Wie der Ausbildungsstart bei der Stadt Iserlohn läuft

Iserlohn. 32 neue Auszubildende hat die Stadt Iserlohn jetzt begrüßt. Was sie in den ersten Tagen erwartet und wo später sie im Einsatz sein werden.

Die Stadt Iserlohn freut sich über 32 junge Leute, die am Montag ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung und ihren Einrichtungen begonnen haben. Der Erste Beigeordnete Michael Wojtek begrüßte gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Carmen Malkus und Isabelle Langner vom Bereich Personal die neuen Azubis im Rathaus.

In der allgemeinen Verwaltung erlernen Agnesa Alija, Anabel Reissich, Jaqueline Broux, Patricia Friebe, Collin Mc Grady, Hassan Sanli und Jonas Grunenberg den Beruf der bzw. des Verwaltungsfachangestellten. Leonie Hochstein absolviert im Bereich Stadtmarketing die Ausbildung zur Mediengestalterin Digital & Print, Fachrichtung Gestaltung und Technik, und Darren Kubelik die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Im Parktheater Iserlohn beginnen Ruth Herkströter und Max Rinas die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Beim Bereich IT wird Mohamad Oubaida Al Kodmani zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration, ausgebildet.

Drei Tage zum Kennenlernen

In der Abteilung Geografische Informationssysteme beginnt Maik Bormans die Ausbildung zum Geomatiker. Zeliha Couniotakis, Kira-Sophie Höllmann, Alina Wosinski, Jacqueline Amrein, Nisma Khalaf, Özlem Bildirici, Stephanie Beckmann, Ekaterini Michou, Carmela Scuderi, Chiara Meier, Laura Neuhaus, Amelie Sonneborn, Anna-Lena Berchter, Mira Xaveria Senst, Nirina-Lea Dreßler, Sarina Krzykowski, Latoya Siemens, Rene-Julian Wilke, Nele Teves-Humme erlernen den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers. Sie absolvieren entweder die dreijährige Ausbildung oder das Berufspraktikum.

In den ersten Tagen ihres Berufslebens haben die Auszubildenden zunächst die Gelegenheit, sich untereinander kennen zu lernen. So ging es nach der Begrüßung im Rathaus zu Fuß zur Berufsfeuerwehr. Der zweite Ausbildungstag steht ganz unter dem Motto „Global Fashion“. Dabei handelt es sich um ein Planspiel, in dem Regelungen für Bekleidungsimporte diskutiert werden. Am dritten Tag geht es hinter die Kulissen des Parktheaters, wo sich Gleichstellungsstelle, Personalrat sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung vorstellen.

