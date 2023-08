Zeitungsfest Zeitungs- und Theaterfest in Iserlohn: Das ist das Programm

Iserlohn. Am 27. August startet das Zeitungs- und Theaterfest in Iserlohn. Was den Besuchern auf den insgesamt sieben Bühnen geboten werden soll.

Am Sonntag, 27. August 2023, öffnet das Parktheater von 11 bis 17 Uhr seine Türen zum großen Zeitungs- und Theaterfest. Gemeinsam mit dem Iserlohner Kreisanzeiger wird zu einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Kulturprogramm im und um das Theater eingeladen. Die Veranstaltung ist der große Saisonauftakt der Theater-Spielzeit 2023/24 und findet bei freiem Eintritt statt. Die Theaterkasse ist den ganzen Tag für Ticketwünsche geöffnet.

Mit einem bunten Angebot auf vier Indoor-Bühnen, einer Open-Air-Bühne und zwei Außenspielflächen führt das langjährige Organisationsteam die schöne Tradition fort, die pandemiebedingt leider länger nicht stattfinden konnte. Umso mehr freut sich Theaterleiter Niels Gamm nun auf seine Theaterfest-Premiere: „Ich liebe es, wenn endlich wieder Leben im Theater ist. Wir sind ein Ort der Begegnung für Jedermann. Das möchten wir bei unserem Tag der offenen Tür mit einer umfangreichen Programm-Bandbreite Alten und Jungen, Neuiserlohnern und Alteingesessenen mit allen Möglichkeiten, die das Theater bietet, zeigen.“

In diesem Rahmen lädt er um 14 Uhr erstmals zu einer rund 90-minütigen Spielplan-Präsentation auf die Bühne des Parktheaters ein. Niemand geringeres als Singer-Songwriterin Pe Werner („Kribbeln im Bauch“) steht Niels Gamm dabei als Co-Moderatorin zur Seite. Eine Solistin des Landestheaters Detmold und ein Klaviertrio vom Philharmonischen Orchester Hagen tragen dazu bei, dass aus der Vorstellung der Saison-Highlights selbst ein einmaliger und bislang noch nicht da gewesener Höhepunkt wird. Im Anschluss präsentieren die Rockstars der Oper „The Cast“ ein exklusives Konzert mit kleinen Einblicken in ihre Arbeit.

Zahlreiche Gruppen aus der Region treten auf

Darüber hinaus dürfen sich die Gäste in bewährter Weise auf ein buntes Programm mit hochkarätigen kulturellen Appetit-Happen und beeindruckenden Auftritten von zahlreichen unterschiedlichen Gästen freuen. Mit dabei sind viele Akteure der regionalen Kulturszene, etwa die Tanz- und Ballettschulen (Ballettstudio Bauer, Ballett meets Pop, Tanzwelt Schauburg, Michaels Tanztreff, Ballettschule am Sauerlandpark, Ballett- und Tanzschule Iserlohn), verschiedene Ensembles (Iserlohner Stadtmusikanten, 58th Scottish Volunteers, JazzFazz, Iserlohn Horn Power, Big Band und Band „Comme ci, comme ça“ von der Musikschule Iserlohn, Multikulturelle Kinderwelt, Kosakenchor, J.E.S.! – A-Capella-Show, Rock- und Popfabrik) und heimische Künstler (Andy Schade und Jan Zimmer mit ihrem Generations-Projekt „Generations of Rock“, der Band „Virgin“ um Richard Hagel, dem Rapper „Tänzer“ und seinem Musiklabel „Stadtrandpoesie“).

Die Kleinsten können „Peterchens Mondfahrt“ begleiten. Foto: Veranstalter

Auf dem Tagesprogramm stehen darüber hinaus eine musikalische Lesung mit dem „Trio Ruhrlesen“, ein Talk mit Pe Werner und IKZ-Chefredakteur Torsten Lehmann, die beliebte „Tiere-suchen-ein-Zuhause“-Aktion vom Tierheim Iserlohn, Poetry Slam mit SlamKultur und das kurzweilige MitSingDing mit Stefan Nussbaum.

Auch die kleinen Theaterfans kommen voll auf Ihre Kosten: Gleich vier Workshops („Woodwalkers“ für 8- bis 13-Jährige und „Peterchens Mondfahrt“ für 4- bis 8-Jährige, auf Wunsch mit Begleitperson) laden über den gesamten Tag zum aktiven Mitmachen und Ausprobieren ein. Da die Plätze jeweils begrenzt sind, ist für die Workshops die vorherige Buchung eines kostenlosen Tickets notwendig (www.parktheater-iserlohn.de/theater-und-zeitungsfest oder in der Stadtinformation Iserlohn).

Im Studio stehen außerdem das Familienstück „Sonst noch Wünsche“ von Flunker Produktionen (ab 4 Jahren) und die Lesung „Die drei ??? Kids“ vom Jungen Theater Bonn (ab 6 Jahren) auf dem Programm. Mit „Master of Desaster“, einem bunten Spektakel mit Blasmusik vom Theater Marabu, und der Akrobatik-Show „FeuerWer?“ stehen zudem gleich zwei außergewöhnliche Open-Air-Shows auf dem Innenhof des Parktheaters auf dem Programm, die mit Humor und Herz Gäste jeden Alters begeistern werden.

Für das leibliche Wohl sorgen Jana Fritzsche und ihr Gastro-Team vom Parktheater. Die Zeitangaben der Programmpunkte werden vor der Veranstaltung veröffentlicht.

