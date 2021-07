Wer ist die schnellste Reisetaube Iserlohns?

In seinem Garten in der Iserlohner Heide hält der 80-jährige Kfz-Sachverständige 75 Tauben in drei Schlägen – und manche fressen Ulrich Fetköther sogar aus der Hand.

Iserlohn. Es gibt sie noch, die Iserlohner Züchter. Ihr Hobby betreiben sie weiterhin mit viel Ehrgeiz.

Wenn es Richtung Wochenende geht, steigt die Anspannung bei Ulrich Fetköther: Von April bis September sind die Samstage für sein Hobby reserviert. Dann suchen die Taubenzüchter aus dem Großraum Dortmund, Unna und Märkischer Kreis die schnellste Reisetaube. Für die Alt-Tiere geht es über Distanzen von 150 bis 600 Kilometer, die Jungtauben starten mit 100 bis 300 Kilometer. Die Saison endet mit der Mauser im Herbst. Früher war Taubenzucht ein weit verbreiteter Zeitvertreib – nicht nur im Ruhrgebiet, wo die Tiere zu den Kumpels gehörten wie die Kohle. Auch im Märkischen Kreis gab es viele Vereine, über deren Aktivitäten regelmäßig auch in der Heimatzeitung berichtet wurde.

Mit den Jahren ist es stiller geworden um Ulrich Fetköther und seine Kollegen. Wie steht es um die Iserlohner Taubenfreunde? „20 Züchter aus verschiedenen Iserlohner Vereinen haben sich zur ,Brieftaubenliebhaber Reisevereinigung Iserlohn‘ zusammengeschlossen“, erzählt der 2. Vorsitzende Fetköther. Er selbst gehört zum Verein „Condor Iserlohnerheide“ – dort hält er als letztes aktives Mitglied die Stellung. „Vor 20 bis 30 Jahren gab es 200 Züchter im Raum Iserlohn, aber die Jugend hat kein Interesse mehr an unserem Sport“, erzählt der 80-Jährige, der nicht an den Ruhestand denkt, sondern weiter im eigenen Kfz-Sachverständigen-Büro arbeitet. Fetköther hat Verständnis: „Taubenzüchten ist eine große finanzielle Belastung: Das Futter, der Transport zu den Abflugplätzen und der Tierarzt kosten Geld“, sagt er. Außerdem sei das ganze Sommerhalbjahr für den Sport und die Preisflüge reserviert, an Urlaub sei für einen ambitionierten Züchter vor September nicht zu denken. „Das macht doch heutzutage keine Familie mehr mit. Ich war immer froh, dass mich meine Lebensgefährtin bei dem Hobby unterstützt hat“, sagt er und blickt auf ein Foto vor sich auf dem Tisch.

Zu seinem Hobby kam er als junger Mann über einen Taubenzüchter aus der Nachbarschaft: Damals waren es zwölf, heute drehen 75 Tauben aus drei Schlägen ihre Morgenrunde über den kleinen Holz-Gartenhäusern, in denen sie untergebracht sind. Immer mal wieder erheben sie sich, etwas scheint sie erschreckt zu haben, drehen eine Runde und lassen sich dann wieder auf Bäumen oder dem Wintergartendach nieder. Ein Ring am Fußgelenk weist sie als Zuchttiere aus: Darauf befinden sich die Vereinsnummer und die Nummer des Züchters, das macht es möglich, dass „gestrandete“ Tauben wieder nach Hause gebracht werden können.

Früher ging es neben Erfolgen auch um viel Geld

Ulrich Fetköther mit einer seiner liebsten Tauben, die in ihrer Jugend viele Preise errungen hat. Jetzt darf sie es ruhiger angehen lassen. Foto: Miriam Mandt Böckelmann

Wenn seine Tiere morgens draußen sind, wacht Fetköther mit Argusaugen über die Tiere: Immer wieder kommt es vor, dass Habichte oder Greifvögel in den Garten hinabstoßen und dort Beute machen. „Da kann ich dann klatschen oder rufen – nichts kann die davon abhalten“, sagt er. Züchter wie er sorgen sich um das Wohlergehen ihrer Tiere und tun alles, damit es ihnen an nichts mangelt, aber sie betrachten sie nicht als Haustiere, die verhätschelt und gestreichelt werden. Und so kommt es eben auch schon mal vor, dass eine Taube nach ihrem Ableben in den Kochtopf wandert. „Man sagt, Hühner-Suppe hilft bei Erkältung, aber ich setze auf Tauben-Suppe, da ist man schnell wieder fit“, so der Iserlohner. Für ihn ist es in erster Linie Sport: Es geht um den Ehrgeiz, die schnellste Taube zu haben, es geht um Platzierungen und Preise – und früher ging es auch um viel Geld. „Da wurde regelmäßig gewettet, welche Taube am schnellsten ist, da konnte man viel Geld verdienen, aber diese Zeiten sind in Deutschland vorbei“, so Fetköther. In China hingegen boome der Sport und das Wettgeschäft: Bei einer Auktion in Belgien habe ein Geschäftsmann aus Asien 1,2 Millionen Euro für eine Brieftaube geboten, weiß der Züchter. In Asien sei das genauso populär wie Pferderennen in Europa.

Auch Fetköthers Tauben sind auf Hochleistung gezüchtet. Manche stammen aus eigener Zucht, andere aus Belgien – er hat viel Geld dafür bezahlt. Sie sind klein, drahtig und wiegen nur rund 300 Gramm – kleine Muskelpakete, denn „jedes Gramm mehr müssten sie auch mit durch die Luft schleppen, und das macht langsam“. Eine Reisetaube muss schnell und ausdauernd sein. Je nach Wind legen die Tiere bis zu 90 Kilometer pro Stunde zurück und das über viele Stunden, bis zu 600 Kilometer können es sein – und zwar ohne Pause. „Vor dem Flug am Samstag ist es deshalb wichtig, dass die Energiespeicher der Tiere optimal gefüllt sind“, erklärt der Züchter. Dafür gibt es neben Mischfutter auch besonders kohlenhydratreiche Nahrung wie Mais, Hanf und Erdnusskerne. Manche Züchter setzten auch auf Muskelaufbaupräparate. Und weil – wie in jedem Hochleistungssport – die Grenzen zum Betrug fließend sind, führt der Verband regelmäßig Doping-Proben durch, getestet wird zum Beispiel auf Cortison.

In einem Lkw geht’s zum Abflugort

Neben der Fitness ist das Orientierungsvermögen wichtig, auch das wird auf den kürzeren Trainingsflügen, deren Distanz von Mal zu Mal gesteigert wird, trainiert. Geflogen wird auf festgelegten Routen: Das Ruhrgebiet, Dortmund und der Märkische Kreis fliegen immer von Süd-Osten zurück gen Heimat. Zum Abflugort transportiert werden die „Athleten“ mit einem Lkw, auf dem sich 80 Boxen befinden. Früh am Samstagmorgen, wenn Sicht und Wetter stimmen, werden die Luken geöffnet. „Die Züchter bekommen die Windstärke und den Zeitpunkt mitgeteilt und können sich dann ausrechnen, wann die ersten Tauben zurück sind“, so der Züchter. Bei der Rückkehr wird der Zeitmess-Chip, den das Tier beim Wettflug am Bein trägt, in ein Gerät eingelesen, das die Daten elektronisch übermittelt – Manipulationen wird so vorgebeugt. Wie lange will er noch Tauben züchten? Fetköther: „So lange, wie noch Kollegen da sind. Es muss noch Konkurrenz geben, sonst wird es langweilig.“

