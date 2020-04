Zusteller haben mehr zu tun als im Advent

In Zeiten wie diesen mit Ausgangsbeschränkungen und vielen geschlossenen Geschäften möchte man meinen, dass gerade jetzt der Online-Handel blühen müsste. Dem ist aber generell nicht so, im Gegenteil. Gerade in den Bereichen Mode, Bücher und Elektronik-Artikel sind die Umsätze laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel deutlich gesunken, wie aus einer Mitteilung zum Wochenbeginn hervorgeht. Gewinner gibt es aber auch, und zu denen zählen Online-Apotheken und Drogerien, der Lebensmittelhandel und Baumärkte.

„Wir stellen diese Verschiebung auch fest“, sagt die für den heimischen Raum zuständige DHL-Sprecherin Jessica Balleer. Vor allem aber verzeichne DHL in den vergangenen Wochen einen deutlichen Anstieg der Pakete. „Unsere Zustellerinnen und Zusteller müssen derzeit rund 25 Prozent mehr an Päckchen und Paketen an die Haustüren bringen als gewöhnlich“, erklärt Jessica Balleer. Und dies sei deutlich mehr als beim üblichen saisonbedingten Anstieg zur Weihnachtszeit. „Das wirkt sich natürlich auf den Arbeitsalltag der Kollegen aus“, sagt Balleer. Gearbeitet wird im Zustellstützpunkt an der Baarstraße zur Zeit in zwei Teams, die ihre Pakete zu unterschiedlichen Zeiten laden. So werden Kontakte unter einander möglichst vermieden.

Im Fall der Fälle können Kräfteauf Abruf aktiviert werden

„Bis jetzt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Iserlohn nicht direkt vom Virus betroffen“, erklärt die Pressesprecherin. Aber im Fall der Fälle könnten „Kräfte auf Abruf aktiviert werden“, es seien auch schon in anderen Bundesländern Kollegen aus der Landfracht und der Briefzustellung kurzfristig in den Paketdienst gewechselt. „Das ist eben eine sehr dynamische Situation, in der wir entsprechend reagieren müssen.“

Es bleibt aber dabei, dass niemand mehr beim Paketboten unterschreiben muss, dass Retouren und Sendungen an der Haustür und mit entsprechendem Abstand weiterhin angenommen werden. „Nur Briefmarken werden im Moment nicht von den Zustellern verkauft, Aktionen, bei denen Geld fließt, funktionieren leider wegen Corona derzeit nicht.“

Manch einer lernt jetzt erstseinen Zusteller kennen

Noch etwas sei auffällig, erklärt die DHL-Pressesprecherin: „Da bis auf Lebensmittler ja eigentlich alle Geschäfte geschlossen haben, lässt sich tatsächlich erkennen, dass zahlreiche Einzelhändler nun vermehrt im Internet bestellte Ware per Post an die Kunden verschicken“, sagt Jessica Balleer. Und außerdem hätte die außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade leben, doch auch etwas Gutes: „Die Straßen und Fußgängerzonen sind leerer, so kommen unsere Mitarbeiter besser und schneller voran, und die Kunden sind aufmerksamer geworden, danken mit Briefchen oder auch mit einer Tafel Schokolade für die Arbeit unserer Leute in diesen auch für sie nicht einfachen Tagen.“ Und es gebe nicht wenige Menschen, die im Moment nicht zur Arbeit gehen, deshalb zu Hause sind und jetzt erst ihren Paketboten persönlich kennen lernen – das sei doch auch ein positiver Nebeneffekt.