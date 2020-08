„Wir leben von einem Tag zum anderen“

Iserlohn/Artà. Christophorus Heufken war einst erfolgreicher Schauspieler und ist heute Hotelier auf Mallorca. Mit Fortune, aber auch mit Sorgen

Während das Telefon auf Mallorca noch schellt, denke ich kurz über den Namen meines zu erwartenden Gesprächspartners nach: Christophorus Heufken. Uff! Mit so einem Namen ist man normalerweise Komponist von Neuer Musik, schreibt Bücher über Übergänge vom Körper in Richtung Geist im Endstadium. Aber Hotelier auf Mallorca? Das ist dann doch eher ungewöhnlich. Allerdings weiß ich ja dank einer kleinen Vor-Recherche auch schon etwas über den Mann. Nicht viel, aber immerhin. Christophorus Heufken ist wohl um die 61 Jahre alt, hat unter Intendant Charly Wesseler zu Beginn der 1980er Jahre am Rheinischen Landestheater gespielt. So schreiben es einige Blätter in Spanien und Deutschland. Fakt ist aber wohl auch, dass in Düsseldorf (Theater an der Kö) und Köln (Theater am Dom) ebenfalls Bühnen-Bretter verlegt waren, die für den Mann, der am Folkwang in Essen studiert hat, die Welt bedeutet haben. Und an den Burgfestspielen in Mayen. Und beim Westfälischen Landestheater in Münster war er auch. Und Fernsehen? Da muss man wohl schon etwas tiefer ins Archiv, und dann findet man aber immerhin unter „Verbotene Liebe“ einen Eintrag aus dem vorigen Jahrhundert. Doch vor rund 20 Jahren hat Heufken der Bühne nach eigenen Angaben den Rücken zugedreht, ist nach Mallorca gegangen. Erst einmal so aus Interesse und dann aus einem besonderen Wollen heraus. Seit rund 15 Jahren betreibt er mit seiner Partnerin in Artà, weit ab von den balearischen Exzess-Hauptquartieren Arenal und Magaluf in einem alten Stadtpalais ein überaus gediegenes, kleines und wohl höchst feines Hotel. Den (oder das?) Palacio San Salvador. Und die nicht minder gediegene Kneipe Sa Taverna Verge Maria hat er auch noch im gastronomischen Portfolio. Über Artà soll er übrigens mal gesagt haben: „Artà hat sich stets erfolgreich dagegen gestemmt, von Touristen überrannt zu werden. Das Abwehr-Gen haben die 8000 Bewohner im Blut: Ihre Vorfahren stemmten sich generationenlang gegen Piratenangriffe.“ Und auf seiner Facebook-Seite steht ziemlich aktuell der weltpolitisch tiefsinnige Satz zu lesen: Können wir wirklich sicher sein, dass es so heiß ist, oder sind nur vermehrt Thermometer im Einsatz? Ich hoffe mal nicht, dass er gleich allzu traurig ist, dass ein Projekt mit Live-Musik in gediegenem Ambiente gerade wirtschaftlich über die Klippen gegangen ist. Künstler können ja manchmal auch wehleidig und empfindlich sein. Jetzt aber meldet er sich: „Hola!“ und wir plenkeln und säuseln ein wenig zum Warmwerden. Dann aber:

Herr Heufken, bevor wir etwas über Ihre Vorgeschichte sprechen, sprechen wir zunächst von der aktuellen Lage: Werden Sie, Ihre Familie und vor allem auch Ihr Palacio diese wohl zunächst einmal einmalige Krise überstehen?I

Ich hoffe! (Lacht) Ich hoffe! Wir arbeiten dran. Wir haben entsprechende Vorkehrungen getroffen und müssen jetzt mal schauen. Im Moment leben wir jedenfalls noch.

Sie haben vor einigen Wochen den Kollegen vom Mallorca-Magazin gesagt, sie sähen sogar eine Chance für ihr kleines Boutique-Hotel in Artà. Denn kleine private Häuser, in denen kein Massenandrang herrscht, könnten nach der Krise profitieren. Sehen Sie das heute auch noch so?

Ich habe nicht gesagt, dass wir davon profitieren, das heißt, es wird nicht so sein, dass wir danach besser verdienen als vorher. Aber es kann sein, dass wir besser dastehen als andere. Und das kann auch so sein. Wir haben jetzt zwei Monate wieder geöffnet und sehen das bis jetzt bestätigt. Zwar hat sich die Klientel ziemlich verändert, aber wir sind sehr gut besucht. Allerdings zu reduzierten Preisen, die Preise von vorher sind im Moment nicht zu halten. Aber das kann sich alles natürlich wieder sehr schnell ändern. Wir leben hier im Moment von einem Tag zu anderen.

Ihr Hotel ist üblicherweise eines der wenigen im Norden der Insel, die den Winter über geöffnet sind. Kann oder konnte man sich da etwas Speck auf die Konto-Rippen holen?

