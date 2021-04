Zusätzliche Betreuungsplätze an der Iserlohner Prinzenstraße

Gemeinsam mit Jugendamtsleiter Kai Maibaum haben Kita-Leiterin Andrea Wichern, die Erzieherinnen Manuela Schott und Anne Kirchhoff sowie Projektleiter Alexander Mader, Diakonie-Geschäftsführer Volker Holländer und Fabian Tigges am Donnerstag Einblick in die neuen Räume gewährt.

Iserlohn. Die Diakonie hat jetzt eine Kita-Übergangsgruppe für 15 Kinder im Iserlohner Griesenbeckhaus an der Prinzenstraße eröffnet.

Der Bedarf an Kita-Plätzen sei gerade im Bereich der Iserlohner Innenstadt groß, erklärte Fabian Tigges aus der Geschäftsleitung der Iserlohner Diakonie-Kitas, als er am Donnerstag in kleinem Kreis zusätzliche Betreuungsplätze in einer gerade eröffneten Übergangsgruppe im Griesenbeckhaus an der Prinzenstraße präsentieren konnte.

Zum Hintergrund: Die Diakonie Mark-Ruhr erweitert den evangelischen Kindergarten Prinzenstraße um zwei zusätzliche Gruppen und übernimmt zum 1. August 2023 zusätzlich die Trägerschaft der neuen, vierzügigen Klima-Kita am Teutoburger Platz (siehe oben stehender Bericht). Um der Nachfrage an Betreuungsplätzen frühzeitig und somit vor Fertigstellung des Anbaus nachzukommen, hat die Diakonie Mark-Ruhr daher in enger Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Iserlohn jetzt diese sogenannte Übergangsgruppe möglich gemacht.

Für die Gruppe „Sonnenschein“, die organisatorisch zur Kita Prinzenstraße zählt, wurden eigens hierfür Räumlichkeiten im benachbarten Griesenbeckhaus neu gestaltet. Während sich im Erdgeschoss bereits seit September 2019 die „Großtagespflege Prinzenstraße“ befindet, befand sich bis Ende vergangenen Jahres noch eine Wohnung in der ersten Etage des Gebäudes. Diese Wohnung hat das Team von „dia-Service“, einer Tochtergesellschaft der Diakonie Mark-Ruhr, komplett zurückgebaut und auf knapp 100 Quadratmetern eine neue, moderne Kita-Gruppe entstehen lassen.

Insgesamt 15 Kinder (Ü3) gehören zur neuen „Sonnenschein“-Gruppe und „fühlen sich in den neuen Räumen pudelwohl“, wie Manuela Schott und Anne Kirchhoff, die beiden Erzieherinnen der Gruppe, berichteten.

Somit zählt der evangelische Kindergarten Prinzenstraße derzeit 62 Plätze. Wenn der Anbau fertig gestellt ist, bietet die neue Einrichtung dann 75 Plätze in vier Gruppen. Die Kinder der „Sonnenschein“-Gruppe werden dann ein paar Meter weiter direkt in die Kita ziehen.

Gemeinsam mit Jugendamtsleiter Kai Maibaum haben Kita-Leiterin Andrea Wichern, die Erzieherinnen Manuela Schott und Anne Kirchhoff sowie Projektleiter Alexander Mader, Diakonie-Geschäftsführer Volker Holländer und Fabian Tigges am Donnerstag Einblick in die neuen Räume gewährt. Alle Beteiligten freuen sich, dass an der Prinzenstraße nun immer mehr Kinder einen Betreuungsplatz finden können und, wie Tigges sagte, „noch mehr Kinderlachen an der Prinzenstraße zu hören ist“.