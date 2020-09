Zwei Lokale für Wahlbezirk 14

Foto: Michael May / Michael May IKZ

Das Theodor-Reuter-Berufskolleg und das Berufskolleg des Märkischen Kreises in der Hansaallee stehen als Wahllokale zur Verfügung.

Die Bürgerinnen und Bürger des Wahlbezirks 14 Hansaallee / Wiesengrund können am Sonntag ihre Wahlscheine im ehemaligen Theodor-Reuter Berufskolleg, Karnacksweg 43, und Berufskolleg Iserlohn MK, Hansaallee 19 abgeben.

Thorsten Schick Foto: Privat

Thorsten Schick (Listenplatz 2) ist 1994 erstmals in den Rat der Stadt Iserlohn gewählt worden und seit 2009 stellvertretender Bürgermeister. Dem Landtag NRW gehört er seit drei Wahlperioden an. Außerdem wurde er zweimal direkt in den Kreistag des Märkischen Kreises gewählt. Für eine lebendige Innenstadt steht bei dem 49-Jährigen die Sanierung des Schillerplatzes ganz oben auf der Prioritätenliste. Zudem müsse Iserlohn sich um Wohnquartiere kümmern, und frei werdende Grünstücke schnell überplanen, damit Wohngebiete attraktiv bleiben. Außerdem müsse Iserlohn neue Gewerbeflächen ausweisen, da fast alle Grundstücke vermarktet sind, drohe sonst ein Verlust von Arbeitsplätzen im Stadtgebiet.

Monika Walther Foto: Privat

Monika Walther (Listenplatz 15) ist die Kandidatin der Sozialdemokraten. Die Iserlohnerin ist 2002 in die SPD eingetreten und seit 2004 Ratsmitglied der Stadt Iserlohn. Die 69-jährige Rentnerin möchte sich für kostenfreie Bildung, bezahlbaren Wohnraum und ein Umweltkonzept für einen gesunden Wald einsetzen. Einsparpotenzial sieht sie derzeit nicht, vor allem dürfe auch nicht im Jugend- und Sozialbereich eingespart werden. Ihr Wunsch für Iserlohn: „Die Stärkung der Innenstadt“.

Andreas Habel Foto: Privat

Andreas Habel (ohne Listenplatz) ist Kandidat für die Linke. Der 49-jährige Diplom-Sozialpädagoge war als sachkundiger Bürger für die Grünen aktiv, bei denen er bis 2002 Mitglied war. Seitdem ist er parteilos. Zu seinen kommunalpolitischen Zielen gehört die Kontrolle der Stadtverwaltung, Förderung der Personalentwicklung und der Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts; die Zusammenführung von Ressourcen aus den Bereichen Bau, Verkehr, Kultur, Familie und Stadtwerbung zur Erhaltung einer lebendigen Innenstadt als Handels- und Arbeitsstandort und ein konsequenter ökologischer Umbau, Klima- und Fahrradfreundlichkeit nicht nur als Etikett.

Dr. Ina Klein (ohne Listenplatz) tritt für die Grünen an. Von der 48-jährigen Lehrerin liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Antworten auf den Kandidatenfragebogen vor.

Sebastian Philipp Zychla (ohne Listenplatz) ist der Kandidat der AfD. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Antworten des 28-jährigen Auszubildende auf den Kandidatenfragebogen vor.

David Lucas Foto: Privat

David Maximilian Lucas (Listenplatz 16) ist Kandidat der FDP. Der 29-jährige Geschäftsführer wünscht sich für Iserlohn: „Mehr Bereitschaft und Verständnis für die Vereinfachung und Digitalisierung (kommunaler) Prozesse entwickeln, um damit das Leben jedes und jeder Einzelnen zu erleichtern und verbessern.“ Gespart werden dürfe auf keinen Fall bei der Bildung. Chancengleichheit sei die absolute Grundlage einer freien Entwicklung und beginne mit der Bildung.

Hellhake Foto: Privat

Angelika Hellhake (Listenplatz 7) tritt für die UWG an. Für die 62-jährige Kaufmännische Fachangestellte liegen die Schwerpunkte auf den Themen Umweltschutz und die Stadt als sozialer Raum. Gerade jetzt, da durch die Pandemie das gesamte Leben eingeschränkt ist. Wichtig sind der Iserlohnerin Zuversicht und Weitsicht im Umgang mit den zukünftigen Auswirkungen der Coronakrise.

Helmut Fobbe Foto: Privat

Dr. Helmut Ludwig Fobbe (ohne Listenplatz) ist der Kandidat der Wählergemeinschaft Die Iserlohner. Der 62-jährige Fachhochschul-Professor möchte sich für die Verbesserung der Sicherheit und des Sicherheitsgefühls, für mehr und bessere Fahrradwege sowie mehr Transparenz in der Politik durch weniger „Hinterzimmer-Absprachen“ einsetzen. Einsparungen im Haushalt könnten durch die Optimierung von Verwaltungsstrukturen erzielt werden. Keine Einsparung solle beim Sicherheitspersonal (Ordnungsamt) vorgenommen werden. Hier sollte vielmehr aufgestockt werden.