notwendige Krankenhausbehandlungen meiden oder auch zeitlich verzögern, aus Angst, sich dort mit dem Corona-Virus zu infizieren. Es gibt nach Angaben des Kardiologen Dr. Henning Rust bereits die ersten einzelnen Fälle in denen Patienten unabdingbare Behandlungen so lange aufgeschoben haben, dass schwerwiegende gesundheitliche Probleme oder Folgen aufgetreten sind. Grund genug für eine Nachfrage der Heimatzeitung bei dem Chefarzt der Kardiologie.

Herr Dr. Rust, kommen denn die Patienten nicht, weil Sie – aufgefordert oder auch verunsichert durch die Politik - das Gesundheitssystem, sagen wir mal, schonen wollen oder weil Sie tatsächlich Angst vor Corona haben?

Von Patienten gerade auch im ambulanten Bereich habe ich gehört, dass es eher die Angst vor einer Infektion im Krankenhaus ist. Sie haben ja bereits außer Haus zu gehen und damit auch Angst, das Krankenhaus aufzusuchen. Den von Ihnen erst genannten Grund will ich nicht ausschließen, halte ich aber für weniger wahrscheinlich.

Bekommen bei einem Menschen mit ernsten Problemen, zum Beispiel einem sich einstellenden Herzinfarkt, nicht am Ende doch die Angst und der Selbsterhaltungstrieb die Überhand?

Das Problem ist, dass die Beschwerden eines Herzinfarktes manchmal nicht als so dringend wahrgenommen oder auch einfach falsch interpretiert werden. Vielleicht eher als grippaler Infekt oder möglicherweise als Symptome einer möglichen Corona-Infektion fehlgedeutet werden und damit auch nicht so ernst genommen werden. Wir beobachten ja auch in normalen Zeiten, dass Patienten oft sehr lange zögern, weil sie Möglichkeit eines Herzinfarktes einfach nicht in Betracht ziehen.

Kann man nach wie vor bei unklaren Gefühlen und Symptomen auch weiterhin die Notfall-Ambulanz des Bethanien aufsuchen?

Das kann man und sollte es auch. Allerdings sollte man den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes folgen und bei Symptomen, die auch auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, erst einmal den telefonischen Kontakt suchen. Aber bei akuten Beschwerden im Brustbereich oder bei Bewusstseinsstörungen und starker Luftnot sollte man sich in der Notaufnahme vorstellen oder den Rettungsdienst alarmieren. Bei einem Herzinfarkt soll ja ohnehin der Rettungsdienst alarmiert werden und nicht der Weg ins Krankenhaus selbst angetreten werden.

Aber es geht in dieser Situation auch nicht nur um den Herzinfarkt allein? Diese Regelungen gelten doch auch für alle akuten Notfälle wie auch dem Schlaganfall.

Darum geht es in der Tat ebenfalls. Es gibt eine Veröffentlichung österreichischer Kollegen, die ebenfalls bei Herzinfarkt und Schlaganfall einen starken Rückgang festgestellt haben. Auch bei Schlaganfall ist der Zeitfaktor ganz, ganz wichtig.

Was tun Sie in Ihrem Haus, um Patienten die Angst vor Ansteckung zu nehmen?

Wir haben ausgewiesene Isolationsbereiche, in denen Patienten mit nachgewiesenen Erkrankungen untergebracht werden. Das gesamte Personal dort ist in Schutzkleidung, hält alle Schutz- und Kontaktempfehlungen – so weit möglich – ein. Wir fragen nach allen möglichen Kontakten zu Corona-Patienten und möglichen Symptomen. So kann eine sofortige Abtrennung dieser Patienten gewährleistet werden.

So weit bekannt, hat es hat bisher auch noch keinen Ansteckungsfall gegeben, der nachweislich in der Klinik passiert ist?

Das stimmt, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass es heute natürlich kaum noch möglich ist, zurückliegende Infektionsketten tatsächlich nachzuvollziehen.

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Ihr Krankenhausbetrieb läuft eigentlich normal weiter. Sie sitzen nicht an leeren Betten und warten auf potenzielle Corona-Erkrankte?

Wir halten immer ein Bett für einen Corona-Patienten auf der Intensivstation frei. Einen Teil unserer Betten haben wir als Infektionsbereich gesperrt und sind natürlich auch zurückhaltend was verschiebbare Eingriffe anbetrifft, aber in der Kardiologie sind die meisten Dinge doch dringend, sodass man sie nicht verschieben kann.

Sie könnten also auch bei einem positiv Getesteten trotzdem eine Herz-Katheter-Untersuchung durchführen?

Es ist in der Tat ohne weiteres möglich, mit der entsprechenden Schutzausrüstung diese Untersuchung im Herz-Katheter-Labor gefahrlos durchzuführen.