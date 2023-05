White Emotions: Die schönsten Fotos der Party im Autohaus

Iserlohn. Rund 1200 Besucher feierten auf der „White Emotions“-Party in Iserlohn in den Mai. Wir zeigen die besten Bilder der ausgelassenen Partynacht.

Organisator Hernani Igreja hatte zur „White Emotions“-Party mit Tanz in den Mai ins Mercedes-Autohaus Jürgens in Iserlohn gerufen – und viele kamen: Rund 1200 Besucher feierten voller Lebensfreude bis in die frühen Morgenstunden.

Sie genossen die stylishe Atmosphäre und die heißen Rhythmen von DJ Plaumix und DJ ND.M. Geboten wurde eine Cocktailbar, heiße und kalte Snacks und vieles mehr. „Unser Konzept hat sich seit zehn Jahren bewährt“, so Igreja.

Tolle Stimmung bei white emotions-Party Tolle Stimmung bei white emotions-Party Im Mercedes Autohaus Jürgens tanzten die Besucher in stilvoller Atmosphäre zu heißen Beats in den Mai. Foto: Jana Haase

