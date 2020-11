Wer soll es richten, Runder Tisch oder Schulausschuss?

Es steht wohl außer Frage, dass vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erheblicher Gesprächsbedarf darüber besteht, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um die heimischen Schulen besser aufzustellen.

Stichworte sind die digitalen Möglichkeiten, Anschaffung von Luftreinigern oder die Situation in den Schulbussen. Momentan scheint aber mehr über das richtige Beratungsformat diskutiert zu werden, anstatt über mögliche Maßnahmen. So hatte die Fraktion Die Linke Anfang November in einem Schreiben an Bürgermeister Michael Joithe die Einberufung eines Runden Tisches „Schulunterricht trotz Corona“ angeregt.

Darauf reagierte auch die neue Schulausschuss-Vorsitzende Delia Imhoff (CDU) in einer Stellungnahme. Auch die CDU, so hieß es dort, sehe die Dringlichkeit, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Schulunterricht in der Pandemie aufrecht zu erhalten. Allerdings halte man es vor dem Hintergrund verschärfter Corona-Bedingungen nicht für zielführend, zu den bestehenden Gremien weitere Arbeitskreise einzurichten.

Die Fraktion Die Linke kommentierte das dahingehend, dass ein solcher Runder Tisch ja auch als Videokonferenz stattfinden könne. Man halte es weiter für angezeigt, die unterschiedlichen Problemlagen der Schulen zusammenzutragen, zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. In dieser Stellungnahme wurde aber auch ergänzend vorgeschlagen, dass zusätzlich noch in diesem Jahr der Schulausschuss tagen solle. Zur Sitzung solle die Verwaltung zudem ein Konzept zum Thema Luftreiniger vorlegen.

CDU reagiert verstimmtauf Joithe-Einladung

Mit Schreiben vom 18. November meldete sich dann Bürgermeister Michael Joithe zu Wort. Darin lud er für den 10. Dezember zu einem Runden Tisch „Schule und Corona“ ein, basierend auf der erwähnten Anfrage der Linken. Die Themen Lüften/Luftreiniger, Schulbusse, Online-Unterricht sowie Endgeräte und Datenvolumen für bedürftige Schülerinnen und Schüler sollen demnach bei dieser Gelegenheit angesprochen werden. Vertreter der Fraktionen, der Schulleitungen und Stadtschulpflegschaft, des Kinder- und Jugendrates, ein Schülersprecher sowie Mitarbeiter der Verwaltung sind zur Teilnahme eingeladen. Offen blieb, ob es eine Präsenzveranstaltung oder eine Videokonferenz geben soll.

Spürbar verstimmt reagierte nun die CDU-Fraktion auf diese Einladung mit einer weiteren Stellungnahme beziehungsweise einem Schreiben an Bürgermeister Michael Joithe. Schulausschussvorsitzende Delia Imhoff habe sich demnach in der vergangenen Woche intensiv darum bemüht, noch in diesem Jahr einen Sitzungstermin für den Schulausschuss zu finden. Leider sei es laut Aussage der Schulverwaltung nicht möglich gewesen, einen solchen Termin zu finden. „Umso mehr erstaunt es uns, dass nunmehr ein Zeitpunkt für den Runden Tisch gefunden wurde, der zielführender zu einer ordentlichen Schulausschusssitzung genutzt werden könnte“, heißt es von der CDU. Delia Imhoff wird darin so zitiert: „Um den Anschein zu vermeiden, dass die Funktion eines Fachausschusses ausgehebelt werden soll, werde ich gemäß Geschäftsordnung des Rates als Schulausschussvorsitzende zu einer Sitzung des Schulausschusses am 10. Dezember einladen.“ Hierzu könnten dann in Abstimmung gerne auch externe Gremiumsmitglieder dazu geladen werden. Nur im Rahmen einer Schulausschusssitzung, so argumentiert die CDU, könnten Beschlüsse gefasst werden, die aufgrund der Dringlichkeit dann noch am 15. Dezember im Rat behandelt werden könnten.

Auf dem Tisch liegen also zwei „Einladungen“. Eine zum Runden Tisch, die andere zum Schulausschuss. Und beides zum gleichen Termin. Wie soll das gehen?

Auf Nachfrage der Heimatzeitung sagte Bürgermeister Joithe, dass er eine Kombination beider Formate als Lösung ansehe und den Schuldezernenten Michael Stolte gebeten habe, das entsprechend auf den Weg zu bringen. Der für den Runden Tisch vorgesehene Teilnehmerkreis sei ja nahezu deckungsgleich mit der Besetzung des Schulausschusses. Lediglich auf den Schülersprecher des Stenner-Gymnasiums treffe das nicht zu. Im Rahmen einer Sitzungsunterbrechung könnte der Teilnehmerkreis dann entsprechend erweitert werden. Angedacht sei auch eine Präsenzveranstaltung, auf den Schulausschuss träfe das ja ohnehin zu.

Abstimmung mit der Schulausschussvorsitzenden

Joithe bedauerte mögliche Irritationen, zeitliche Überschneidungen hätten dazu geführt. Es sei jedenfalls nicht die Absicht gewesen, die Kompetenzen des Schulausschusses in irgendeiner Form zu beschneiden. Das nun angedachte Vorgehen komme letztlich allen vorgebrachten Anliegen entgegen und solle auch noch mit der Schulausschussvorsitzenden Delia Imhoff abgestimmt werden.