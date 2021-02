Zwei Iserlohner Senioren mit Covid-19 gestorben

Iserlohn/Märkischer Kreis. 64 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden von Mittwoch auf Donnerstag im Märkischen Kreis registriert.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert ist erneut leicht gesunken und beträgt nunmehr 71,2. Seit Mittwoch hat das Kreisgesundheitsamt 64 Neuinfektionen registriert. Im Märkischen Kreis sind aktuell 522 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden in sich auch 1116 Kontaktpersonen. In den letzten 24 Stunden sind 64 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise beim Kreis eingegangen.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+7), Altena (+3), Halver (+4), Hemer (+1), Herscheid (+1), Kierspe (+5), Lüdenscheid (+14), Meinerzhagen (+2), Menden (+18), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+6). In den letzten sieben Tagen haben sich nach den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 71,2 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Die häusliche Quarantäne können 46 zuvor Infizierte seit Mittwoch wieder verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend. Am Mittwoch wurdem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung beim Kreis aktenkundig. Bereits am 1. Februar starb eine 86-jährige Patientin aus Menden und am 2. Fe­bruar eine 78-jährige Patientin aus Iserlohn. Der Krankheit erlegen sind am 9. Februar auch ein 82-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Iserlohn und ein 71-jähriger Senior aus Kierspe. Alle vier Corona-Patienten wurden zuletzt stationär behandelt.

Die Gesundheitsdienste hatten für Donnerstag 109 Coronatestungen geplant, davon 70 an der Teststation in Lüdenscheid, 25 an der in Iserlohn und 14 mobil. In den Krankenhäusern werden 74 Covid-19-Patienten behandelt, davon 13 intensivmedizinisch. Vier Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 45 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. In Schulen wurden acht und in Kitas fünf Coronanachweise ermittelt.

Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.757 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 10.014 Menschen haben die Infektion bereits überstanden. 221 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 11 Infizierte, 422 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Balve: 18 Infizierte, 186 Gesundete und 57 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 33 Infizierte, 384 Gesundete, 62 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 26 Infizierte, 767 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Herscheid: 7 Infizierte, 89 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Iserlohn: 85 Infizierte, 2.291 Gesundete, 157 Kontaktpersonen und 35 Tote

• Kierspe: 32 Infizierte, 515 Gesundete, 71 Kontaktpersonen und 8 Tote

• Lüdenscheid: 100 Infizierte, 1.632 Gesundete, 221 Kontaktpersonen und 44 Tote

• Meinerzhagen: 42 Infizierte, 804 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Menden: 77 Infizierte, 1.064 Gesundete, 128 Kontaktpersonen und 33 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 8 Infizierte, 168 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Neuenrade: 10 Infizierte, 331 Gesundete und 19 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 24 Infizierte, 563 Gesundete, 55 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Schalksmühle: 9 Infizierte, 221 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 40 Infizierte, 577 Gesundete, 134 Kontaktpersonen und 26 Tote

Der Märkische Kreis weist auf Folgendes hin: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das Landesgesundheitszentrum und das RKI angepasst, so dass die Anzahl der Neuinfizierten allein anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona