Wie der „Ellbogencheck“ Kindern durch die Krise helfen soll

Tim Schwarzpaul macht mit Maher Zaghloul, Leon Henschel und Maryam Khan den „Ellbogencheck“, um den es auch in seinem Lied geht.

Iserlohn. Tim Schwarzpaul ist Musiker und sozialpädagogische Fachkraft. Jetzt hat er für Kinder ein Lied rund um die Corona-Pandemie produziert.

Vorsicht, Ohrwurmgefahr. Wer dieses Lied einmal gehört hat, der bekommt es so schnell nicht mehr aus dem Kopf. Und genau das ist das Ziel des „Ellbogenchecks“. Denn mit dem Lied möchte Tim Schwarzpaul die alltäglichen „Un-Fassbarkeiten“ im Rahmen der Corona-Pandemie greifbarer machen – vor allem für Kinder.

Hier ist der "Ellbogencheck" zu hören Der Song ist auf allen Streaming- und Downloadplattformen wie Spotify oder Deezer zu finden. Außerdem gibt es auf YouTube ein Musikvideo zum „Ellbogencheck“. Ausführliche Tipps zum Song, sowie Notation, Mitspiel-Arrangement, eine Audio-CD-Beilage und vieles mehr finden Lehrerinnen und Lehrer bei Bedarf in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift „pop.i.g“ (Popmusik in der Grundschule).

„Für mich ist es ja schon schwierig, diese Pandemie emotional zu verarbeiten“, erzählt der Musiker Tim Schwarzpaul. „Wie muss das erst für Kinder sein?“ Maskenpflicht, Kontaktverbote, Abstandsregeln: Dinge, mit denen Kinder in der Schule und im privaten Leben seit einiger Zeit täglich konfrontiert werden. Und Dinge, die für sie oft schwer begreifbar sind. „Deswegen habe ich dieses Lied geschrieben“, sagt der 38-Jährige, der seit knapp vier Jahren als sozialpädagogische Fachkraft an der Grundschule Im Wiesengrund arbeitet und dort schon einige musikalische Projekte wie eine Rap-AG oder den Regenpausensong umgesetzt hat. Sein neustes heißt „Ellbogencheck“.

In dem Lied greift Schwarzpaul aktuelle Verhaltensregeln und Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie auf und verpackt sie musikalisch und vor allem kindgerecht. „Wir wollen die Kinder mit dem Lied thematisch abholen. Das Lied ist eine Option, neue Rituale kindgerecht, lebensweltnah und – trotz allem – mit Spaß an der Sache zu internalisieren.“ Die Aufarbeitung der Erfahrungen der Kinder während der Schulschließungen und des sozialen Lockdowns sowie die sich ständig ändernden Corona-Verhaltensregeln würden in diesem Schuljahr im Unterricht eine große Rolle spielen. „Der Ellbogencheck kann dabei helfen.“

In der Grundschule im Wiesengrund kommt der Song bei den Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall super an. „Viele kommen auf mich zu gerannt und wollen mit mir den Ellbogencheck machen oder sagen mir, dass sie das Lied schon gehört haben“, erzählt der Diplom-Rehabilitationspädagoge mit dem Schwerpunkt Musikerziehung und Musiktherapie.

Im Mai entstanden die ersten Ideen für den Song, wenig später hat der Musiker in seinem Studio in Dortmund den Song aufgenommen. Mit ein paar Jungen und Mädchen hat er auch ein Musikvideo dazu gedreht. Natürlich unter entsprechenden Hygienemaßnahmen.

Möglichst viele Schüler mit dem Song erreichen

Das Video hat mittlerweile schon über 45.000 Aufrufe, dazu etliche Kommentare und auch auf den Streamingplattformen wird der „Ellbogencheck“ fleißig angeklickt. Dabei war das anfangs gar nicht so geplant. „Wir hatten den Song eigentlich nur für unsere Schule geschrieben“, erzählt Schwarzpaul. Doch dann sei der Lugert Verlag, der unter anderem die Fachzeitschrift „pop.i.g.“ (Pop in der Grundschule) verlegt, auf den „Erbsenzähler“, wie sich sich Tim Schwarzpaul auch nennt, und dessen neuartiges Unterrichtsmaterial aufmerksam geworden. „Dadurch ist das dann an die Öffentlichkeit geraten.“

Und mit der Zeit auch in viele weitere Schulen, die mit Hilfe des „Ellbogenchecks“ versuchen, den Kindern die aktuelle Situation etwas näher zu bringen. Dort wird bald dann wohl überall nur noch „A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, L, L, L, L, Ellbogencheck. Wir machen den Ellbogencheck“ gesungen.