Nein! Hier ist in den letzten Jahren etwas passiert. Viele Abgaben sind so hoch geworden, dass viele kleine Hotels Probleme hatten zu überleben und nur überlebt haben durch die guten Jahre 2017 und 2018. Aber in diesen Jahren sind viele, viele Kosten entstanden, die vorher nicht da waren. Kosten, die völlig unproduktiv sind. Und die bei kleinen Hotels ähnlich hoch sind wie bei großen Häusern. Wenn ich ein Hotel habe mit acht Zimmern und die gleichen Abgaben wie ein Hotel mit 500 Zimmern, dann ist das für uns mörderisch. Hier konnte sich niemand auf die Seite legen.

Man hatte oder hat gerade in diesen Tagen das Gefühl, dass auch und wohl gerade die Deutschen regelrechten nach einen Mallorca-Urlaub schmachten würden. Haben Sie das auch so empfunden, beziehungsweise merken Sie das an den Buchungszahlen?

Im Juli hatten wir in der Tat viele Reservierungen aus Deutschland, und das hat sich jetzt im August total verändert. Wir leben sehr viel mehr vom nationalen Markt, zu 70 Prozent sind es Spanier.

Festlands-Spanier?

Und Mallorquiner.

Die genießen es, mal auf ihrer eigenen Insel Urlaub machen zu können?

Typisch ist, dass Mallorquiner Urlaub gebucht haben zum Beispiel auf den Bahamas oder in der Dom. Rep. Und können da jetzt nicht hinfliegen. Sie sagen: Dann bleiben wir eben auf unserer Insel und verbringen die Zeit trotzdem schön. Diese Reservierungen sind allerdings unheimlich kurzfristig. Letzte Woche hatte ich für diese Woche fast noch nix, und jetzt bin ich voll. Wenn das so weitergeht – auch gut.

In Deutschland boomen die Freiluft-Autokinos. Es werden Filme gezeigt, aber auch Künstler aller Couleur treten dort auf. Sie wollten ja auch solche Angebote machen, hatten das ganz professionell geplant.

Ja, aber das funktioniert hier tatsächlich nicht so gut. Eigentlich sogar schlechter, als ich dachte. Die Leute haben merkwürdigerweise großen Respekt davor. Was auch zur Folge hat, dass die Musiker hier auf der Insel so gut wie nichts zu tun haben. Die Musiker, die im letzten Monat noch bei mir gespielt haben, hatten damit ihren ersten oder zweiten Auftritt in diesem Jahr überhaupt. Ich lag aber falsch mit meiner Vermutung, dass in Krisen oder Nachkriegszeiten das Bedürfnis nach Vergnügen groß ist. Das war ja historisch immer so. Aber im Moment ist das hier eher verhalten.

Ist der Norden Mallorcas für solch eine Krise so anfällig wie der von der Urlauber-Masse geprägte Süden und Südosten der Insel?

Weniger anfällig, glaube ich. Die Hotels, die früher hier im Ort gut gearbeitet haben, arbeiten auch jetzt gut. Ich glaube, uns hier oben geht es tatsächlich noch besser. Und das ist da unten nicht so. Viele haben geschlossen. Viele Gäste buchen die kleinen Häuser. Wir haben hier zum Beispiel einen kleineren Pool, den viele den großen Anlagen vorziehen. Und die Leute buchen gezielt die Ruhe.

Aber jetzt müssen wir doch endlich einmal zur Heufken-Vorgeschichte kommen: Warum wird ein gar nicht mal unerfolgreicher und beliebter Schauspieler, Aszendent Ruhrgebiet, Hotelier auf Mallorca?

Tja, das ist wie alle Geschichten eine lange Geschichte. Ich war zehn Jahre lang fest an einem Haus, dann war ich zehn Jahre lang frei. Ich habe als freier Schauspieler sehr, sehr gut und viel gearbeitet. Und das, obwohl ich nicht viel Fernsehen gemacht haben. Das ist für Freie nicht selbstverständlich. Und dann kam ich in die Situation, mir zu überlegen, ob ich das die nächsten Jahre machen möchte. Und durch meine damalige Frau ergab sich, dass sie auch ihr Geschäft aufgeben wollte. Eigentlich hatten wir das so geplant, dass ich drei Monate hier und drei Monate da bin, doch dann ist uns dieses Objekt über den Weg gelaufen, und das wurde am Ende viele aufwändiger und größer als geplant. Dadurch hat sich das so ergeben. Viele Theaterleute verstehen das übrigens besser als die, die nicht am Theater sind. Es ist nicht immer spaßig, als Älterer am Theater über die Bühnen zu laufen, manchmal keinen Text mehr zu wissen. Ich habe da durchaus ein paar schreckliche Beispiele in meiner Karriere erleben müssen. Von älteren, würdigen Herren, die zum Spott der Jüngeren wurden. Anfangs hatte ich mir übrigens auch noch immer die Möglichkeit offen gelassen, zurückzugehen. Aber das hat sich nach 20 Jahren wohl erledigt.

