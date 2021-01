Wohlige „Ohrfeige“: In Iserlohn wird wieder Bier abgefüllt

Eine „Ohrfeige“, auch genannt „Backenstreich“, mit den Gaumen streichelnder Wirkung: Geschäftsführer Gero Hinze an der neuen Anlage, an der in der Brauerei nun auch selbst abgefüllt werden kann.

Iserlohn. Nach dem ersten „Backenstreich“ soll es im Jahresverlauf weitere Sondereditionen von der Waldstadt-Brauerei geben.

Drei Iserlohner im Einsatz: Niclas Trost an der Abfüllanlage, der aufsteigende Schaum treibt den letzten Sauerstoff aus der Flasche, Brauer Oliver von Wrede reinigt nach dem leichten Überlaufen des Schaums jede Flasche einzeln, Gero Hinze, eigentlich Geschäftsführer, bedient die Etikettiermaschine.

Fast zehn Stunden, erzählt Hinze später, ging das so. 200 Liter, rund 650 Flaschen, all das bei gut 5 Grad im Lagerraum. In der Waldstadt-Brauerei bedeutet Handarbeit eben noch Handarbeit – und darauf ist man stolz hier. Zwar ist der Betrieb im Grüner Tal wie berichtet schon länger wieder am Start, doch ist das Bier, was hier jetzt verfüllt wurde, ein ganz besonderes. Und zwar, weil erstmals seit dem Neustart der Waldstädter auch wieder in Iserlohn verfüllt wurde und nicht bei auswärtigen Partnerbetrieben. In kleiner Auflage zwar, nur 3600 Flaschen gibt es unter dem neuen Label „Backenstreich“ – doch dabei soll es nicht bleiben.

Die ersten Kunden waren schon da, um die neue Sorte zu ergattern. Foto: Tim Gelewski

Eine größere Abfüllanlage soll möglichst Anfang März an den Start gehen. Maibock, eine Neuauflage des sommerlich-frischen „Frischlings“ und mehr – all das soll dann einfacher „von der Hand“ gehen. Neben den fünf Basis-Bieren sollen die „Sondersude“, wie Gero Hinze erklärt, in 3600er-Auflagen auch künftig in der Waldstadt selbst gebraut und abgefüllt werden.

„Der Name Backenstreich ist ein altes westfälisches Wort für Ohrfeige“, erzählt Gero Hinze, der „hauptamtlich“ eigentlich selbstständiger Unternehmer ist. „Und wir wollen die Backe ja von innen streicheln“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Das neue Bier, wie alle im Sortiment außer dem Pils, ist es ein naturtrübes. Ein Festbier mit 13,3 Prozent Stammwürze, nicht zu verwechseln mit der Promillezahl, die im üblichen Bereich liegt. Die Aufschrift „Iserlohner Neujahrsbier“ mag zunächst verwundern und rührt daher, dass der Verkauf eigentlich eher starten sollte. „Es sollte aber besonders rund werden“, sagt Hinze – und so ließ man das Bier acht statt vier Wochen reifen.

Vom Typ her ist das Backenstreich-Neujahrsbier ein untergäriges. Der erste geschmackliche Eindruck ist leicht herb, „dann wird es eine runde Sache auf der Zunge“, umschreibt Gero Hinze das Aroma der neuen Kreation.

Das Backenstreich gibt es ab sofort, anders als die fünf Hauptsorten, nur im Direktverkauf an der Waldstadt-Brauerei im Sixpack zu kaufen. Die Öffnungszeiten können der Homepage entnommen werden. Wegen der Abstandsregeln muss am Haupteingang geschellt werden. Erste Kunden waren schon da, die handgemachten Craft-Biere erfreuen sich einer wachsenden Fanschar – auch bedingt durch die Eigenwerbung auf Social Media, die mit der Agentur „Werbefrüchtchen“ ebenfalls in Iserlohner Hand liegt.

Gero Hinze, der seit 32 Jahren in Iserlohn die Firma „GVU Verfahrenstechnik“ betreibt, ist bei der Brauerei seit dem 1. Mai des vergangenen Jahres Mitgesellschafter. „Mit der Waldstadt-Brauerei war ich immer schon verbunden“, sagt er. Bereits die vorherigen Betreiber hatte er unterstützt. „Ich hatte da immer ein Zugehörigkeitsgefühl.“

Eben diese Tatsache hatte sich offenbar auch bis zu den neuen Eigentümern rumgesprochen, zwölf Gesellschafter um den Herdecker Pub-Betreiber und Biersommelier Nathaniel Stott. Im April 2020 kontaktierte man Gero Hinze, seit dem 1. Mai ist er der 13. Gesellschafter, inzwischen Geschäftsführer. „Und ich bin voller Enthusiasmus, das Ganze nach vorne zu bringen.“

„Den Start haben wir uns natürlich anders vorgestellt“, sagt er. Am 1. März, zwei Monate vor seinem Einstieg nämlich, war die Brauerei wieder an den Start gegangen. Fast zeitgleich mit dem ersten Aufschlag der Pandemie.

Bisher gibt es den Betrieb also gewissermaßen nur im Krisenmodus. „Im Grunde ist das alles eine Riesenkatastrophe. Aber die Resonanz ist trotzdem gut“, sagt er. Bei der Zielsetzung wolle man realistisch bleiben. „Wir werden wohl nie das ganze Schützenfest beliefern“, sagt Hinze. Aber sich zu etablieren als ein Betrieb, der für wirklich gutes Handwerk steht: „Das ist das Ziel.“