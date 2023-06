Wieso in Iserlohn und Hemer Wasser gespart werden sollte

Trockene Bachläufe, wie hier am Lägerbach 2022, sind in der Trockenperiode keine Seltenheit mehr. Der Märkische Kreis bittet daher um verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser.

Iserlohn/Hemer. Der MK bittet darum, verantwortungsbewusst mit der Ressource Wasser umzugehen. Wieso Trockenheit jetzt Thema ist – auch in Iserlohn und Hemer.

Der Märkische Kreis ruft die Bürgerinnen und Bürger zum achtsamen Umgang mit Trinkwasser auf – so auch in Iserlohn und Hemer. Denn auch wenn das Frühjahr vermeintlich nass war, so fehlt es den unteren Bodenschichten an Feuchtigkeit und auch der Grundwasserpegel ist niedrig.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit steige zudem die Waldbrandgefahr. „Daher ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Wasser wichtig“, so der Kreis.

Feuchtigkeit ist nicht bis in untere Bodenschichten gelangt

Das vermeintlich regnerische Frühjahr hat nicht an allen Stellen dafür gesorgt, dass die Feuchtigkeit auch bis in untere Bodenschichten gelangt ist. „Welche Folgen ein trockener Sommer haben kann, zeigt sich längst nicht mehr nur um im Mittelmeerraum, sondern auch bei uns.“, betont der Kreis.

Wie zum Beispiel 2022, als kleinere Bäche, aber auch Flüsse wie die Hönne entweder sehr niedrige Pegelstände aufwiesen oder sogar trockenfielen. Kurze Regengüsse wie bei einem Gewitter können den Boden dann nicht flächendeckend mit genügend Wasser versorgen und helfen nicht bei der Grundwasserneubildung.

Zu wenig Sauerstoff im Wasser: Gewässer belastet

Weniger Wasser bedeutet auch, dass sich das noch vorhandene Wasser erwärmt. So kann weniger Sauerstoff im Wasser gespeichert werden. Zu wenig Sauerstoff im Wasser und eine hohe Sonneneinstrahlung sorgen dagegen dafür, dass Bakterien gesteigert arbeiten und Stoffe herstellen, die die Ökologie eines Gewässers belasten.

Zudem können bei längeren Trockenphasen Fische, Pflanzen und Kleinstlebewesen sterben und die ökologische Vielfalt geht stark zurück. Tiere, die auf den Bach als Trinkquelle angewiesen sind, können diesen dann nicht mehr nutzen und finden keine Alternative.

Kreis ruft auf: Kein Bachwasser abpumpen

Für die Natur ist es daher – zum Schutz von Wasserpflanzen, Kleinlebewesen und Fischen – umso wichtiger, auf jede Entnahme von Wasser zu verzichten. Der Kreis appelliert daher, zum Beispiel keine elektrischen Pumpen einzusetzen, um mit Bachwasser den Garten zu bewässern. Alternativen sind unter anderem eine Regentonne oder ein unterirdischer Erdwassertank.

Im vergangenen Jahr mussten aufgrund der Trockenheit bereits in zahlreichen Regionen zuständige Wasserbehörden ein Verbot für die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Bächen aussprechen. „Eine entsprechende Anordnung der Unteren Wasserbehörde des Märkischen Kreises ist im Sommer nicht ausgeschlossen“, warnt der Kreis.

