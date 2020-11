Zufluchtsort für Frauen in Iserlohn seit drei Jahrzehnten

Eigentlich sollte gestern ein großes Fest steigen, der Ort und die Referentin waren lange im Voraus gebucht – doch das 30-jährige Bestehen des Iserlohner Frauenhauses musste wegen der Corona-Pandemie im ganz kleinen Kreis, also Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen, gefeiert werden.

Ihren ersten Standort hatte die Einrichtung in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt an der Wallstraße. Kornelia Bacaj, die von Anfang an ehrenamtlich die Rufbereitschaft übernommen hat, erinnert sich: „Das war alles sehr schwierig und beengt. Besonders stressig war es, wenn viele Frauen da waren.“ Die erste Leiterin des Frauenhauses, Doris Dickhaus, war auch quasi die Mutter der Einrichtung. Als sie 1987 aus Bonn nach Iserlohn gekommen war, hatte sie sofort Kontakt zur Gleichstellungsstelle und zur autonomen Frauengruppe aufgenommen, weil sie erfahren hatte, dass die Gewalt gegen Frauen in der Waldstadt ein großes Problem war. Doris Dickhaus hatte sich eine Menge vorgenommen, wie sie damals erklärte: „Die Frauen sollen in der geschützten Umgebung lernen, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Wir werden keine Ratschläge erteilen, sondern nur Hilfestellungen geben.“ Eine Förderung vom Land gab es zum Start noch nicht, weil der Märkische Kreis bereits ein Frauenhaus in Lüdenscheid hatte. Erst ab 1997 flossen die NRW-Gelder.

Kaum sei die Einrichtung eröffnet gewesen, habe sich die erste Schutzsuchende gemeldet. „Ich habe mit ihr im Haus übernachtet, weil sie dort nicht allein bleiben sollte“, blickt Kornelia Bacaj zurück, die davor selbst schon einmal Zuflucht in einem Frauenhaus gesucht hatte. Dass sie bis heute quasi allein die Rufbereitschaft meistert, hätte sie wohl damals auch nicht gedacht. „Darum beneiden uns die anderen Frauenhäuser, sowas hat niemand“, sagt Anna Müller, seit 2007 Leiterin, mit einem strahlenden Lächeln und überreicht der Ehrenamtlichen eine große Pflanze.

Mehr Sozialwohnungen und mehr Bürokratie

Standen zu den Gründungszeiten nur sehr wenige Sozialwohnungen in Iserlohn zur Verfügung, so dass die Frauen und ihre Kinder teils mehr als ein Jahr an der Wallstraße lebten, so ist es heute deutlich einfacher, ein neues Zuhause zu finden. Deutlich komplizierter geworden sind dagegen die bürokratischen Hürden, die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen nehmen müssen. „Die Auflagen haben sich verändert“, sagt Anna Müller. Früher war das Sozialamt zuständig, heute das Jobcenter. Und die Leiterin erklärt: „Wo in den Anfängen vor knapp 44 Jahren Frauenhäuser misstrauisch beäugt wurden, Frauen sich versteckten vor der Bevölkerung aus Scham und Schuldgefühlen um das Scheitern der Beziehung, hat sich mit dem Gewaltschutzgesetz 2002 die gesellschaftliche Haltung endlich und gesetzlich grundlegend gewandelt: Häusliche Gewalt ist strafbar und kein akzeptiertes Handeln innerhalb der ,Privatheit der Familie’.“ Seitdem müssten Frauen nicht mehr vor ihren Männern fliehen, sondern die Täter müssten die Wohnung verlassen.

Dennoch, so Anna Müller, gebe es „noch viel Luft nach oben“. Die Dunkelziffer derjeniger, die nicht den Weg in ein Frauenhaus finden, werde drei Mal so hoch geschätzt wie die Zahl derer, die sich dort Hilfe suchen. Nach wie vor ist die Auslastung hoch, allein in diesem Jahr liegt sie bei bisher 95 Prozent.

Immer mehr Frauen mit multiplen Problematiken suchen Hilfe, sie haben finanzielle Probleme, Schulabschlüsse sind nicht vorhanden, berufliche Perspektiven fehlen, sie sind psychisch krank, geflüchtet und/oder traumatisiert. Mehr als 60 Pozent haben inzwischen einen Migrationshintergrund.

Von der Wallstraße ging es im Frühjahr 1999 zum derzeitigen Standort, der deutlich bessere Bedingungen bot, aber aus heutiger Sicht auch nicht mehr zeitgemäß ist. Andere Frauenhäuser in Deutschland beginnen, sich zu öffnen, die Arbeit mit bedrohten Frauen, gewalttätigen Männern und deren von ihnen abhängigen Kindern parallel und ganzheitlich zu begleiten. In den Niederlanden wird dies in Form des „Oranjehuis“ bereits erfolgreich praktiziert. Die Beratung auszulagern und die Unterbringung eher in Apartments zu strukturieren ist eines der Ziele. Nach 21 Jahren ist der aktuelle Standort zudem inzwischen zu bekannt. Dies wurde im Sommer 2019 zur traurigen Gewissheit, als eine Bewohnerin und deren Lebensgefährte von ihrem Ex-Mann am Bahnhof erstochen worden waren – das traurigste Kapitel der Frauenhaus-Geschichte.

„Täterarbeit gibt es kaum, aber sie ist vonnöten“, betont Anna Müller. Sie und ihre Mitarbeiterinnen müssen sich auch immer mehr mit Cyberkriminalität, Spionage-Apps und vielem mehr beschäftigen. „Wir kontrollieren die Handys der Frauen, wenn sie zu uns kommen“, sagt die Leiterin.

Erzieherin wird dringend gesucht

Die Finanzierung der Aufenthalte in Frauenhäusern sei nach wie vor ein Thema. „Nicht die Frauen sollten dafür zahlen müssen, außerdem müsste es Bundes- und nicht Ländersache sein“, unterstreicht Anna Müller. Sie sucht für die Einrichtung derzeit dringend eine Erzieherin. Vier Stunden pro Tag kümmert die sich um die „Kindergruppe“ des Hauses, vom Alter her eine bunte Mischung. Sie ist auch für die Vorbereitung und Begleitung von Festen und Fahrten zuständig, auch ist Unterstützung bei verschiedenen Gelegenheiten gefragt.

Corona hat das Frauenhaus, das neue Bewohnerinnen erst einmal in einer Außenwohnung unterbringt, übrigens bisher verschont. „Das macht die Wege aber noch länger“, sagt Anna Müller, die mit ihrem Team nun für jedes Formular und jede Handreichung zur Wohnung fahren muss.