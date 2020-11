„Wunschweihnachtsbaum“ für Senioren

Obwohl es Martin Radojcic auch beim zweiten Anlauf nicht gelungen ist, Erster Bürger dieser Stadt zu werden, so ist es ihm doch weiterhin eine Herzensangelegenheit, Gutes für Menschen zu tun. Gerade in einer Zeit wie der heutigen. Und so hat der Iserlohner Kaufmann sich dazu entschlossen, seine letztjährige „Wunschweihnachtsbaum“-Aktion noch einmal zu wiederholen. Mit der Physiotherapeutin Nicole Gebhardt hat er dabei eine Partnerin gefunden, die gleich begeistert von er Idee war.

Und die sieht so aus: „Wir möchten bedürftigen Menschen im Alter über 65 Jahren zum Weihnachtsfest ein kleine Freude bereiten und setzen dabei auf die Spendenfreudigkeit unserer Kundinnen und Kunden“, erklärt Martin Radojcic. Mit im Boot ist dabei auch die „CariTasche“, gewissermaßen als Vermittler zwischen den Wünschen und deren Erfüllung. In der Tafel an der Pütterstraße werden die Weihnachtswünsche der Senioren entgegen genommen und zum Aufhängen an die Wunschbäume in der Physiopraxis „Plan B“ von Nicole Gebhardt am Poth sowie im Geschäft „Service Martin“ an der Unnaer Straße weitergeleitet. Spender und Beschenkte sollen anonym bleiben können.

Spender und Beschenktesollen anonym bleiben

Alles solle anonym bleiben, denn die Würde des Menschen sei ihm sehr wichtig, sagt Radojcic: „Unser Ziel ist es, mindestens 300 bedürftigen Seniorinnen und Senioren eine Freude machen zu können. Dafür werde ich Sorge tragen.“ Im Gespräch mit Bettina Becker-Gebhardt von „Plan B“ erzählten Hannelore Brunswicker und Martina Busse, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der „CariTasche“, wie bescheiden die Wünsche der Menschen oft seien, die sich über ein schönes Duschgel genauso freuen wie über einen Gutschein für die Konditorei. Die Aktion ist am Wochenende gestartet und soll laut Martin Radojcic über drei Wochen laufen.