Polizei Zeugen gesucht nach Unfall mit Verletztem in Iserlohn

Iserlohn. Ein 60-jähriger MAN-Fahrer hat einen Fußgänger schwer verletzt.

Am Dienstag gegen 10.10 Uhr kam es auf der Westfalenstraße, Höhe Corunnastraße, laut Polizeibericht zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 29-jähriger Fußgänger wurde nach eigenen Angaben von einem weißen MAN-Kastenwagen beim Überqueren der Fahrbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fahrer soll sich danach entfernt haben, ohne sich um den schwer verletzten Mann aus Hemer zu kümmern. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige MAN-Fahrer setzte seinen Weg noch bis zur Schlesichen Straße fort, stellte das Fahrzeug ab und kehrte zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Polizei 02371/9199-0 sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können.