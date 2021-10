Campus Symposium in Iserlohn Zarifa Ghafari: In letzter Minute den Taliban entkommen

Iserlohn. Am 18. und 19. November findet in Iserlohn das 11. Campus Symposium statt.

Das Campus Symposium 2021 rückt immer näher. Am 18. und 19. November werden unter dem Leitmotto „Verantwortung übernehmen – in Digitalisierung. Nachhaltigkeit. Mobilität.“ wieder bedeutsame nationale und internationale Gäste und Referenten erwartet. Mit dabei ist am Donnerstag, 18. November, der frühere Außenminister, Vizekanzler und Grünen-Politiker Joschka Fischer. Auch bei der elften Auflage des Campus Symposiums freut sich das Orga-Team auf eine einzigartige Veranstaltung. Neben interessanten Vorträgen werden auch wieder kontroverse Diskussionen erwartet.

Joschka Fischer wird übrigens nicht allein auf der Bühne sitzen, denn die Frauenrechtlerin und ehemals jüngste Bürgermeisterin Afghanistans, Zarifa Ghafari, wird ebenfalls erwartet. Für sie, so heißt es in der Ankündigung, habe es nach der Machtübernahme der Taliban kaum Hoffnung gegeben, am Leben zu bleiben. Schon während ihrer Zeit im Amt habe sie Anschläge nur knapp überlebt und sei unzählige Male bedroht worden. Als die Taliban die Macht in Afghanistan übernahmen, sagte sie demnach britischen Medien: „Ich sitze hier und warte auf sie. Es gibt keine Hilfe für mich oder meine Familie. Sie werden kommen und Leute wie mich umbringen.“

Weiterhin Engagementfür die Rechte der Frauen

Mit Fischer wird sie über die Situation in ihrem Land sprechen und darüber diskutieren, welchen Sinn das internationale Eingreifen in Afghanistan gehabt habe. Auch nach ihrer Flucht, so heißt es, setzt sie sich mit Appellen für die Rechte der Frauen in ihrem Land ein und fordere von der internationalen Staatengemeinschaft, dass die Taliban und ihre Anführer unter Druck gesetzt würden, damit sie allen Menschen, aber vor allem Frauen, ihre Grundrechte zugestehen.

Neben Joschka Fischer und Zarifa Ghafari werden sich die ehemaligen amerikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, Loretta Sanchez und Dr. Charles Boustany, an der Diskussion beteiligen. „Als international ausgerichtete Hochschule ist es uns besonders wichtig, unseren Studierenden eine globale Perspektive zu vermitteln. Mit dieser Runde ist es dem studentischen Team der International School of Management gelungen, genau diese übergreifenden Aspekte im Programm des Campus Symposiums zu verankern“, freut sich Professor Dr. Ingo Böckenholt, Präsident der International School of Management (ISM). Für das studentische Team sei es eine große Ehre, Zarifa Ghafari, Joschka Fischer, Loretta Sanchez und Dr. Boustany beim Symposium begrüßen zu können. „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, diese hochkarätigen Gäste in einer Runde zusammenzuführen. Die dramatischen Umstände, unter denen Zarifa Ghafari Verantwortung übernommen hat, haben die Studierenden sehr beeindruckt“, sagt Maxie Strate, Geschäftsführerin des Campus Symposiums.

Vom Bürgermeisteramtins Verteidigungsministerium

Mit 26 Jahren wurde Zarifa Ghafari 2018 in Maidan Shar zur jüngsten Bürgermeisterin Afghanistans gewählt. Die 35.000-Einwohner-Stadt liegt 45 Kilometer von Kabul entfernt. Als die neue Bürgermeisterin an ihrem ersten Arbeitstag ins Büro kam, sei sie von wütenden Männern empfangen worden, die Stöcke schwenkten und sie bedroht haben sollen. Ghafari habe in Sicherheit gebracht werden müssen. Es brauchte offenbar einen starken Willen und Geduld, bis sie Monate später endlich ihr Amt antreten konnte. Sie gab den Posten als Bürgermeisterin schließlich aus Sicherheitsgründen auf und trat eine Stelle beim afghanischen Verteidigungsministerium an. Nachdem die Taliban das Land erobert hatten, habe sie unter dramatischen Umständen den Flughafen Kabul erreicht. Von dort wurde sie über Islamabad und Istanbul nach Deutschland ausgeflogen.

Loretta Sanchez von der Demokratischen Partei wurde 1997 erstmals für den Staat Kalifornien ins Repräsentantenhaus gewählt. Nach 20 Jahren im Amt beendete sie im Jahr 2017 ihre aktive politische Laufbahn. Der inhaltliche Fokus ihrer Arbeit liegt laut Ankündigung auf den Themen Militärtechnologie, aktuelle Geopolitik, Cybersecurity, Zukunftstechnologien sowie Politik und Diversity. Dr. Charles Boustany von der Republikanischen Partei war von 2005 bis 2017 für Louisiana ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Zuvor war er als Chirurg tätig. Seine Schwerpunkte: Gesundheitswesen, Steuern und Handelsfragen. Seit seiner aktiven Zeit ist er Präsident der US Association of Former Members of Congress.

