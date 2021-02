„Wir hoffen auf eine Aufbruchstimmung“

Iserlohn. Bei Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung glaubt man fest an den Standort Iserlohn, sieht aber eine schwierige Zeit des Übergangs bevorstehen.

Die Gemengelage ist schwierig und schon häufig besprochen worden: Der Online-Handel setzt den Einzelhändlern in der Fußgängerzone schon seit Langem zu, dann kam der jahrelange Umbau nebst Baustelle der Sparkasse, die Nachrichten von Karstadt-Aus, marodem Schillerplatz, nahendem Rathaus-Abriss. Gleiches dürfte auch dem Karstadt-Gebäude bevorstehen, Abriss und Neubau werden sich hier wohlwollend geschätzt bis 2026 hinziehen und die Fußgänger-Frequentierung in der Innenstadt durcheinanderwirbeln. Zuletzt wurde noch der Rückzug des Unternehmens Decathlon bekannt, dem die bereits angemietete und sich im Umbau befindliche Immobilie im Saturn-Gebäude plötzlich doch zu klein war.

Karstadt-Aus hat immerhineinen positiven Aspekt

Baustellen überall, es könnte einem durchaus bange werden, wenn man über die Zukunft der Innenstadt nachdenkt. „Man kann das nicht schönreden: Es wird eine Durststrecke geben“, sagt auch Thomas Junge, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) im Rahmen eines Pressegesprächs über die Perspektiven der Innenstadt. Die Achse zwischen Altem Rathaus und Schillerplatz sei von immenser Bedeutung für das Funktionieren der Fußgängermeile.

Gleichzeitig wollen Junge und vor allem Thomas Pütter und Dirk Matthiessen vom Stadtmarketing nicht nur schwarzmalen. Ende vergangener Woche hatte man, wie berichtet, die Teilnahme am „Sofortprogramm Innenstadt“ verkündet. 300.000 Euro stehen nun bereit, um Leerstände in den Innenstadtbereichen von Iserlohn und Letmathe bekämpfen zu können. Besitzer leerstehender Ladenlokale können auf zwei Jahre begrenzt 70 Prozent der Altmiete erhalten, die Immobilien für 20 Prozent beispielsweise an Gründer weitervermietet werden. „Wir wünschen uns eine Art Aufbruchstimmung für Iserlohn“, sagt Pütter. Wenn nicht sofort, dann zumindest für die Zukunft. „Wir haben eine spannende Aufgabe vor uns“, sagt Junge.

Stadtmarketing-Leiter Dirk Matthiessen kann selbst dem Karstadt-Aus zumindest einen positiven Aspekt abringen: „Es ist besser, es trifft uns jetzt als später.“ Nämlich dann, wenn sich in zehn Jahren die Verhältnisse zwischen stationärem und Online-Handel noch mehr verschoben hätten, wie es wohl anzunehmen ist. „Wenn dann noch eine bauliche Katastrophe hinzu käme . . .“

Bei einer kürzlichen Begehung der leerstehenden Karstadt-Immobilie hatte Stadtbaurat Thorsten Grote von einem Treffen mit Amtskollegen aus anderen von Karstadt-Schließungen betroffenen Städten berichtet.

Bonusaktionen und offeneSonntage reichen nicht aus

Nur zwei der Kommunen, Iserlohn und Mönchengladbach, seien im Besitz der Immobilien gewesen – und könnten planen und gestalten, ohne auf die Gunst eines anderen Immobilienbesitzers angewiesen zu sein. „Zehn Jahre“, hatte Grote geschätzt, würde die Entwicklung eines solchen Projektes mindestens dauern, wenn die Besitzverhältnisse nicht geklärt sind oder keine Einigkeit herrscht. In der Stadt Lünen nahe Dortmund beispielsweise hatte die ehemalige Karstadt-Immobilie nach dem Aus der Filiale fünf Jahre lang leer gestanden – und so nicht eben zu einer Aufwertung des Stadtbildes beigetragen.

Auch in Iserlohn hatten schon während des Sparkassen-Umbaus anliegende Händler über dadurch nachlassende Fußgängerströme geklagt. Unter anderem bei der Confiserie Hussel an der Laarstraße, die im Januar Insolvenz angemeldet hatte. Wie Corona der Händlerschaft weiter zusetzt, ist zudem ebenso nicht absehbar.

Bei der Begleitung des langen und schwierigen Prozesses, der der Stadt nun bevorsteht, sei nun vor allem gute Kommunikation gefragt, da ist sich die Runde einig. „Mit Bonusaktionen und drei offenen Sonntagen wird das nicht gehen. Da sind wir als Stadtmarketing gefordert“, sagt Dirk Matthiessen.

Stadtmarketing – das bedeute auch kommunikative Stadtentwicklung. „Wie das gehen soll, weiß ich heute auch noch nicht. Es gibt viele Instanzen“, sagt er angesichts der Komplexität und Langwierigkeit der Aufgabe. Es gelte, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen zu treffen.