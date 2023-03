Zahl der Arbeitslosen in Hemer und Iserlohn ist gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Iserlohn im März 2023 leicht gestiegen, in Hemer gesunken.

Iserlohn. Während es in Hemer weniger Arbeitslose gibt, ist die Zahl in Iserlohn und Hemer im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das sind die genauen Zahlen.

Im März 2023 ist die Zahl der Arbeitslosen in Iserlohn gestiegen, in Hemer ist sie gesunken. Das zeigt die aktuelle Statistik der Arbeitsagentur in Iserlohn. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtzahl der Arbeitslosen in beiden Städten gestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Zuständigkeit der Hauptagentur Iserlohn setzt sich zusammen aus den Zahlen für die Städte Iserlohn und Hemer. Die Arbeitslosigkeit ist zum Vormonat um 8 auf 171 Personen gesunken. Das sind 705 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im März 7,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,5 Prozent.

Iserlohn: Im Vergleich zum Vorjahr 17,6 Prozent mehr Arbeitslose

3917 Personen waren im März in Iserlohn ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 16 Personen (plus 0,4 Prozent) mehr. Im Vergleich zum März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 586 Personen. Damals waren 3331 Iserlohner ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei plus 17,6 Prozent.



+++Lesen Sie auch:Bethanien-Krankenhaus ab sofort katholisch+++

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 1741 Frauen und 2176 Männer. 1417 Ausländer sind ohne Arbeit. 313 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 962 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im März 8,0 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,8 Prozent.

Hemer: Weniger Arbeitslose im März – aber mehr als im Vorjahr

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hemer im März gesunken. 1254 Personen waren ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 24 Personen (minus 1,9 Prozent) weniger. Im Vergleich zum März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen damit um 119 Personen. Damals waren 1135 Hemeraner ohne Job. Somit liegt die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr bei plus 10,5 Prozent.



+++ Lesen Sie auch:Darauf können sich Sauerlandpark-Besucher freuen+++

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 572 Frauen und 682 Männer. 395 Ausländer sind ohne Arbeit. 85 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 333 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im März 6,6 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,9 Prozent.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn