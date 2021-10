Wir laden ein zur digitalen Visite

Die Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin des Agaplesion Evangelischen Krankenhauses Bethanien, Dr. Jila Schauerte, informiert über die häufigsten Ursachen für Notfälle im Kindesalter und gibt Tipps für das richtige Handeln. Wenn Sie dazu oder auch sonst zu ihrem Fachgebiet, der Kinder-und Jugendmedizin, der Früh- und Neugeborenen-Medizin eine Frage haben, können Sie sie gerne bis zum 12. November um 20 Uhr an redaktion@ikz-online.de schicken. Sie wird dann im Laufe der Online-Veranstaltung am Samstag, 13. November, ab 16 Uhr beantwortet. Und es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Fragen dann auch direkt live per Chat zu stellen.

Iserlohn. Der Iserlohner Gesundheitstag findet am 13. November nur virtuell statt. „Doc Esser“ und drei heimische Chefärzte beantworten gerne alle Fragen.

Was haben der bekannte WDR-Fernseh-Arzt „Doc Esser“, Kinderärztin Dr. Jila Schauerte, Kardiologe Dr. Axel Bünemann und Wirbelsäulenchirurg Dr. Karsten Knizia gemeinsam? Sie nehmen alle am digitalen Iserlohner Gesundheitstag am Samstag, 13. November, teil.

Denn coronabedingt muss leider auch die 15. Auflage des Gesundheitstages im Parktheater ausfallen. Schon frühzeitig zeichnete sich in diesem Jahr ab, dass die Realisierung in gewohnter Art und Weise, also mit der großen Gesundheitsmesse im Foyer und in der Galerie, erneut sehr schwierig, ja nahezu unmöglich umzusetzen sein wird. Denn selbst wenn nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt hätten, ist es ja auch weiterhin nicht nur geboten, sondern sehr sinnvoll, die nötigen Abstände einzuhalten. Und da stößt man bei der Anzahl der Anbieter schnell an Grenzen.

Dr. Heinrich-Wilhelm Esser, besser bekannt als „Doc Esser“, bantwortet am 13. November gerne Fragen der Leser. Foto: Stephan Faber / IKZ

Jedoch ist das Bedürfnis nach interessanten Gesundheitsthemen – abseits von Corona – groß. Deswegen stehen Dr. Heinrich-Wilhelm Esser, Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Kardiologie, Notfallmedizin und internistische Intensivmedizin und Sektionsleiter der Pneumologie im Sana-Klinikum in Remscheid, sowie die drei Chefärzte aus dem St. Elisabeth-Hospital, dem Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Bethanien und der Paracelsus-Klinik Hemer am Samstag, 13. November, gerne Rede und Antwort. Im Vorfeld der Online-Gesprächsrunde, die mit Doc Esser um 15 Uhr beginnt und mit einer Fragestunde an die heimischen Mediziner um 16 Uhr fortgesetzt wird, gibt es unter www.ikz-online.de jeweils einen Video-Vortrag der Mediziner.

Fragen dazu oder auch sonst zu den jeweiligen Fachgebieten (Kinder- und Jugendmedizin, Innere Medizin/Kardiologie/Diabetologie sowie Chirurgie/Unfallchirurgie/Wirbelsäulenchirurgie) können gerne schon vorab per Email bis zum Freitag, 12. November, um 20 Uhr an redaktion@ikz-online.de geschickt werden, sonst aber auch im Live-Chat gestellt werden.

Seit April 2019 ist Dr. Jila Schauerte Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Bethanien-Krankenhaus. Die 51-Jährige informiert anlässlich des Gesundheitstages über ein wichtiges Thema, das nicht nur Eltern und Großeltern, sondern auch Erzieher und Pädagogen sehr interessiert: Notfälle im Kindesalter. „Unfälle zählen in Deutschland zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern“, sagt die Medizinerin. „Damit es gar nicht so weit kommt, sind Vorsichtsmaßnahmen wichtig.“

Im Alltag der Kinder lauern überall Gefahren. Bei einem Sturz auf dem Spielplatz kann es schnell zu einer Schädelprellung kommen. Wenn die heiße Herdplatte zu interessant ist, bleiben Verbrennungen nicht aus. Fasst der Nachwuchs doch einmal in eine ungesicherte Steckdose, kommt es zu Stromunfällen, die gefährlich sein können. „Das Kind muss dann sofort von der Stromquelle getrennt, beruhigt und warm gehalten werden“, sagt Dr. Schauerte und rät den Eltern, das Kind nach der Erstversorgung in die Kinderklinik zu bringen.

Wichtige Ratschläge auch für die richtige Schlafumgebung im ersten Lebensjahr

Die häufigsten Vergiftungen entstehen durch Medikamente, Tabak, Reinigungsmittel und Giftpflanzen. In ihrem Online-Vortrag nimmt deshalb gerade dieser Themenkomplex einen großen Raum ein. Und Ratschläge hat die Medizinerin auch, wenn es um Blutungen und Ertrinkungsunfälle geht. Die Chefärztin geht in ihrem Vortrag ebenfalls auf Erkrankungen ein, die zu Notfallsituationen führen können. Dazu gehören typische Notfälle der Atmung wie „Pseudokrupp“ und „Obstruktive Bronchitis“. Brisant und wichtig: die Themen Fieberkrämpfe und Plötzlicher Kindstod. Gerade in diesem Zusammenhang gibt Dr. Jila Schauerte wichtige Ratschläge, wie sich die Mutter während der Schwangerschaft verhalten und in welcher Umgebung das Kind im ersten Lebensjahr schlafen sollte. Es ist unmöglich, Kinderunfälle zu vermeiden. Aber wenn man die Tipps von Dr. Schauerte befolgt, wird es bestimmt weniger unliebsame Zwischenfälle vom Krabbelalter bis zur Einschulung geben. „Und wenn doch, stehen wir in der Kinderklinik mit Rat und Tat zur Seite.“

