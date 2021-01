Wie geht es weiter mit dem Corona-Impfzentrum in Iserlohn?

Iserlohn Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises, sorgt für Aufklärung in der Sach- und Problemlage rund um das Impfzentrum in Dröschede.

Erste Leser der Heimatzeitung haben sich in den letzten Tagen bereits mit dem Auto nach Lüdenscheid aufgemacht, um für den Fall der Fälle schon einmal den Weg zum Corona-Impfzentrum zu kennen. Wie sie berichten, hatten sie sich zu diesem "Selbstversuch" entschlossen, nachdem bei ihnen der Eindruck entstanden war, dass es mit einem Impfzentrum in Iserlohn-Dröschede am Ende doch nichts werden würde, dass die Verantwortlichen das Interesse an dem Projekt verlören hätten. So schreibt zum Beispiel Prof. Werner Beile: „Wenn sich im Gespräch mit dieser politischen Elite herausstellen sollte, dass die o.g. Ziele nicht erreicht werden können, sollte zumindest eine öffentliche Busverbindung aus den verschiedenen Ortsteilen, z. B. Bushaltestelle "Haus Dröge", "Kalthof Center", mindestens aber vom “Hauptbahnhof Iserlohn”, zu festgelegten Zeiten zur "Schützenhalle” Lüdenscheid eingerichtet werden. Für nicht geübte (ältere) Autofahrer ist von einer Fahrt nach Lüdenscheid mit dem eigenen Pkw ( zahlreiche Baustellen, Schnee, innerstädtisch enge Straßen) abzuraten.“ Grund und Anlass genug für die Heimatzeitung, beim Landrat Marco Voge um Aufklärung in der aktuellen Sach- und Problemlage zu bitten.

Herr Voge, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des Nordkreises sind in diesen Tagen extrem verunsichert. Eigentlich haben Sie fest damit gerechnet, dass es in Iserlohn auf jeden Fall und kurzfristig ein zweites Impfzentrum geben wird. Und das wurde ja so oder so ähnlich auch signalisiert. Bei näherem Hinsehen scheint es aber so zu sein, dass Iserlohn erst kommt, wenn Lüdenscheid tatsächlich ausgelastet ist?

Nein, das ist nicht unser Plan. Unser Ziel ist es weiterhin, den Menschen möglichst kurze Wege zur Impfung zu ermöglichen. Deshalb sind auch schon wichtige Schritte eingeleitet worden. Der Pachtvertrag für den Standort in Iserlohn-Dröschede ist unterschrieben. Weitere Details müssen aber noch geklärt werden.

Dann versuchen wir es kleinteiliger. Gibt es nach wie vor den Willen, der Bevölkerung in Iserlohn und somit auch dem Nordkreis neben Lüdenscheid tatsächlich ein zweites Impfzentrum im Parallel-Betrieb anzubieten?

Ja. Das Land plant in jedem Kreis beziehungsweise jeder kreisfreien Stadt zumindest mit einem Impfzentrum für die Bürgerinnen und Bürger – unabhängig von der Größe und Einwohnerzahl des Kreises. Mit Blick auf unsere riesige Fläche von knapp 1.060 Quadratkilometern und mehr als 400.000 Einwohnern habe ich einen breiten Diskussionsprozess auf Landes- und Kreisebene angestoßen. Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass zahlreiche Kreise in NRW aufgrund ihrer Größe ebenfalls berechtigte Interessen an einem zweiten Impfstandort haben.

Aber dazu es ist ja auch nicht nur die Politik im Boot?

Richtig. Da die Kassenärztliche Vereinigung per Vertrag mit dem Gesundheitsministerium letztendlich die Durchführung der Maßnahmen umsetzt, wird sie mit ins Boot genommen und muss letztendlich auch zustimmen.

Aber auch Sie als Kreis planen also weiterhin bereits aktiv für einen tatsächlichen Standort Iserlohn?

Genau. Damit wir bestens vorbereitet sind, wenn es dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Wir haben für Iserlohn unsere Planungen bereits technisch und personell weit vorbereitet.

Aber ehrlich gesagt, man sieht man davon noch nichts in Dröschede, keine sonderlichen Aktivitäten.

Das ist auch nicht verwunderlich. Wir können nach Rück- und Absprache mit dem Vermieter auch erst zum 1. Februar über die Räumlichkeiten verfügen.