Wie das Iserlohner Seilerseebad den Lockdown nutzt

Iserlohn. Seit vier Monaten sind Seilerseebad und Aquamathe geschlossen. Hinter verschlossenen Türen wird aber gearbeitet und weiter ausgebildet.

Spiegelglatt ist die Wasseroberfläche des Schwimmbeckens im Sportbad des Seilerseebades, kein Schwimmer, Bademeister oder Mitarbeiter weit und breit zu sehen. Es ist ungewöhnlich kalt in dem Schwimmbad, und auch die Wassertemperatur lädt nicht gerade zum Planschen ein. Seit rund vier Monaten sind die Einrichtungen der Bädergesellschaft Iserlohn, also neben dem Seilerseebad auch das Aquamathe in Letmathe, geschlossen. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, einzig die Auszubildenden und ihre Ausbilder sind noch regelmäßig im Bad anzutreffen.

„Die vier Azubis übernehmen unter Aufsicht der beiden Ausbilder die Anlagekontrolle und Hygienespülungen“, erklärt der Betriebsleiter der Bädergesellschaft, Martin Luig. Um der Ausbildungsverpflichtung entsprechen zu können, lernen die Auszubildenden neben dem Berufsschulunterricht vor Ort im Seilerseebad, nur das Schwimmtraining findet im Aquamathe statt. „Wir können hier ja nicht einfach abschließen und dann war es das“, betont Luig, dreimal die Woche müssen die notwendigen Hygienemaßnahmen vorgenommen und kontrolliert werden, dass auch sonst alles seinen Gang geht.

Lockdown bringt Ruhe und Raum für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Wo sonst Besucher im Solebecken Entspannung suchen, haben vorübergehend die Liegestühle ihren Platz gefunden. Auf dem Podest werden neue Fliesen mit Sichtkante verlegt. Foto: Vanessa Wittenburg / IKZ

Darüber hinaus hat die Bädergesellschaft Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen vorgezogen, die eigentlich erst bei der Grundreinigung erledigt werden müssten. „Wir wollen ja aber nicht öffnen und dann kurz darauf wieder schließen müssen, weil die turnusmäßige Grundreinigung ansteht“, erklärt Luig. Deshalb finden aktuell kleinere Malerarbeiten statt, im Solebad werden neue Fliesen inklusive der sogenannten Sichtkante gelegt, bald steht auch die Wartung der Lüftungs- und Chlorgasanlage an. „Wenn man da von Vorteil sprechen kann: Alle Gewerke können aktuell ganz in Ruhe arbeiten“, sagt Martin Luig. Denn normalerweise finden die anstehenden Arbeiten alle gleichzeitig statt – und auch Mitarbeiter sowie Reinigungspersonal sind dann vor Ort. Da könne es dann schon mal recht chaotisch werden.

Dennoch seien für die Bädergesellschaft die erneute viermonatige Schließung und die fehlende Perspektive, wann es wieder losgehen kann, eine schwierige Situation. „Wir warten natürlich auf eine Entscheidung, keiner weiß, wann es wieder losgeht“, so die Bestandsaufnahme. Aktuell würde es an Hellseherei grenzen, so Luig, auf ein Öffnungsdatum zu spekulieren. Da aber schon beim Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres die Schwimmbäder erst im Nachgang wieder öffnen durften, Saunabereich und Solebäder noch zwei Wochen später, gehe die Bädergesellschaft auch zum Ende des jetzigen Lockdowns von einer ähnlichen Praxis aus.

Türen des Seilerseebades können nicht vom einen auf den anderen Tag geöffnet werden

Noch ist das Wasser im Becken des Sportbades recht klar. Langsam fange es aber an, milchig zu werden. „Im Frühjahr stand die Sonne mehr auf dem Becken, da war das Wasser innerhalb kürzester Zeit grün“, erinnert sich Martin Luig. Denn um Kosten zu sparen, sind alle Systeme quasi auf Sparbetrieb, was nicht nötig ist, ist auf ein Minimum runtergefahren. Deshalb betont der Betriebsleiter auch: „Sobald der Startschuss der Politik kommt, darf keiner davon ausgehen, dass wir am nächsten Tag wieder die Türen öffnen werden.“

Rund zwei Wochen brauche das Bad an Vorlaufzeit, um alles für die Besucher vorzubereiten. Dazu müssten das Wasser aus dem Becken gelassen, die Fliesen gereinigt und der Hubboden gewartet werden. Nach vier Monaten außer Betrieb müsse außerdem alles gereinigt und desinfiziert werden, die Corona-Maßnahmen auf den aktuellen Stand gebracht, das Wasser erwärmt und beprobt werden. „Das dauert alles seine Zeit“, so Luig.