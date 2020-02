Iserlohn. Der Hospizdienst „ZeitGeschenk“ stellt sich am 8. Februar im Foyer der Märkischen Bank vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„ZeitGeschenk“ stellt sich vor

Der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“ wird jedes Jahr am 10. Februar begangen. In vielen Städten wird auf die Situation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung aufmerksam gemacht. Inhalte und Angebote zur Unterstützung dieser Familien werden an diesem Tag öffentlich gemacht. Wünschenswert wäre es, Menschen für das Ehrenamt, für die ideelle und finanzielle Unterstützung zu gewinnen, damit die Angebote aufrechterhalten werden können.

Der mobile Hospizdienst „ZeitGeschenk“ in Trägerschaft der Caritas stellt sich daher mit seinen Angeboten am Samstag, 8. Februar, von 11 bis 14 Uhr im Foyer der Märkischen Bank an der Turmstraße 4 (Schillerplatz) vor. 100 „grüne Bänder der Solidarität“ werden als sichtbare Symbole verteilt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.zeitgeschenk.org zu finden.