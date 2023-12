Wie besinnlich das erste Adventstörchen in Hennen war

Iserlohn In der Weihnachtszeit öffnet sich in Iserlohn-Hennen täglich ein Adventstörchen. Was sich hinter dem ersten verbarg und wer sie präsentiert hat.

Zur Öffnung des ersten Adventstörchens in Iserlohn-Hennen haben sich zahlreiche Bewohner und Besucher im Haus St. Martin versammelt, um dem besinnlichen Anlass beizuwohnen. Denn dort findet traditionell die erste Öffnung statt, erklärte Einrichtungsleitung Angela Lehmann.

Die Veranstaltung startete mit einem gemeinsamen Gottesdienst, bei dem die Bewohnerinnen und Bewohner begleitet von Pastor Schütt in Erinnerungen an die Weihnachtszeit in ihrer Kindheit schwelgen konnten. Neben dem evangelischen Gottesdienst erzählten Betreuerinnen und Betreuer Geschichten wie etwa „Das Wunder der vier Kerzen“ und sangen besinnliche Adventslieder. Geschmückt war das Auftaktsfenster dann mit verschiedenen Kerzen aus Papier und winterlichen Schneeflocken.

Besinnliche Atmosphäre für Dorf und Haus St. Martin

Neben der eigentlichen Öffnung des ersten Adventstörchens für das ganze Dorf gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses St. Martin dann auch die restliche Fensterfront im Erdgeschoss, so dass sich die Hausbewohner die gesamte Adventszeit an unterschiedlichen Motiven erfreuen können und auch Spaziergänger an einer schön dekorierten Fensterfront vorbeigehen. „Da muss ich auch ein ganz großes Lob aussprechen an die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, dass sie so etwas jedes Jahr auf die Beine stellen“, freute sich Angela Lehmann. Am Ende der Adventszeit könnten die Bewohner dann abstimmen, welches der Fenster sie am schönsten finden.

Zum Abschluss an die Auftaktveranstaltung des Hennener Dorfadvents gab es dann für alle neben Punsch, Glühwein und Kakao noch Teller mit weihnachtlichen Leckereien, so dass gemeinsam auf den den ersten Advent hingefiebert wurde.

