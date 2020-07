Wo seit 120 Jahren die grün-weiße Party steigt

Foto: Michael May

Sümmern. Die Sümmeraner St.-Sebastian-Schützenbruderschaft besitzt seit 1900 ihre Hermannshöhe.

Die Sümmeraner St.-Sebastian-Schützen wollen, wie berichtet, trotz des wegen Corona ausgefallenen Fests ein wenig von der grün-weißen Partystimmung ins Dorf bringen. So haben sie am Sonntag Königin Stefanie Kramer überrascht: Ihr Haus war geschmückt, und einen fahrbaren Thron gab es auch. König Michael Schmidt bewirtete in Berge den Hofstaat mit einer Paella.

Königin Stefanie Kramer wurde am Sonntag mit grün-weißer Dekoration überrascht. Foto: Privat

Eigentlich hätte in diesem Jahr auch „120 Jahre Hermannshöhe“ gefeiert werden sollen. Schon 1899 hatten sich die Verantwortlichen mit einer Bleibe beziehungsweise einem Grundstück für den Verein beschäftigt, um das Schützenfest auf einem eigenen Festplatz feiern zu können. Das gewünschte Areal war nicht zu bekommen, so dass das Fest 1900 auf dem Grundstück von Josef Fernholz stieg. Kommerzienrat Hermann Kissing war dazu eingeladen worden, in der Folge schenkte er dem Verein eine bestens geeignete Fläche. Kissing wurde Ehrenmitglied, und der Schützenplatz bekam den Namen Hermannshöhe.

Marketing funktionierteschon 1904

Ein Jahr später entstand die Restaurationsküche, und 1901 wurde das erste Fest auf der Hermannshöhe gefeiert. 1903 wurden in dem Bereich, der heute als „Biergarten unter den Bäumen“ bekannt ist, die Buchen gepflanzt. Und schon 1904 wussten die Sümmeraner ihr Areal zu vermarkten: Sie teilten den Platz in Parzellen ein und boten sie zur Verpachtung an. Realisiert wurde dies 1911. Zwei Jahre später bekam Sümmern Strom, und die Baarthalbahn hielt auch im Kirschblütendorf.

Von 1915 bis 1920 ruhte das Vereinsleben weitestgehend. Seit 1936 gehört den Schützen auch die Waldparzelle hinter der Hermannshöhe. Während des 2. Weltkriegs verliehen sie ihr Festzelt an die Wehrmacht, der Schützenplatz wurde 1943 an die Organisation Todt verpachtet. Die paramilitärische Bautruppe stellte drei Baracken auf, die nach dem Krieg das größte Hindernis waren, ein Schützenfest auf der Hermannshöhe zu feiern. So wurde 1949 erstmals nach dem Krieg auf einer Weide, die Wilhelm Bomnüter gehörte, gefeiert. Die Baracken wurden 1956 abgerissen, die erste grün-weiße Sause stieg 1958 – gleich mit einer bösen Überraschung: Die Zelte waren zu groß, der Platz musste kurzerhand verbreitert werden.

Wiedergutmachungszahlungfloss in Hallenbau

Im selben Jahr gab es aber auch noch eine positive Überraschung: Die Schützenbruderschaft hatte den Prozess gegen das Land NRW gewonnen und somit Anspruch auf eine Entschädigung für das Zelt, das 1945 vom Landrat für die Flüchtlingsunterbringung beschlagnahmt wurde. Bei der Rückgabe standen die Sümmeraner vor wenigen Pfosten und einem Stück zerrissener Plane. Die Wiedergutmachungszahlung wurde für den Bau der Schützenhalle, der 1961 startete, verwendet. Die erste Erweiterung des Gebäudes gab es bereits sechs Jahre später.

Weitere Modernisierungsarbeiten standen in den 80er- und 90-er Jahren auf dem Programm, unter anderem im Bereich der Toiletten, der Wasserleitung und des Dachs – jeweils mit viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder. 2007 wurde ein neues Nutzungskonzept für die Halle festgelegt, das wiederum zu Umbaumaßnahmen führte, die im August 2008 dank viel Engagement aus eigenen Reihen abgeschlossen wurden. Dadurch sei der Zusammenhalt noch einmal größer geworden. Und wie bei jedem Wohnhaus auch, stehen bereits die nächsten Arbeiten auf dem Programm, die während des Corona-Stillstands erledigt werden sollen.