Foto: Michael May / IKZ

Schwere Stahlträger werden aktuell am Haus Seilersee montiert. Es entsteht ein Wintergarten mit 80 Sitzplätzen.

Gastronomie Wintergarten am Iserlohner Haus Seilersee wird montiert

Iserlohn Seit einigen Tagen läuft der Aufbau des Wintergartens am Haus Seilersee in Iserlohn. Schwere Stahlträger schweben dort durch die Luft.

Neben dem Haus Seilersee in Iserlohn werden aktuell schwere Stahlstützen und -träger mit einem Kran durch die Luft gehoben. Dort entsteht der Wintergarten des künftigen Restaurants „El Toro“. Rund 200 einzelne Bauteile sind es, die genau angeordnet und dann verschraubt werden müssen. Die Elemente waren größtenteils schon vor Weihnachten angeliefert worden. Das schlechte Wetter und frostige Temperaturen hatten allerdings dafür gesorgt, dass längere Zeit nicht mit der Montage begonnen werden konnte. Nun geht es aber voran.

Spätestens zur Fußball-EM soll alles fertig sein

Dennoch hat das schlechte Wetter für rund vier Wochen Verzögerung an dieser Stelle gesorgt, berichten die Brüder Ilir und Genc Mulaku vom „El Toro“. Als Termin für die Fertigstellung des Umbaus von Haus Seilersee sprechen sie nun von Mitte bis Ende Mai. In jedem Fall, so Ilir Mulaku, wolle man bis zum Beginn der Fußball-EM Gäste im Haus Seilersee begrüßen können. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun.

So könnte der Innenbereich aussehen. Entwurf Studio Tre Foto: Privat / IKZ

Im Bereich des Wintergartens muss nach Fertigstellung der Außenhülle noch die Fußbodenheizung installiert und Estrich gelegt werden. Im Hauptgebäude liegt die Fußbodenheizung schon, auch eine neue Heizung ist eingebaut. Weiterhin laufen derweil diverse Installationsarbeiten, im Obergeschoss, wo fünf Hotelsuiten entstehen, sind diese bereits abgeschlossen, hier läuft der Trockenbau.

In rund drei bis vier Wochen soll auch mit den Außenarbeiten begonnen werden, in deren Mittelpunkt die Restaurant-Terrasse mit rund 100 Plätzen und eigenem Thekenbereich steht. Im Restaurant werden 110 Sitzplätze entstehen, im Wintergarten zusätzlich noch einmal 80 Plätze. In den nächsten Tagen werden auch die Möbel bestellt. Bauleiter Frank Enneper spricht von einem sehr ambitionierten Zeitplan. Die Wände und Decken des Restaurants sollen noch aufwendig mit unterschiedlichen Materialien verkleidet werden.

So könnte nach einem Entwurf des Studio Tre die Terrasse aussehen. Foto: Michael May / IKZ

Am vergangenen Sonntag hatten Ilir und Genc Mulaku zu einer Baustellenparty eingeladen. Neben rund 200 geladenen Gästen gesellten sich auch viele Spontangäste dazu, die am See spazieren oder auf dem Weg zum Eishockey waren. Der strahlende Sonnenschein habe für eine tolle Atmosphäre gesorgt, berichtete Ilir Mulaku, dabei sei das große Potenzial der künftigen Außengastronomie deutlich geworden.

Baum vor dem Gebäude bereitet Sorgen

Aktuell stehen die Mulakus in Kontakt mit der Stadtverwaltung. Der große Baum, der in der kleinen Mittelinsel des Vorplatzes steht, sei nicht mehr standfest. Bei einem Sturm, so Ilir Mulaku, könnte einer der schweren Hauptäste auf den Wintergarten stürzen. Es solle eine Lösung gefunden werden, dieses Risiko auszuschließen. Ilir Mulaku habe auch angeboten, die Insel attraktiv gestalten zu wollen. Auch Bauleiter Frank Enneper blickte am gestrigen Mittwoch mit Sorge auf den Baum.

