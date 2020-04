Wie das Gericht die Höchststrafe für Sphejtim H. begründet

Sphejtim H. soll eine lebenslange Haftstrafe verbüßen. Vor dem Landgericht Hagen ist der 44-jährige Bergisch Gladbacher am Mittwoch wegen des Mordes an seiner Noch-Ehefrau Nafije H. (32) und deren neuen Partner Amir N. (23) am Stadtbahnhof Iserlohn schuldig gesprochen worden. Das Gericht folgte dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft und stellte eine besondere Schwere der Schuld fest – damit ist eine Entlassung aus der Haft nach Ablauf von 15 Jahren möglich, praktisch jedoch so gut wie ausgeschlossen. Die drei Berufsrichterinnen und zwei Schöffen gelangten außerdem zu der Auffassung, dass der 44-Jährige am 17. August beim Mord an seinem Nebenbuhler grausam vorging und sich „anmaßte, über Leben und Tod zu entscheiden“, da er seine Ehefrau als seinen persönlichen Besitz betrachtet habe.

Dieses Urteil bedeutet den nach acht Monaten vorläufigen Abschluss – die Verteidigung hat eine Revision angekündigt – der juristischen Aufarbeitung der Bluttat am Stadtbahnhof, die viele Zeugen traumatisierte und die im Juni geborene Tochter der beiden Opfer zur Waisen gemacht hat. In ihrer Begründung fasste die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen zusammen, wie es nach Überzeugung der Kammer zu dem Verbrechen gekommen ist. Der Angeklagte hatte im Verfahren bis auf eine knappe Entschuldigung nach den Schlussplädoyers zu den Vorwürfen geschwiegen und auch zu seiner Biografie keine Angaben gemacht. Unter anderem aus polizeilichen Unterlagen von einer Vernehmung in Bergisch Gladbach hat das Gericht diese jedoch in groben Zügen rekonstruiert.

Seine Frau lebte wie eine Sklavin, er hatte eine Geliebte

Demnach sei Sphejtim H. im Kosovo geboren und 2001 nach Deutschland gekommen, zunächst nach Stuttgart, wo bereits ein Teil der Familie lebte. Über einen Verwandten, der mit einer Deutschen verheiratet war, soll er seine erste Ehefrau kennengelernt haben, die er 2005 heiratete und mit der er drei Kinder zeugte – nach dem erstgeborenen Sohn soll er später seinen Snapchat-Account benannt haben. Die Ehe ging 2012 nach jahrelangen Misshandlungen, von denen die Betroffene als Zeugin berichtet hatte, in die Brüche, die Kinder kamen in die Obhut des Jugendamtes.

Nafije H. soll der Angeklagte später im Kosovo kennengelernt haben. Gearbeitet habe er nur sporadisch, größtenteils habe er von Sozialhilfe gelebt und daher auch keine Unterhaltszahlungen für seine Kinder geleistet. Für Nafije H., die wegen ihres Aufenthaltsstatus von ihrem Ehemann abhängig gewesen sei, habe sich die Ehe als „Martyrium“ erwiesen: „Sie hatte ihm zu gehorchen und durfte das Haus nicht allein verlassen. Bei Widerwillen griff der Angeklagte zu gewaltsamer Züchtigung und Demütigungen“, so die Richterin. Regelmäßiger Streitpunkt sei ein nicht erfüllter Kinderwunsch gewesen. „Sich selbst hingegen räumte er die Freiheit ein, eine Freundin neben seiner Ehefrau zu haben.“

Nafije H. habe im März 2018 im Deutschunterricht den jüngeren Amir N. kennengelernt und nach einem halben Jahr den Mut gefunden, sich von Sphejtim H. loszusagen. Dazu nutzte sie einen Krankenhausaufenthalt im September, von dem sie nicht mehr nach Hause zurückkehrte und stattdessen ins Iserlohner Frauenhaus floh. Sphejtim H. habe sich, als ihm das klar wurde, „in seine Wut hineingesteigert“ und über Monate nach seinem späteren Opfer gesucht. Kontoauszüge, die entgegen der Warnung von Frauenhausmitarbeitern an die frühere Adresse geschickt wurden, verrieten schließlich Iserlohn als Aufenthaltsort.

Sphejtim H. kam dem Frauenhaus bedrohlich nahe

Dort habe der 44-Jährige lange vergeblich gesucht. Wie nah er dem Frauenhaus kam, belege jedoch die Auswertung seines Navigationsgerätes. Amir N. erhielt mehrfach Todesdrohungen von Sphejtim H. Am Tag der Tat habe dieser seinen Opfern „seit den frühen Morgenstunden“ aufgelauert. Videoaufzeichnungen zeigen den Moment, als er sie am Bahnhof sichtet. Spätestens dann, ist die Kammer überzeugt, habe er den Entschluss gefasst, die beiden zu töten. „Aus Wut, weil er seine Ehefrau nicht zurückerlangen würde und weil er sich beiden gegenüber anmaßte, ihnen eine eigenständige Lebensentscheidung zu untersagen.“

Eine tiefe innere Verzweiflung des Angeklagten, die Strafverteidiger Andreas Trode angeführt hatte, konnte das Gericht nicht erkennen. Der sichergestellte Chatverlauf beinhalte weder Beleidigungen durch Amir N., noch Aussagen von Nafije H., die dem 44-Jährigen Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft hätten geben können. Vielmehr sei es Sphejtim H. darauf angekommen, „seinen Machtanspruch final auszuleben“. Das besonders Verwerfliche an den Morden sei, dass der Angeklagte seine Ehefrau zuvor schon so lange gequält habe und sich „in einer Art Siegerpose“ über seinen sterbenden Nebenbuhler erhoben sowie von diesem Fotos gemacht und verschickt habe – „quasi als Trophäe“, hieß es in der Urteilsbegründung.