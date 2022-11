Wieso die SPD einen Waldkindergarten für Iserlohn beantragt

2023 werden allein in NRW 100.000 Kita-Plätze fehlen. Abhilfe schaffen soll laut SPD-Antrag in Iserlohn etwa ein Waldkindergarten beziehungsweise entsprechende Gruppen in bereits bestehenden Kitas.

Iserlohn. Die SPD beantragt, einen Waldkindergarten in städtischer Trägerschaft einzurichten. Wieso das aus SPD-Sicht ein Mehrwert für Iserlohn wäre.

Die Stadt Iserlohn soll einen Waldkindergarten in städtischer Trägerschaft bekommen – zumindest beantragt das für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses die Iserlohner SPD-Fraktion.

Zudem solle seitens der Verwaltung geprüft werden, ob in bereits bestehende städtischen Kitas Waldgruppen angeschlossen werden können. Die Gründung von Waldgruppen oder -kindergärten in freier Trägerschaft soll unterstützt werden.

Prognose: 2023 werden 100.000 Kita-Plätze in NRW fehlen

Als Begründung führt die Fraktion an, dass die Mitte Oktober veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung „Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme 2022“ deutlich mache, dass bereits im nächsten Jahr allein 100.000 Kitaplätze in NRW fehlen werden. Der Rechtsanspruch auf Kitaplätze lasse sich damit auch 2023 nicht für jedes Kind erfüllen.

„In Iserlohn könnten damit den bisher nicht umgesetzten Bauvorhaben und der ungleichen Verteilung zwischen den Einrichtungen begegnet sowie die Attraktivität und Profilschärfung erhöht werden“, schreiben die Sozialdemokraten.

Wissenschaft: Waldkindergärten bieten viele Pluspunkte

Die Natur biete Kindern vielfältige Erfahrungsräume. Es sei wissenschaftlich belegt, dass Waldkindergärten die Entwicklung bei Gesundheit, emotionaler Ausgeglichenheit, Einfügung in Gruppensituationen, Motorik, Konzentration und Fantasie zusätzlich fördern.

„Die Stadt Iserlohn blickt zu Recht stolz auf ihre vielfältigen Waldflächen und führt seit Kurzem auch in der offiziellen Außenkommunikation den Beinamen Waldstadt“, so die SPD. In den Nachbarstädten Menden und Hemer erfreuten sich bereits mehrere Waldgruppen großer Beliebtheit und auch Familien in Iserlohn wünschten sich im Sinne der Konzeptionsvielfalt einen Waldkindergarten. Waldgruppen seien zudem sehr flexibel und kurzfristig einzurichten, da sie nur einen Schutzraum für extreme Wetterverhältnisse brauchen.

