Werbegemeinschaft Iserlohn: Jörg Vollmer ist zurückgetreten

Iserlohn. Der bisherige erste Vorsitzende begründet seinen Schritt mit dem Wunsch, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.

In den aktuell schwierigen Zeiten, von denen gerade auch der Einzelhandel besonders betroffen war und noch ist, gab es für die Werbegemeinschaft Iserlohn zahlreiche neue Aufgaben, die aus der besonderen Situation durch das Coronavirus erwachsen waren. Da wirkt in diesen Tagen eine Personalie an der Vereinsspitze überraschend: Am Montagmittag hat die Werbegemeinschaft Iserlohn e.V. mitgeteilt, dass der 1. Vorsitzende Jörg Vollmer sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt habe.

Als Grund für den Schritt nennt die Werbegemeinschaft, dass der bisherige Vorsitzende, der seit der Vereinsgründung 2018 im Amt war, schon am Ende des vergangenen Jahres den Wunsch geäußert habe, „sich langsam immer mehr aus den aktiven Geschäften zurückziehen zu wollen“ und schon im vergangenen Jahr geplant hatte, sein Amt auf der zunächst für das Frühjahr 2020 vorgesehenen Jahreshauptversammlung niederzulegen.

Bisheriger Vorsitzender will in die Kommunalpolitik

Den Grund nannte Vollmer am Montag auf Nachfrage der Heimatzeitung: „Ich wollte mich ein bisschen politisch engagieren.“ Konkret will er bei der Kommunalwahl als Ratskandidat im Bereich Stadtmitte für „Die Iserlohner“ antreten. Und gemäß der Satzung der Werbegemeinschaft würden den Vorstandsmitgliedern politische Aktivitäten nicht zugebilligt, weil der Verein ausdrücklich politisch neutral sei. Das, so Vollmer, sei seinerzeit ein Schritt auf die Reaktionen gewesen, als die Iserlohner „Kneipennacht“ auch mit der Wählergemeinschaft in Verbindung gebracht worden war. Es gebe keinen Streit, betont Vollmer. Als Inhaber des Cafés „BaristDa“ wolle er auch weiterhin Mitglied der Werbegemeinschaft bleiben und sich engagieren. „Ich habe meine Ziele erreicht, wir haben viele Mitglieder, die aktiv sind“, zog er Bilanz. Er wäre ohnehin bei der regulären Jahreshauptversammlung nicht wieder angetreten, die nun aber wegen Corona nicht stattfinden könne. Der derzeit unveränderte Kommunalwahltermin im Herbst mache den jetzigen Schritt erforderlich.

Das Amt des Vorsitzenden werde nun laut Werbegemeinschaft bis zur nächsten Mitgliederversammlung vom bisherigen 2. Vorsitzenden Volker Hellhake übernommen, teilte dieser zusammen mit Marc Tillmann, dem Geschäftsführer der Händlervereinigung, mit. Volker Hellhake betonte die Bedeutung der Teamarbeit: „Ich sehe das weniger, dass einer 1. Vorsitzender sein muss, sondern dass jeder eine Aufgabe übernimmt und das zu Ende bringt.“ Angesichts der Corona-Krise stehe ein Termin für die nächste Jahreshauptversammlung bislang noch nicht fest.