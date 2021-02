Wie syrisches Leben die Stadt verändert

Iserlohn. Aktuell leben 1356 Syrer in Iserlohn – die zweitgrößte ausländische Gruppe. Ibrahim Mahmoud hat das „Deutsch Syrische Haus“ gegründet.

Iserlohn ist nicht Qamischli. Keiner weiß das besser als Ibrahim Mahmoud, der vor 20 Jahren aus der syrischen Stadt an der Grenze zur Türkei nach Iserlohn gekommen ist. Er sitzt zum Gespräch im Wichelhovenhaus und zeigt mit der Hand den Theodor-Heuss-Ring hoch. „In unserer Straße haben von hier bis zum Rathaus nur Familienangehörige und Freunde gewohnt. Alle Türen waren offen gewesen. Wenn die Kinder Durst hatten oder etwas brauchten, konnten sie einfach überall reinkommen und etwas trinken.“

Fünf Kinder hat der 49-Jährige , und das sei in Deutschland eine enorme Herausforderung. In Syrien sei das Kindererziehen Sache des ganzen Viertels und der ganzen großen Familie gewesen. Hier sei man doch sehr auf sich allein gestellt.

Wenn man so groß geworden ist, vermisst man das wohl ein Leben lang – ganz gleich wie lange man nun schon in einer anderen Kultur lebt, sich dort integriert hat und heimisch geworden ist, was Ibrahim Mahmoud zweifellos gelungen ist. Von dieser besonderen Art der Nachbarschaft, des Zusammenhalts und der menschlichen Nähe, von der Unkompliziertheit in vielen Dingen und auch der Offenheit schwärmt er immer noch. „Wir hatten Moslems, Katholiken und Juden in der Nachbarschaft. Wir haben da nie einen Unterscheid gemacht.“

2001 gab es fünf syrische Familien in Iserlohn

Den Unterschied hat dann aber das Assad-Regime gemacht. 2001 musste Ibrahim Mahmoud als Kurde seine Heimat verlassen. Qamischli hatte als kurdische Hochburg im Norden Syriens besonders stark unter den Repressalien der Diktatur zu leiden. „Es gab strengere Gesetze für uns“, sagt er. „Menschen sind einfach verschwunden.“

Als er damals nach Iserlohn gekommen ist, gab es hier nur fünf syrische Familien und einige Einzelpersonen – eine sehr kleine Gruppe. Syrisches Leben habe es nicht gegeben. Das hat sich durch den Flüchtlingsstrom von 2015 von Grund auf geändert. Mehr als 1300 Syrer leben inzwischen in der Waldstadt – die zweitgrößte Ausländergruppe nach den Türken. Und das hat einen großen Einfluss auf das Leben in der Stadt und das Stadtbild. Sechs syrische Lebensmittelgeschäfte zählt Ibrahim Mahmoud auf. Dazu gibt es Imbisse mit syrischen Spezialitäten, viele syrische Mitarbeiter auch in anderen Geschäften oder Friseur-Salons und auch in den Kindergärten und Schulen gibt es immer mehr syrische Kinder.

„Die Syrer treffen sich aber nur so“, sagt Ibrahim Mahmoud. Die Leute aus Aleppo kennen sich, die aus Damaskus auch. Man lernt sich über Sprachkurs kennen. Eine Organisation, eine Anlaufstelle für neu ankommende Syrer habe es bisher aber nicht gegeben. Die Syrer bilden auch keine eigene Glaubensgemeinschaft, haben keine eigene Moschee. Religion spielt bei den meisten von ihnen keine so große Rolle.

Hilfe bekommen und Ideen austauschen

Ein Ort zum Ankommen, an dem man Hilfe und Rat bekommen kann, sei aber enorm wichtig. „Es gibt viele Jugendliche, die ohne ihre Eltern hier sind“, sagt Mahmoud. „Die haben gar keine Kontrolle“. Und auch für bereits gut integrierte Landleute sei es schön, einen Ort für Treffen, für Gespräche und Austausch, für die eigene Kultur und für die Kinder zu haben. 2019 hat Ibrahim Mahmoud daher das „Deutsch Syrische Haus“ gegründet. Eine sogenannte Migranten-Selbstorganisation in Form eines Vereins, wie es schon viele von anderen Bevölkerungsgruppen in Iserlohn gibt.

Er selbst ist sehr gut vernetzt. In Syrien hatte er Fußball in der ersten Liga gespielt und war auch in Iserlohn aktiv. Derzeit trainiert er bei Iserlohner Turnerschaft die dritte Mannschaft. Er ist ehrenamtlicher Helfer im „Lichtblick“ der evangelischen Kirche. Er kennt viele Syrer und hat natürlich auch über seine fünf Kinder viele Kontakte.

Bisher ist das „Deutsch Syrische Haus“ aber eher eine mobile Hilfsstelle ohne festes Domizil. Die sieben Vorstandsmitglieder treffen sich regelmäßig und beraten, was sie machen können. Ein festes Angebot gibt es aber noch nicht, weil die Räumlichkeiten fehlen. Corona habe Anfang 2020, als es richtig los gehen sollte, vieles ausgebremst. Und auch finanziell sei es allein über die Mitgliedsbeiträge noch schwierig, die nötige Miete aufzubringen. „Wir brauchen dringend Starthilfe“. Aktuell hat der Verein einen Raum am Mühlentor in Aussicht, in trockenen Tüchern ist aber noch nichts.

„Wir wollen unter den Syrern die deutsche Kultur fördern“, sagt Mahmoud. Es sei ein Zeichen des Respekts, die Sprache zu erlernen und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie das Leben hier funktioniert. Syrer seien sehr findig und hätten immer eine Menge Ideen, sagt er. „Wir kommen sehr schnell klar und fügen uns ein. Und wir wollen schnell loslegen und arbeiten“, erwartet er noch sehr viel Positives von den Syrern für Iserlohn. Auch dazu soll der Verein ein Ort sein, an dem man Ideen austauschen und sich helfen kann.

Auf keinen Fall soll der Verein eine irgendwie geartete religiöse oder politische Richtung haben. Das dürfe keine Rolle spielen, denn religiös politische Vorgaben würden sofort ausgrenzen. „Unsere Kultur ist offen, und unser Verein soll auch für alle offen sein.“

Vor allem hat er aber die Kinder im Blick: „Ich möchte, dass die Kinder den Krieg vergessen und eine neue Geschichte beginnen können. Sie haben schlimme Bilder gesehen.“ Ziel sei es, dass sich die syrischen Kinder gut integrieren, dass Schule und Ausbildung gelingen und sie hier ein besseres Leben führen können. Und wenn dazu auch mehr syrisches Leben in Iserlohn beitragen könne, dann sei das natürlich zu begrüßen. Eine Nachbarschaft wie in seiner Straße in Qamischli wird es in Iserlohn sicherlich nicht geben. Ein bisschen mehr Heimat soll das „Deutsch-Syrische Haus“ aber dennoch bringen.