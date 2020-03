Wirtschaft bereitet sich auf Coronafälle vor

In Iserlohn bereiten sich die Unternehmen auf die ersten Corona-Fälle im Stadtgebiet vor. So zumindest legt es eine Nachfrage bei Märkischem Arbeitgeberverband (MAV), bei der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK) sowie bei einigen Unternehmen nahe.

Bei der SIHK ist Frank Herrmann Ansprechpartner zum Thema Corona. Er berichtet seit vergangener Woche von einem verstärkten Nachfrageaufkommen. Auf der Homepage hat man darum einen eigenen Bereich mit Fragen und Antworten eingerichtet.

In der vergangenen Woche hatte die SIHK eine Kurzumfrage zum Thema in Unternehmen durchgeführt. Nur 15 Prozent gaben an, vom Thema Corona-Virus „betroffen“ zu sein. Aufgrund der sich vor allem in Italien überschlagenden Ereignisse sagt Hermann aber: „Im Grunde müssten wir die Umfrage wöchentlich aktualisieren.“

Kurzarbeit könnte verstärkt Thema werden

Bei „Kirchhoff Automotive“ (600 Mitarbeiter in Iserlohn) habe man bereits im Januar reagiert, erklärt Sprecher Andreas Heine am Montag. China-Flüge wurden ausgesetzt, außerdem eine standortübergreifende Task-Force gegründet. Per Video-Schalte wird sich mindestens drei Mal in der Woche besprochen.

Bei Besuchern wird nun genau hingeschaut und erfasst, ob diese möglicherweise in Risikogebieten unterwegs waren – so lassen sich im Ernstfall Kontaktpersonen schnell nachvollziehen. Zudem steht nun Desinfektionsmittel im Eingangsbereich parat. „Was wir hier tun, ist Prophylaxe“, sagt Heine.

Coronabedingte Brüche in den Lieferketten stellt man bei Kirchhoff noch nicht fest. Wohl aber eine getrübte Stimmung – immerhin sei in China 90 Prozent des Pkw-Marktes eingebrochen, wie Heine sagt, der es darum als positiv sieht, dass vereinfachende Regelungen bei der Kurzarbeit nun wohl schon Anfang April greifen werden. So plant es aktuell die Große Koalition.

Dass aus Sorge vor dem Virus derzeit zahlreiche öffentliche Veranstaltungen vor dem Aus stehen, trifft indes die Gewerbe in diesem Bereich stark. Carsten Malkus, Geschäftsführer der Iserlohner „Malkus Veranstaltungstechnik GmbH“ berichtet von vier Messen und drei weiteren Veranstaltungen, die für das Unternehmen nun auf der Kippe stünden. „Wir wissen aktuell nicht, wo das hingeht.“

Das Problem: Zwar würden Veranstaltungen zunächst auf dem Papier nur verschoben – die Branche sei aber ein „globales System“. Sprich: Der Kalender ist eng, bei Verschiebungen drohen Terminkollisionen und personelle und organisatorische Engpässe. Wenn abgesagt wird, ist unklar, ob es Ausgleichszahlungen gibt. „Ist das dann ein Fall von höherer Gewalt?“ Diese Frage dürfte sich nicht nur Carsten Malkus stellen.

Der zuständige Verband für Licht-, Ton und Veranstaltungstechnik fordert darum schnelle Hilfen. Die Vereinfachung der Kurzarbeit, Bürgschaften für Kredite, eine Stundung von Steuern und anderes – „andernfalls dürfte bei einigen die Liquidität gefährdet sein“, wie Malkus sagt, der sein eigenes Unternehmen mit zehn Angestellten aber davon aktuell nicht bedroht sieht und zu Besonnenheit rät.

Horst-Werner Maier-Hunke, MAV-Vorsitzender und Durable-Geschäftsführer, sieht in dem Thema Corona für die Wirtschaft eine Gratwanderung. Vorsicht sei geboten, Panik zu vermeiden. Allerdings sieht er durch mögliche Unterbrechungen der Lieferketten Probleme auf die Firmen zukommen. „Viele Unternehmen, die Bauteile aus China verarbeiten, bekommen keine Lieferungen mehr“, sagt auch MAV-Geschäftsführer Özgür Gökce. Man müsse dennoch Ruhe bewahren, sagt Maier-Hunke. „Wenn das Thema Corona in sechs Monaten vorbei wäre und eine Million Menschen wegen Panik ihren Job verloren hätten, wäre keinem geholfen.“