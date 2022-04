Wie Iserlohner ukrainischen Kindern Sport ermöglichen

Iserlohn. Am Berufskolleg des Märkischen Kreises haben Schüler jetzt über 2000 Euro für ukrainische Kinder gesammelt. Wie sie das geschafft haben.

Über 100 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind bereits in Iserlohn eingetroffen. Und für genau die soll es jetzt auch ein Sportangebot geben. Deshalb hat die Klasse HBFS1C der höheren Fachschule für Soziales und Gesundheit des Berufskollegs des Märkischen Kreises eine besondere Aktion gestartet, um Spenden für das Sportangebot zu sammeln.

Im fachpraktischen Unterricht mit Lehrer Daniel Schöning haben sie als Schülerprojekt fast 700 „Friedenstauben“ gefertigt, die gegen eine kleine Spende an die Schülerschaft abgegeben wurden. Und das Kollegium des Berufskollegs habe auch Geld gespendet, wie er bemerkt. So sind insgesamt 2153,37 Euro zusammengekommen, die nun an „LebensWERT Iserlohn“ übergeben wurden.

Für das „Sportkarussell des Friedens“ für geflüchtete Kinder und Jugendliche sollen davon dann Sportausrüstungen bestehend aus Hosen, T-Shirts und Schuhen organisiert werden. „Am Ende rechnen wir mit ungefähr 250 Sportausrüstungen“, mit Blick auf die Gesamtzahl von rund 1500 in Iserlohn zu erwartenden Geflüchteten, gibt Timon Tesche bereits einen groben Überblick. Außerdem werde für sie zwischen Ostern und Sommer ein wechselndes Sportangebot für verschiedene Altersgruppen vorbereitet, wie Günther Nülle, Vorsitzender des Kreissportbundes, verkündet.

Dort versuche man, Vereine und Übungsleiter für die verschiedenen Angebote zu finden, erklärt er weiter. Die Kosten der Übungsleiter sollen dann auch zum Großteil vom Kreissportbund übernommen werden, so Nülle. Zlata Dahmen, Schulkoordinatorin der Iserlohn Kangaroos, zeigt sich sehr zuversichtlich. „Wir schaffen das, Iserlohn ist ja eine Sportstadt mit vielen Vereinen.“

