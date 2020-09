„Wir brauchen eine neue Klimakultur“

Iserlohn. Der Klimaforscher Prof. Jörg Probst spricht auf der CDU-Veranstaltung im Goldsaal der Schauburg.

„Moderner Klimaschutz – Denken und Handeln in Iserlohn“ – so lautete der Titel einer Veranstaltung, zu der die Iserlohner CDU sowie die Bürgermeisterkandidatin von CDU und FDP, Eva Kirchhoff, am Mittwoch in den Goldsaal der Schauburg eingeladen hatten. Gast war dabei Prof. Jörg Probst, der an der Hochschule Bochum im Bereich Energieeffizienz/Technische Gebäudeausrüstung lehrt. Prof. Probst ist also kein Klimaforscher, gleichwohl trägt er den Klimaschutz tief im Herzen.

Er sei kein Wahlkämpfer der CDU und gehöre auch keiner Partei an. Diese Bemerkung schickte der Wissenschaftler vorweg. Er sei einfach von Eva Kirchhoff angesprochen worden, ob er einen Vortrag halten könne und habe dann reflexartig „Ja“ gesagt. Gut so, denn es war durch und durch inspirierend, was Prof. Probst zu sagen hatte. Zahlen oder Grafiken gab es nur spärlich, keine Thesen, bis wann wie viel erneuerbare Energie ausgebaut sein muss, um das Ziel X bis zum Jahr Y erreichen zu können. Keine konkreten Modellrechnungen darüber, um wie viel der CO-2-Ausstoß bis wann reduziert werden muss und so weiter. Auch Bilder, beispielsweise von aussterbenden Eisbären, gab es nicht zu sehen. Der Professor hält nicht viel von der Überschüttung mit Begriffen oder dem vorhandenen Ziele-Tohuwabohu. Prof. Probst sieht sich offenbar vielmehr als Motivator, in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz endlich Ernst zu machen.

Ein Bewusstseinswandel, ja ein Kulturwandel müsse her. Als Beispiel nannte er das Rauchen. Wenn man heute einem Kind oder Jugendlichen erzähle, dass vor 20 Jahren noch im Flugzeug und nicht nur dort geraucht worden sei, würde man in ungläubige Gesichter schauen. Und selbst der dreisteste Raucher, so Prof. Probst, würde wohl nicht auf die Idee kommen, sich bei der Veranstaltung im Goldsaal noch eine Zigarette anzuzünden. Da habe es den besagten Bewusstseinswandel gegeben. Und einen solchen Schritt müsse die Menschheit auch in Sachen Klimaschutz vollziehen, es brauche eine neue „Klimakultur“.

Nicht irgendwann, sondern alsbald. Effizienzsteigerung von vorhandenen Systemen reiche nicht aus, um die notwendigen Ziele zu erreichen. Ein Auto, das nochmals einen Viertelliter Sprit sparsamer sei, „bringt uns nicht weiter“. Es brauche moderne, neue Gedanken und notfalls auch mal Streit darüber. „Fragen wir uns die richtigen Dinge? Wissen wir die richtigen Dinge?“ Seit Kyoto habe die CO-2-Emission nochmals massiv zugenommen in der Welt. „Wie können wir die Wende dann noch schaffen?“, fragte Prof. Probst. Es müssten von der Politik klare Ziele definiert werden, und darüber müsse dann auch Einigkeit herrschen. Über Lösungen könne dann wieder diskutiert werden. Und Lösungen zu finden, sei dann auch weniger Aufgabe der Politik, sondern die von Ingenieuren. „Wenn die in der Lage sind, eine Rakete aus dem Weltraum zurückkommen und rückwärts auf einer kleinen Plattform im Ozean landen zu lassen, habe ich keine Zweifel daran, dass Ingenieure auch beim Klimaschutz die Lösungen finden, die wir brauchen.“ Und über gefundene Lösungsansätze müsse dann entschieden werden.

Und die Menschen müssten konsequenter werden. Wenn sich jemand ein Passivhaus baue, sei das sehr schön. Wenn der aber jeden Tag 80 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit pendelt und einmal im Jahr nach Südafrika oder für ein Fußballspiel nach Madrid fliegt, falle die persönliche Energiebilanz trotzdem mehr als bescheiden aus. Da ist sie wieder, die Sache mit dem „Bewusstsein“: „Wir tun nicht das, was wir sagen!“, meint Prof. Probst. Beim Bauen gebe es viele Anstrengungen zur Energieeffizienz. Aber was sei am Ende der Effekt, wenn in einer Wohnung, in der vor wenigen Jahrzehnten noch vier oder fünf Menschen lebten, heute ein Singlehaushalt untergebracht sei.

Die eigentliche Klimapolitik wird vor Ort gemacht

Notwendige Prozesse würden letztlich auch durch ökonomische Erwägungen gesteuert, so Prof. Probst. Aber dann müsse eben gelten: „Ich setze alles um, was sich in seiner Lebensdauer wirtschaftlich trägt.“ Er selbst berate regelmäßig große Unternehmen bei Nachhaltigkeitsstrategien. Und es gebe inzwischen gute Beispiele, wo auch so gehandelt werde.

Im Anschluss hatte das Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Statements abzugeben. Letztere reichten von deutlichen Zweifeln, ob es überhaupt gelingen könne, so viel regenerative Energie zu bauen, um den Energiebedarf decken zu können bis hin zu der Überlegung, durch gesetzliche Vorgaben Hausbesitzer – zumindest bei Neubauten – zu zwingen, beispielsweise Photovoltaik zu installieren. Eva Kirchhoff sagte dazu, dass sie eher auf Freiwilligkeit und Überzeugungsarbeit setze. Sie sagte aber auch: Manchmal müssten Menschen vielleicht wirklich zu ihrem Glück gezwungen werden.

Zu Beginn der Veranstaltung sagte Eva Kirchhoff, dass der Klimaschutz zu einer ihrer Prioritäten gehöre. Es brauche „gute Energie für unsere Zukunft in Iserlohn“. Denn die eigentliche Klimapolitik werde vor Ort gemacht. Sie wolle sich für einen sinnvollen Mix erneuerbarerer Energien einsetzen.