Wer macht den Wald zu Bauschutt-Deponie?

Iserlohn. Im Kern geht es um das gleiche Problem. Aber man kann es eben ausdrücken wie zum Beispiel dereinst der deutsche Naturforscher Friedrich Wilhelm Humboldt. Er sagte – offenbar auch schon mit einem guten Grund - zu Beginn des 18. Jahrhunderts den weisen Satz: „Habt Ehrfurcht vor dem Wald, er ist ein einziges großes Wunder, und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft gegen den Wald ist ein Zeichen von Minderwertigkeit eines Volkes und von niederer Gesinnung des einzelnen.“ Oder man es sagen wie der Iserlohner Waldbesitzer Marc Schwarze­lühr und der Jagdpächter Christian Speerschneider an diesem Mai-Mittwoch: „Wir erleben beim Umgang vieler Menschen mit dem Wald derzeit schlichtweg eine Katastrophe.“ Und dabei merkt man deutlich, dass im Unterton des Gesagten neben Wut auch eine ganze Menge Ratlosigkeit mitschwingt.

Christian Speerschneider und Mark Schwarzelühr Foto: Thomas Reunert / IKZ

Gesprächstermin auf der Terrasse des Jagdhaus „Im Kühl“. Im benachbarten Wald ächzt ein Harvester, um die toten Fichte aus dem Bestand zu holen. Klimatische Veränderungen mir Trockenheit und Borkenkäfern haben inzwischen für die Besitzer ein Sorgen-Portfolio aufgebaut, das es in den langen Familiengeschichten so wohl noch nicht gegeben hat. Aber dennoch spüren die Männer Veränderungen. Waldverschmutzung und Vandalismus habe es zwar eigentlich immer schon gegeben, sagen beide, aber mit Beginn der Corona-Pandemie uns der damit verbundenen Schließungen der Bringhöfe und den zudem eingeschränkten Abgabemöglichkeiten für Privatleute bei gewerblichen Entsorgungsbetrieben habe man es mit neuen Dimensionen zu tun.

Schwarzelühr zückt sein Handy und zeigt Bilder von Bauschutthaufen, die er mitten in seinen Wäldern entlang der Dortmunder Straße vorgefunden hat. Grauer Stein- und Beton-Schutt, Abbruchhölzer aus Deckenverkleidungen oder Dachstühlen, Abfluss-Rohre und andere Metallteile. Das offensichtliche Komplettangebot einer Umbau- oder Abrissmaßannahme haben die Haufen zu bieten. „An einer Stelle lag sogar eine ganze Gartenhütte mit Dachpappe und Dachrinne dabei.“

Erschreckend auch, wie die Frevler mit zum Teil offensichtlich üppigen Transportfahrzeugen zu den Orten ihrer Tat gelangen. „Wir haben natürlich das Problem“, sagt Schwarzelühr etwas selbstkritisch, „dass wir aufgrund des derzeit hohen Aufkommens an Baumtransporten aus dem Wald heraus die Schranken an den Einfahrten der Waldwege nicht immer sofort wieder verschließen können.“ Allerdings nützten die Schranken offenbar ohnehin nicht viel, denn er, wie auch Christian Speerschneider, berichten von mutwillig und gewaltsam verbogenen Schranken, geknackten Vorhängeschlössern, ausgegrabenen Schranken-Pfählen. „Oder bei kleineren Fahrzeugen geht es einfach außen herum.“

Welcher Mensch gräbt in Kirrungen nach Maiskörnern?

Bauschutt mit noch unbekannter „Grab-Beigabe“ Foto: Privat / IKZ

Von einem ähnlichen, aber eben doch auch leicht anders gelagerten Problem berichtet Christian Speerschneider. „Sie können sich nicht vorstellen, wie der Wald nach dem Vatertag ausgesehen hat. Müll, leere Bierpullen und Dosen an allen möglichen und unmöglichen Stellen. Zu letzteren gehört ein offenbar besonders verlockender Ort, den die Jäger in ihrer Fachsprache „Kirrung“ nennen. „Diese Plätze werden von uns angelegt, um eine Übersicht über den Tierbestand zum Beispiel beim Schwarzwild, also bei der Wildschwein-Population, zu bekommen.“ Hier wird Getreide in kleinen Mengen vergraben, um Wildschweine anzulocken und um nach ihrem Besuch über gefundene Spuren Hinweis auf Gruppengröße und Rudelzusammensetzungen zu bekommen. „Einige Waldbesucher latschen aber einfach über diese gekennzeichneten Kirrungsflächen, graben selbst und garnieren sie mit Müll und leeren Bierflaschen.“Dass es sich bei alledem dabei nicht um zufällige Aktionen aus Unachtsamkeit oder Gedankenlosigkeit handelt, kann man daran erkennen, dass gleichzeitig auch angebrachte Käste mit Wildkameras aufgebrochen und ausgeräumt werden. „Das ist Diebstahl und der pure Vandalismus“, sagt ein sichtlich erregter Speerschneider.

Beide Männer sind sich darüber klar, dass sich das Nutzungsverhalten und Bedürfnis der Menschen im Naherholungsraum Wald nicht erst seit der Corona-Krise deutlich verändert hat. „Er ist vermehrt für viele junge und alte Menschen eine Stätte der Erholung und der gesunden Freizeitgestaltung geworden.“ Um so unverständlicher scheine es ihm aber auch, wie sich der Umgang nicht weniger Menschen mit eben diesem schützenswerten Raum verändert hat.