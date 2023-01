Wohnungseinbruch sowie Einbruchsversuch in Iserlohn

Iserlohn. Die Polizei meldet Vorfälle an Baarstraße und Bahnhofsplatz in Iserlohn. In einem Fall hinterließen die Täter vor allem Zerstörung.

Zwischen vergangenem Freitagmittag und Samstagmorgen, 6 Uhr, haben unbekannte Täter in eine Wohnung an der Baarstraße in Iserlohn eingebrochen. Dies berichtet am Dienstag die Polizei. Die Unbekannten brachen dafür die Tür der Wohnung auf. Aus dem Inneren wurde ein Samsung-Flachbildfernseher entwendet. Mögliche Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Am Bahnhofsplatz haben Unbekannte versucht, sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu einem Friseursalon zu verschaffen. Der Geschäftsinhaber stellte am Montag drei Einschlaglöcher in der Eingangstür sowie ein weiteres in einer Seitenscheibe fest und informierte die Polizei. In den inneren Salonbereich gelangten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

