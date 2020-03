Wie ein Tsunami im Kopf

Iserlohn. Eine Analyse vom Iserlohner Allgemeinmediziner und Internisten Dr. Walter Müsse.

Die Stimmung in der Praxis des Internisten und Allgemeinmediziners Dr. Walter Müsse ist entspannt und locker. Und die Patienten, die in diesen Tagen noch persönlich zu ihm kommen, lassen sich davon gern anstecken – von Angst oder gar Panik ist nichts zu spüren.

Es sei wie ein Felsbrocken (nicht etwa ein Kieselstein), den man ins Wasser geworfen hätte, und „jetzt findet der Tsunami im Kopf der Menschen statt“, sagt der 65-jährige Mediziner, der die gesamte Entwicklung der vergangenen Wochen distanziert und kritisch beobachtet und im Gespräch mit Heimatzeitung deutliche Wort findet: „Man muss einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Ich habe das Gefühl, dass die rationale Verhaltensweise bei Erkrankungen in unserer Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen ist“, sagt Dr. Müsse.

„Die Regeln, die wir jetzt verschärft propagieren, sind die, die wir schon lange kennen.“ Denn es gelte im Grunde, was man schon immer bei Grippewellen empfohlen habe: Abstand halten und enge Menschenkontakte vermeiden. Tatsächlich sei die „echte Grippe“ viel gefährlicher.

Diese Neigung zur Verschwörung

„Ich denke manchmal, das Unbekannte und diese Neigung zur Verschwörungstheorie macht die Sache jetzt viel interessanter. Wir müssen unseren Verstand und den Umgang mit anderen Menschen ein wenig neu sortieren, dann bräuchten wir nicht mehr so viele Glaswände und Mundschutz. Wir brauchen nur einen vernünftigen Abstand. Wir müssten nicht einkaufen gehen, wenn schon eine Schlange vor dem Geschäft ist, ich muss Verstand walten lassen und nicht im Übermaß Sachen kaufen, die andere vielleicht auch brauchen. Es kann nicht sein, dass ich bei Aldi eine junge Mutter sehe, die Tränen in den Augen hat, weil sie endlich ein Paket Windeln ergattert hat“, sagt der Arzt und ruft nach mehr Solidarität. Und: Spielplätze zu sperren, sei unnötig, wenn alle dies befolgen würden. Im Gegenteil: Wenn ein gesundes Kind über Wochen eingesperrt ist, kann dies gesundheitliche Folgen haben.

Der Körper weiß nicht, wie er auf das Virus reagieren soll

Das Besondere am Coronavirus sei, dass der Körper überhaupt keine Kenntnis von diesem ihm unbekannten Virus habe und nicht wisse, wie er darauf reagieren soll. „Der Körper erkennt das Virus nicht als Gefahr und bildet daher keine Abwehr“, erklärt Dr. Müsse. Hinzu käme, dass es bis auf wenige Ausnahmen keine wirksamen Medikamente gegen Viren gebe.

Höchst ungünstig wertet es der Mediziner, dass schon im frühen Stadium von Politikern das Wort „Panik“, in die man noch nicht verfallen solle, ins Spiel gebracht worden sei. Dies habe dazu beigetragen, dass gerade diese Panik entstehe – und sie sei eben nicht angebracht.

Apotheke heute: Trennscheibe, Handschuhe, Mundschutz und Plastiktüte um den Kartenleser. Foto: Stefan Janke

Das bestätigen auch die Mitarbeiterinnen der Engel-Apotheke am Alten Rathausplatz. Dort man sich auch umgestellt, es wird in zwei Teams abwechselnd gearbeitet, damit – falls es zu einer Infektion kommen sollte – nur ein Teil der Belegschaft in Quarantäne kommt. Mit improvisiertem Spuckschutz, Handschuhen und Maske ist „business as usual“ angesagt, wobei sich die Kundinnen und Kunden ohne Murren an die neuen Regeln halten.

Desinfektionsmittel sind nach wie vor ausverkauft – es gibt nur noch Tücher. „Aber die Produktion in Deutschland soll anlaufen, wenn die Rohstoffe wieder zu haben sind“, macht eine Mitarbeiterin Hoffnung.