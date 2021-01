“Wir machen aufmerksam”: Iserlohner Einzelhändler machen mit

Iserlohn. Mit der Aktion wollen die Einzelhändler auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen und sich Gehör verschaffen.

Ein Ende des Lockdowns ist nicht in Sicht, es gibt keinerlei Planungssicherheit und die Prozesse, um sogenannte Übergangshilfen zu erhalten, sind kompliziert: Die Hürden, die der stationäre Einzelhandel aktuell überwunden muss, sind vielfältig und gehen weit über eine reine Schließung heraus. Um auf eben diese prekäre Situation, durch die Existenzen bedroht werden, aufmerksam zu machen und vor allem auch den Kunden die Augen dafür zu öffnen, in welcher Notsituation sie sich befinden, haben sich die Iserlohner Werbegemeinschaft und Einzelhändler an einer deutschlandweiten Plakat-Aktion beteiligt. Unter dem Slogan “#wirmachenAUFmerksam” wollen sie zeigen, dass sie am Ende ihrer Möglichkeiten sind.

Aktuell sei die Lage ernster als je zuvor, sagt Kathrin Becker von der Boutique „Glanzstücke“, die durch ihre Kollegen auf die Aktion aufmerksam geworden sind. Die umsatzstärkste Zeit des Jahres sei weggefallen, ohne jeden Ersatzanspruch oder Möglichkeiten, diese Verluste anderweitig wettzumachen. Und gerade jetzt, im Januar, stehe neben den sowieso weiterlaufenden Kosten für viele Einzelhändler die Zahlung jährlicher Kosten wie Versicherungsbeiträge an. „Wir zahlen, um auch mal Zahlen zu nennen, etwa 1500 Euro für Strom im Monat – das muss auch erstmal reinkommen“, erklärt Jochen Schulze, Inhaber des Wäschegeschäfts „Schönborn“. Er selbst sei 24 Stunden am Tag für Kunden erreichbar, durch nur etwa zehn Prozent des normalen Kundenaufkommens werde es jedoch täglich schwieriger, sich über Wasser zu halten.

Nicht nur, dass die Umsätze fehlen, auch die vorhandenen Hilfspakete sind für die Händler kaum eine echte Hilfe. Viele Bedingungen lassen sich nur schwer bis gar nicht erfüllen, vieles müsse als Kredit später wieder zurückgezahlt werden. „Das Problem verlagert sich einfach“, sagt Kathrin Becker. Kosten einzusparen sei gleichzeitig kaum möglich. Besonders belastet es sie, dass die Kurzarbeiterregelung oft diejenigen Mitarbeiter betreffe, die ohnehin schon wenig verdienen. „Unkomplizierte Sofortzahlungen wie im März oder April, das waren echte Hilfen“, meint Kathrin Becker.

Ware abbestellen ist keine Option für die Einzelhändler

Die Einzelhändler ärgern sich, dass die Politik, sowohl auf Bundesebene als auch lokal, wenig Verständnis für ihre Situation zeige. Oft werde den stationären Einzelhändlern vorgeworfen, dass sie das Online-Geschäft vernachlässigt hätten. Das weisen sie jedoch von sich. Zum einen koste der Aufbau eines professionellen Online-Shops in etwa so viel wie ein zweites Geschäft, argumentiert Schulze. Und auch Werbegemeinschafts-Vorsitzende und Sporthändler Volker Hellhake betont, dass das nunmal nicht die Hauptaufgabe sei: „Wir leben von der Beratung und dem persönlichen Kontakt.“ Immer wieder würden sie zu hören kriegen, dass sie bereits bestellte Waren, die sie jetzt nicht verkaufen können, doch einfach zurückschicken könnten. Schulze widerspricht: „Die Waren werden weit im Voraus bestellt, jetzt bestellen wir zum Beispiel die Ware für den Winter.“ Einfach abbestellen gehe also nicht, die Verträge würden weit im Voraus geschlossen – und die seien bindend.

Der Wunsch der Iserlohner Einzelhändler: „Wir würden uns freuen, wenn die Politiker auch einmal mit denen sprechen würden, die tagtäglich in dem Bereich arbeiten und die Probleme kennen“, so Hellhake. Sie betonen, dass keiner der Teilnehmer ein „Corona-Leugner“ oder „Querdenker“ sei, es ginge hier schlicht um eine Protestaktion von betroffenen Geschäftsleuten. „Die Regeln sind richtig und wichtig, wir wollen nur nicht alleine die Folgen ausbaden müssen“, sagt Jochen Schulze. Denn genau so komme es den Betroffenen aktuell vor. „Wir wollen uns ja nicht an der Krise bereichern, nur echte Unterstützung dafür erhalten, dass wir schließen müssen. Wir haben ja keine Wahl“, betont Kathrin Becker. Und auch eine Erklärung zu den geltenden Regeln, würde sie freuen, wie Sandra Oligmüller vom Juwelier Carl Ruchser anhand eines Beispiels deutlich macht: „Wieso dürfen die Supermärkte Sportartikel oder Schmuck verkaufen, wir aber nicht?“