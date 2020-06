Wie läuft der Kita-Neustart in Iserlohn ab?

„Willkommen zurück“ steht auf dem gelben Schild am Eingang der Kita St. Pankratius. Hier wartet man schon sehnsüchtig auf die vielen Kinder, die nach wochenlanger Pause endlich wieder in die Kita dürfen. Denn nach Notbetreuung und Rückkehr der Vorschulkinder am 28. Mai haben die Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen seit heute wieder für alle Kinder geöffnet – im eingeschränkten Regelbetrieb. Aber was bedeutet das?

Kita-Leiterin Sabine Schober und ihre Stellvertreterin Christin Cieslik sehen sich für den Neustart gut gewappnet. Foto: Michael May / IKZ

„Die Kinder werden bei uns bis zum 31. August statt 35 nur 25 Stunden in der Woche betreut“, erklärt Sabine Schober, Leiterin der Kita St. Pankratius. So lautet der Beschluss des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Hierüber habe die Kita-Leiterin die Eltern in einem Schreiben informiert. Ebenso wie über die vielen weiteren Maßnahmen. Denn anders als sonst, wo die Kita St. Pankratius ein teiloffenes Konzept verfolgt, in dem es gruppenübergreifende Angebote für die Kinder gibt, werden diese – um das Infektionsgeschehen nachweisen zu können – nun ganz strikt geteilt: in Sternchen und Sonnen.

Räumliche Trennung beim Spielen, Essen und Schlafen

„Diese beiden Gruppen dürfen sich nicht begegnen“, berichtet Sabine Schober. Schon der Einlass ist klar geregelt. Die Sonnen-Kinder nehmen den Vorder-, die Sternchen-Kinder den Hintereingang. Eltern dürfen die Kita nicht betreten. Auch beim Frühstück, Spielen oder Schlafen bleiben die Kinder innerhalb ihrer Gruppe. Aufgrund der zwei großen Außenbereiche und den vielen Räumlichkeiten der Kita St. Pankratius sei das allerdings kein Problem, so die Leiterin.

Eine Toilette für die Sternchen, eine Toilette für Sonnen. Foto: Michael May / IKZ

Masken müssen die Kinder nicht tragen. Dennoch gibt es Einschränkungen. Das Bällebad bleibt zu, kleinteilige Spiele sind in den Keller geräumt worden und die Puppenecke ist abgesperrt. „Wir versuchen den Aufenthalt trotzdem so Kita-nah wie möglich zu gestalten und werden den Kindern pädagogisch auf jeden Fall gerecht“, sagt Sabine Schober.

Gemeinsam mit ihrem Team versuche sie, den Kindern das Hygienekonzept spielerisch und kindgerecht zu vermitteln. Doch schon die Notbetreuung in der bis zu acht Kinder gleichzeitig waren und die Rückkehr der 14 Vorschulkinder hätten gezeigt, dass viele die Situation gut einschätzen können. „Die Kinder haben viel Vorwissen, sie verstehen die Regeln und haben keine Angst vor dem Mundschutz“, erzählt Erzieherin Christin Cieslik, die noch weitere positive Aspekte aus der Zeit der Notbetreuung gezogen hat. „Es haben sich sogar Freundschaften unter Kindern gebildet, die vorher kaum Kontakt hatten.“

Dass diese Zeit nun aber vorbei ist, darüber freuen sich laut Sabine Schober neben den Kindern vor allem auch die Eltern, die nach Wochen der häuslichen Betreuung – meist noch neben dem Beruf – ihre Kinder nun wieder in die Kita bringen können. Und die könnten ganz unbesorgt sein. Im menschlichen Umgang mit den Kindern würde sich trotz sämtlicher Maßnahmen absolut nichts ändern: „Wir halten uns an alle Regelungen und setzen sie so gut um, wie möglich. Aber wenn ein Kind getröstet oder in den Arm genommen werden muss, dann tun wir das auch.“