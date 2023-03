Wo ist die schlimmste Schlagloch-Piste in Iserlohn & Hemer?

Iserlohn/Hemer. Der Investitionsstau bei Straßen wird immer größer: Welche Strecke in Iserlohn oder Hemer nervt Sie besonders? Schicken Sie uns Ihre Nominierung!

Es rumpelt und klappert. Es rumst und poltert. Statt über eine ebene Asphaltdecke zu rollen, gleicht die Fahrt über so manche Straße in Iserlohn, Letmathe und Hemer für Reifen und Stoßdämpfer einem Auf und Ab – oder für den Fahrer eben einem Schlagloch-Vermeidungs-Slalom.

Dass sich die kommunalen Straßen in Deutschland oft in schlechtem Zustand befinden, belegt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik im Auftrag der KfW: Demnach wuchs der Investitionsrückstand für Straßen und Verkehrswege in den deutschen Städten und Gemeinden in zehn Jahren von 25 auf 39 Milliarden Euro. Tendenz weiter steigend: Denn nur 38 Prozent der Kommunen gaben in der Umfrage an, dass sie die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur ganz oder größtenteils gewährleisten können. Und auch in Iserlohn und Hemer muss bekanntlich jeder Cent zweimal umgedreht werden.

Im Rahmen der Verkehrsserie sucht die Heimatzeitung nun die Straße in unserer Region, um die es besonders schlecht steht: Schicken Sie Ihre Nominierungen für die schlimmste Schlagloch-Piste, gerne mit einer kleinen Beschreibung und wenn möglich auch mit Bildern, an redaktion@ikz-online.de. Die schlimmsten Beispiele veröffentlichen wir in den nächsten Wochen.

