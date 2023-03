Zahlreiche Autos in Iserlohn aufgebrochen und ausgeräumt

Iserlohn. Am Wochenende gab es in Iserlohn mehrere Einbrüche in Fahrzeuge. Hier waren die Täter aktiv.

Unbekannte hebelten zwischen Freitagabend und Samstagmorgen an der Freiligrathstraße in Iserlohn die Tür eines geparkten Mercedes A 160 CDI auf und stahlen eine Zulassungsbescheinigung, verschafften sich auf unbekannte Art Zugang zu einem VW Passat und stahlen Kleingeld. Am Theodor-Heuss-Ring öffneten Diebe einen Volvo V60, um drei Jacken und eine geringe Menge Bargeld zu stehlen.

Größer war die Beute an der Elisabethstraße, wo ein VW Passat durchwühlt wurde: Dort nahm der Täter ein iPad und die Zulassungsbescheinigung an sich. An der Bergwerkstraße erbeutete der Täter eine geringe Menge Bargeld, Kosmetikartikel, Glühbirnen und TÜV-Unterlagen aus einem Polo. An der Hermannstraße fielen einem Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen zwei Bankkarten, eine Kreditkarte sowie zwei Messer aus einem VW Touareg in die Hände.

Alle Reifen an Audi zerstochen

An einem am Reiterweg abgestellten Audi Q5/8R wurden am Freitag zwischen 19.15 und 19.45 Uhr alle vier Reifen zerstochen. An der Rubenstraße zerkratzte zwischen Dienstagabend und Freitagnachmittag ein Unbekannter den Lack eines Peugeot 2008.

Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen bleiben. „Oft genug reicht bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Tatanreiz“, so die Polizei. Der Schaden am Fahrzeug ist dann um ein Vielfaches höher als der Wert der Beute.

