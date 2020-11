Zeichen setzen gegen häusliche Gewalt

Am Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen des Zonta-Clubs wird am 25. November auch die Oberste Stadtkirche mit orangefarbenem Licht angestrahlt

Iserlohn. Der Zonta-Club Iserlohn beteiligt sich erneut an Aktion gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Seit 2017 ist der Zonta-Club Iserlohn in Kooperation mit Schulen sowie dem Kinder- und Jugendrat aktiv, um am 25. November, dem internationalen Tag „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, auf dieses weiterhin aktuelle Problem aufmerksam zu machen und es anzuprangern.

Durch die Corona-Pandemie sei in diesem Jahr die häusliche Gewalt an Frauen und Kindern während des ersten Lockdowns in Deutschland wesentlich angestiegen. Es gelte, Zivilcourage zu zeigen, nachbarschaftlich einzugreifen und hin- und nicht wegzusehen, heißt es in einer Pressemitteilung von Zonta.

Ein Dunkelfeld von Gewaltan Frauen und Mädchen

In diesem Jahr werde es aufgrund der Corona-Bedingungen keinen Aktionstag am 25. November geben. Mit der orangefarbenen Beleuchtung von Gebäuden soll aber von 17 bis 24 Uhr in Iserlohn und vielen anderen Städten Deutschlands und weltweit auf die Problematik hinweisen. Der Zonta-Club konnte erneut viele Sponsoren finden, die Iserlohn erstrahlen lassen. Die Farbe Orange wird an diesem Abend eingesetzt als Scheinwerfer, um symbolisch das Dunkelfeld von Gewalt an Frauen und Mädchen auszuleuchten und Gewalt zu ächten.

In Iserlohn werden angestrahlt: die Stadtmauer vom Fritz- Kühn-Platz aus, die Oberste Stadtkirche, das Alte Rathaus, das Stadtmuseum, die Aloysiuskirche, die erste Etage der Stadtwerke, die Fachhochschule, Gebäude der AWO und der Caritas, das Büroeinrichtungshaus Möller, das Einrichtungshaus Oberste, das Verwaltungsgebäude von Holz und Bau Hagebaumarkt und verschiedene Fenster privater Bürger.

Mit einer weiteren Aktion zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ beschäftigt sich der Zonta-Club Iserlohn zusätzlich als langfristiges Projekt. Unter dem Schlagwort „Maske 19“ hatte bereits Anfang 2020 die Union der Deutschen Zonta-Clubs begonnen, mit Apotheken, Ärzten und Krankenhäusern in Deutschland flächendeckend folgendes Hilfsangebot zu entwickeln: Wenn Frauen keine Möglichkeit haben, sich bei Beratungsstellen oder der Polizei selbst zu melden, da sich der Peiniger ständig in der Nähe befindet, können Frauen durch das Aussprechen der Worte „Maske 19“ signalisieren, dass sie Hilfe benötigen. Die Apotheke oder weitere Partner bieten dann der Hilfesuchenden Schutz und Hilfe an – dadurch, dass der Kontakt zu Beratungsstellen oder mit der Polizei herstellt wird.

Ein Schutzortmit Schweigepflicht

„Das Besondere dabei ist, dass die Hilfesuchende einen Schutzort findet, wo ihr Schweigepflicht gewährleistet wird“, heißt es in der Mitteilung. Und damit man erkenne, dass eine Apotheke gezielt Hilfe anbietet, sei als Hinweis am Eingang ein kleines Plakat oder ein Flyer angebracht. Viele Apotheken in Iserlohn und Umgebung haben ihre Mitarbeit zugesagt. Die Polizei ist ebenfalls informiert und zur Zusammenarbeit bereit.