Also war es auch die Frau, die die Initialzündung für Mallorca gegeben hat? Und nicht für Kreta oder für die niederländischen Antillen?

Ganz genau. Ich hatte gar keine Verbindung zu Mallorca. Aus dem einfachen Grund, weil ich da noch niemals war. Ihre Eltern hatten hier ein Appartement.

Sind Schauspieler automatisch gute Gastgeber?

Vielleicht gibt es in der Tat ein paar Begabungen, die andere nicht haben, aber ob das automatisch so ist, weiß ich nicht. Es gibt ja auch griesgrämige Schauspieler.

Kann man den guten Gastgeber spielen oder muss man ihn tief in sich spüren?

Also, das fragen Sie mal nicht einen Schauspieler. Der Schauspieler spielt eigentlich auch nix, sondern er muss das auf eine Art oder Weise auch sein, wenn man überzeugen will. Die, die was „spielen“, haben immer etwas Laienhaftes. Man sucht immer den Punkt, an dem man sich damit wirklich identifiziert. Es ist eher andersrum: Wenn ich das hier immer nur spielen würde, dann würde ich das zum Kotzen finden. Ich merke das auch daran, dass ich mir immer die Freiheit genommen habe, mir mein Publikum auszusuchen. Und ein gewisses Publikum auch immer von uns ferngehalten habe. Das hat gutgetan.

Bevor Sie selbst heimisch wurden: Hatten Sie ein eigenes Mallorca-Bild?

Ja, klar. Putzfrauen-Insel. Mehr wusste ich nicht, weil ich mich auch nie damit beschäftigt hatte. Es gab keinen Grund. Ich wusste, dass da die Deutschen hinkommen, die gleiche Bratwurst wie in Wanne-Eickel essen, zufrieden sind und wieder nach Hause fahren. Aber ich erinnere mich an meinen ersten Anflug auf Mallorca. Da habe ich von oben die Insel gesehen und gedacht: Das kann ja wohl nicht sein!? Als erstes habe ich mir von meinem damaligen Schwiegervater das Auto geliehen und bin quer über die Insel gefahren. Übrigens: Was mich heute noch am meisten reizt und Grund ist, hier zu bleiben, sind diese unglaublich vielen Kulturen, die hier aufeinandertreffen und mit denen man täglich zu tun hat.

Tut es Ihnen weh, was Sie manchmal in Deutschland über Mallorca, den Ballermann und die Schinkenstraße lesen müssen?

Ich lese da nicht so viel. Diese Horrormeldungen, wie Sie sie nennen, kennen wir oft gar nicht. Oder auch, wenn über Stürme berichtet wird, die hier völlig normal sind. Ich wurde nach einem der letzten Unwetter angerufen und gefragt: „In Mallorca gibt es gar keine Strände mehr. Was macht Ihr denn jetzt bloß?“ So extrem ist das.

Haben Sie denn ein gewisses Verständnis für die eher gespaltene Haltung der Mallorquiner zum Tourismus und dessen Auswüchsen?

Ja. Habe ich. Wobei die gespaltene Haltung, so wie ich sie erlebe, sehr differenziert ist. Es geht um wirklich ernsthafte Probleme wie den bezahlbaren Wohnraum. Es kann nicht sein, dass der Tourismus den jungen Leuten den bezahlbaren Wohnraum nimmt. Es kann nicht sein, dass in Palma Riesen-Schiffe aufgemacht werden, Massen von Leuten rausströmen, alles verdrecken und wieder auf das Schiff zurückgehen. Das ist Respektlosigkeit und Geschäftemacherei. Hier oben bei uns sind Gäste allerdings – und das nicht erst seit der Krise – herzlichst willkommen.

Letzte Frage vor dem Schluss-Applaus: In Deutschland reden wir bei der Bundesliga derzeit viel über Geisterspiele. Können Sie im Moment denn wenigstens Ihre Fußball-Leidenschaft ausleben?

Auch hier gibt es Geisterspiele. Ich bin seit zwanzig Jahren Mitglied bei RCD Mallorca.

Sie kommen ursprünglich über die Fanschaft von Rot Weiß Essen.

Ja, ja, ich habe in einem Dorf mit Willi Lippens gewohnt. Und ich kenne auch die legendäre Trinkhalle von Horst Hrubesch

Was wünschen Sie sich, wenn die Fee mit dem Zauberstab kommt und sie nach ihrem größten Wunsch fragt?

Dass ich in Ruhe und Frieden mein kleines Geschäft hier machen kann. Ich will nicht viel Geld verdienen. Bloß nicht. Nur Ruhe und Frieden. Wenn auch noch meine Musikveranstaltungen funktionieren, bin ich super zufrieden.